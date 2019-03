Crear la dirección de industria y comercio, una idea que caracteriza a Compromiso

La comentó Gerardo Kneeteman, el precandidato a intendente de la lista 502 B, que competirá en la interna de Cambiemos. También trabajarán en proyectar la planificación urbana a largo plazo y en solucionar lo que consideran un problema estructural en estado de calles y veredas, declarando la emergencia vial.

El grupo de whatsapp arde después de la primer recorrida a los vecinos de Pauletti hacia el suroeste. La mayoría de los mensajes de los integrantes de la lista Compromiso, marcan algo que para ellos es un dato tranquilizador: Gerardo Kneeteman es conocido por una franja importante del electorado. En esa barriada se encontraron con gente que compartió con él parte de su adolescencia y “primera juventud”, en tiempos de colegio secundario o de Central Larroque, antes que le perdieran el rastro cuando inició su carrera de estudiante y que derivara en su título de Contador Público y su derrotero por varias empresas.

Quizá haya sectores donde detecten desconocimiento o -como aseguran- información tergiversada sobre la que están confiados en aclarar, hasta con documentación, si es necesario. El comentario remite a aquel episodio de los terrenos dentro del área industrial, que salpicó negativamente al ahora precandidato

“Sorpresivamente para bien, nos están recibiendo con mucho apertura” expresó Gerardo Kneeteman en las primeras palabras a Periódico Acción y destacó que “ser una lista nueva con gente independiente nos ha generado un vínculo rápido con las personas que visitamos”. En ese sentido destacó el aporte y compromiso de los vecinos que se sumaron y los que se siguen acercando espontáneamente a la propuesta, valorando la importancia de generar confianza dentro del grupo, una modalidad que aprendió en su tarea gerencial dentro de las empresas y que se preocupa en instalar como filosofía de grupo. “Todos nos decimos todo” afirma.

“Nos cuidamos mucho de no caer en la demagogia, porque cuando nos ponemos a armar ideas y propuestas, uno se entusiasma, porque que hay muchas cosas por hacer que podrían ser importantes o que a la gente les pueden interesar. Entonces hicimos un esfuerzo para encontrar ese término medio que fue de tratar de descubrir lo que nosotros creemos que es importante, sin caer en las promesas difícil de cumplir” sostuvo.

Entre lo que llamó ideas centrales está el del ordenamiento urbano “en el gran sentido de la palabra”. “Creemos que hay que de manera urgente buscar Los profesionales que puedan determinarnos un Larroque a 20 ó 30 años, con sus calles, sus veredas, su arbolado, sus ingresos de tránsito pesado, piletas sanitarias, parque industrial y demás”.

Asimismo indicó que “de ahí se desprenden varias cosas: una es el tema de prioridades de la obra pública. Soy una persona que mi forma de trabajar ha sido siempre gestionando, hasta hasta el momento en el sector privado y ahora me estoy proponiendo para el sector público y lo principal que se debe hacer cuando se gestiona es determinar prioridades. Entonces esta planificación urbana a largo plazo debería generarnos un listado o una estructura de prioridades analizado “en un todo”, no las cosas por separado”

En otro ámbito remarcó que “algo urgente que haríamos es decretar una emergencia vial. Tenemos dos accesos a la ciudad, -uno por la calle Pauletti- que esta destrozada de punta a punta, por donde hoy está ingresando parte del tránsito pesado y la mercadería que viene al pueblo. La Urquiza que “es nueva” tiene partes rotas, la 25 de mayo tiene muchos pozos importantes, lo mismo que la Presidente Perón y la Ramírez. Las calles principales necesitan un arreglo estructural importante”.

“Lo mismo pasa con las veredas, recorriendo los barrios -como estamos haciendo ahora- me preocupa mucho el estado en que están en muchas zonas, lo mismo con los acceso para la gente con capacidad de diferentes”.

Valorar a la Industria y el comercio

Al respecto,Kneeteman opinó que “desde hace muchos años no se le está dando importancia a la relación que tiene que tener el municipio con el sector privado, tanto hacia los industriales como al comerciante”. Puntualizó un ejemplo de interés en relación al comercio como “la famosa discusión de las grandes superficies de las empresas de supermercados que por ahí encuentra la oportunidad para instalarse” y destacó que “en vez de discutir una o dos personas que piensa si está bien o está mal, tiene que haber normas o procedimientos dentro de una dirección de industria y comercio donde todo esté preestablecido”.

Afirmó el concepto opinando que “no tenemos que esperar a que venga un supermercado de Buenos Aires para instalar una sucursal de tantos metros cuadrados, y ahí recién sentarnos y ver qué le decimos o ver qué decisión tomamos. No puede suceder que la decisión surja sin intervención de la gente que tiene que intervenir, porque puedo hacer de que la decisión no sea la correcta. A mí me entusiasma mucho y me parece muy importante tener esta dirección de industria y comercio y no solamente para aportar al crecimiento de las empresas locales o de empresas nuevas. Hay una cantidad de cosas que que regular y que manejar y eso tiene que ser de manera totalmente responsable y seria, y tiene que haber una estructura para eso”.

Estas son una parte de las propuestas, en una próxima nota se conocerá lo que planifica la lista 502 B respecto a seguridad, salud, educación y acción social.