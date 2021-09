Cresto en Larroque: “es necesario convertir en ley todas las buenas políticas públicas”.

El candidato a diputado nacional por el Peronismo entrerriano, para las próximas elecciones del domingo 12 del corriente, Enrique Cresto, visitó la Unidad Básica de Larroque, donde se llevó a cabo un acto presidido por el titular del justicialismo local, Leonardo Hassell, contando con la presencia del presidente del PJ departamental, Martín Esteban Piaggio y numeroso público que desbordó la sede partidaria.

Acompañaron el senador departamental, Jorge Maradey; la diputada provincial, Mariana Farfán; el diputado provincial, Leonardo Silva; los intendentes Martín Piaggio, de Gualeguaychú; Rodolfo Romero de Enrique Carbo; la presidenta comunal de Irazusta, Betina Hilt; el presidente de la Junta de Cuchilla Redonda, Juan González; la viceintendenta de Gualeguaychú, Lorena Arrozogaray; el titular de ANSES Gualeguaychú, Sebastián Díaz; el presidente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy, Natalio Gerdau; la directora departamental de Educación, Marta Landó; concejales y funcionarios locales y provinciales, dirigentes justicialistas de todo el departamento, de Larroque y numeroso público.

Abrió el encuentro, llevado a cabo en la calle dada la cantidad de público que se acercó, Leonardo Hassell, quien destacó “la solidaridad de Enrique”, al recordar que “nos recibió en Concordia antes de asumir en nuestra gestión, con cuatro compañeros más”, que “nos brindó ese impulso necesario que necesitábamos, ya que a partir de ahí comenzamos a gestar una relación de trabajo, de entendimiento, de gestión”, tal es así que “luego lo visitamos en Buenos Aires, como titular del ENOHSA y nos puso a disposición todo su equipo y nos contactó con todo el gabinete del ministerio de Obras Públicas de la Nación y empezar a trabajar en obras, en gestión y necesidades y en demandas para nuestra localidad que hoy son realidad”.

Agregó “recién me preguntó Enrique que pasaba con aquella bicisenda y le dije: si venís en una semana ya la vamos a inaugurar, que está pasando con las estaciones elevadores, le dije: ya están colocadas y funcionando y tenemos muchos vecinos que hacen goce del servicio mejorado. Hace poco estuvimos en la licitación para lo que es la limpieza de la laguna sanitaria, firmamos los convenios por un programa de luminarias, cordón cuneta y me preguntaba por los nichos y vamos por la segunda tanda de nichos. Pero no solo es la obra pública o la necesidad y lo que eso genera, en un momento tan difícil de la economía del país, son medidas que nos han permitido mantener el empleo, la actividad económica, el compre local y esas medidas anticíclicas han permitido sostenernos y hoy, pasando esta situación de pandemia, vemos que en los próximos meses vamos a salir todos juntos, mejor y fortalecidos para lo que se viene”.





Hassell agradeció a los presentes y le dijo a Cresto “acá el peronismo y los vecinos que vinieron a verte y a escucharte, estamos convencidos que este es el camino, que es el proyecto, que debemos caminar y caminar, que quedan 6 días para las elecciones y es un momento indispensable para que salgamos orgullosos, con el pecho inflado, con la boleta en la mano, a salir a defender nuestra propuesta, que es el proyecto que nos va a dar las soluciones que necesitamos”.

Concretar sueños

Posteriormente, Martín Esteban Piaggio, hizo uso de la palabra y expresó que “esta convocatoria del departamento, es una oportunidad muy grande que tenemos en este proceso eleccionario que se nos avecina. Abonar a la misma idea que decía Leo, lo que nos ha pasado en los últimos años, en donde cuesta mucho imaginarse volver a vivir situaciones similares, tener que llevar nuestros gobiernos locales a un gobierno nacional al que poco y nada le interesaba el devenir de nuestros pueblos, sobre todo en materia de lo mas importante, que es el de hacer acceder a nuestros vecinos y vecinas a más obras, más servicios que nos permitan mayor calidad de vida”.

