Covid: Por lo que pasa en Gualeguaychú recomiendan mantener el distanciamiento social

Es una de las acciones que cada vecino debe realizar, en el contexto de la cercanía con la ciudad cabecera de departamento donde se elevó la curva de contagios en los últimos días. Diego Ortolano señaló que hay personas aisladas por contacto estrecho con casos sospechosos de Gualeguaychú.

El Secretario de Salud Diego Ortolano encuadró en la conciencia social y la responsabilidad las acciones que debe asumir cada vecino para evitar que el virus se propague en nuestra ciudad.

La consiga es que «Larroque no se contagie de Gualeguaychú», algo que es difícil, por la relación comercial y la necesidad de servicios de salud que tenemos.

Luego de citar el escenario sanitario regional y de los 35 casos activos en Gualeguaychú, Ortolano indicó que en nuestra ciudad hay personas aisladas por ser contactos estrechos con personas sospechosas de tener el virus y que eso cambia «un poquitito» la situación epidemiológica que veníamos transitando hasta la semana anterior, igualmente esto no siginifica que debamos desandar el camino».

En ese sentido, remarcó que hoy más que nunca se necesita «mayor conciencia ciudadana, mayor responsabilidad social y seguir manteniendo las medidas necesarias de prevención para evitar hacer un regreso o no poder seguir avanzando con las habilitaciones que veníamos haciendo»

Pidió que el distanciamiento social se sostenga y recordó que Larroque está en face cinco, una situación que para mantenerse requiere del «invalorable esfuerzo que hasta ahora ha hecho la comunidad de Larroque». También pidió cumplir con el uso obligatorio del tapaboca, que se respete el distanciamiento entre persona y persona y que las habilitaciones de reuniones son para grupos familiares de hasta 10 personas y por último pidió que no se comparta el mate. «este mensaje es para seguir avanzando y no tener que plantearnos tener un corte en la dinámica que vamos teniendo y que no se produzca una situación que no queremos tener que vivirla».

El intendente Hassell aludió a las palabras de Ortolano y reforzó las recomendaciones, enfatizando en que no están permitidas las reuniones sociales que no sean familiares y dentro de estas últimas, pidió que solo se realicen las que no se puedan postergar.

Respecto de las actividades permitidas, instó a respetar los horarios y a no excederse en los permisos y las autorizaciones. «No perdamos los hábitos de higiene porque nuestro departamento está en situación de alerta». A su vez informó que durante la semana se estará reuniendo el comité de emergencia para decidir nuevas medidas».