Acotó “Leo enumeraba cuestiones muy simbólicas para Larroque y les puedo contar los mismo, lo que significa para una ciudad como Gualeguaychú con la llegada de un nuevo gobierno nacional y de la mano del gobernador, haber podido empezar a ver concretado los sueños que esperábamos hace mucho tiempo en nuestras ciudades. Se trata de esas cosas sencillas que van a lo más profundo de quienes más necesitan, estamos hablando de cloacas, agua, generación de suelo urbano para la gente que necesita hacer su techo definitivo, la posibilidad de tener más cordón cuneta, pavimento en los barrios más profundos de nuestras ciudades”.

Entrerrianos y federales

Finalmente, Enrique Cresto, tomó el micrófono y agradeció a los presentes y dijo, quiero “contarles una anécdota. Me postulé como intendente de Concordia en el 2015, mi padre había sido intendente en el 2003 y el 95 y cuando ganamos las elecciones en octubre de ese 2015, en el acto con la gente, festejamos y les dije tengan la plena seguridad que voy a continuar con el ritmo de obra que venía la gestión que dejaba Bordet. Qué pasa, luego en segunda vuelta gana Macri y mi padre me pide que quiere hablar conmigo y me dice: lo que prometiste no lo vas a poder hacer, pensá en ahorrar pesito por pesito, porque lo que gastes hoy te va a faltar cuando termines el mandato, porque viene un difícil momento en la Argentina. Pensé que exagerado, pero gracias a los consejos de una persona con experiencia pude terminar y ser reelecto”.

Dijo luego “a nosotros nos enseñaron a hablar para delante y hablar del futuro. Piensen en este modelo, el de Entre Ríos, donde trabajamos con todos y en el ENOHSA recibí a más de 1.500 intendentes de la Argentina, a la mayoría que les financiamos obras no me enteré de qué partido político eran”.

Agregó “nosotros somos profundamente federales, peleamos por nuestra provincia. Así lo hago frente a todos los ministros para traer más cosas, porque si uno no pelea te dicen: mirá a Larroque, como tiene tantos habitantes, le toca tanto en obras y no es así. Si Larroque necesita el 100% de cloacas y agua hay que gestionar y financiar como sea y así se trabaja y se lucha en Buenos Aires”.

Luego dijo que “es necesario convertir en ley todas las buenas políticas públicas y es lo que vamos a hacer en el congreso. El Plan Conectar Igualdad debe estar implementado por ley, que garantice que todos los chicos de las escuelas públicas tengan su computadora, también la política de agua y saneamiento que garantice que cada municipio tenga los fondos”.

“Esto se define desde este 12 de septiembre, debemos buscar tener representantes en el congreso de la nación que defiendan y que no claudiquen cuando haya leyes donde esté en juego que no garanticen un país federal. Por eso, cuando vamos a cada lugar para apoyar esta lista, significa mantener el nivel de obra que Leo Hassell tiene y no lo digo como un condicionante, si no como una cuestión de lógica. Como entrerriano trajimos 5 veces más obras de las que le corresponde a Entre Ríos por cantidad de habitantes. Por eso debemos demostrar que los entrerrianos somos un pueblo agradecido de lo que está haciendo cada localidad. Ese es el desafío y es el momento de caminar con este modelo peronista, que tuvimos que postergar por la pandemia, como cada familia que perdió a un familiar, o un trabajador perdió un emprendimiento, así el país perdió también mucho. Y hoy venimos a buscar la grandeza de la Patria y la felicidad del pueblo, que es lo que hace el peronismo y eso como se logra, clon los jóvenes trabajando, recuperando el salario que se perdió en el macrismo, ya que teníamos el más alto cuando se fue Cristina y quedamos en el más bajo, así en todo: en viviendas, rutas, agua, cloacas…”.

Finalmente, Cresto expresó “a nosotros nos gusta hablar de nosotros, pero nos obligan a hablar de los otros. Lamentablemente lo que hizo esta pandemia, además de traer tristeza es que salgan estos fantasmas del ropero, que el pueblo los echó hace un año y 7 meses en primera vuelta, a montarse sobre la tristeza de la gente para aparecer de vuelta como candidatos. Pero la vamos a pelear porque somos entrerrianos, históricamente los entrerrianos nos hicimos valer, somos luchadores y federales, no nos gusta que nos impongan absolutamente nada y menos que nos manden candidatos de la Capital Federal a querer arrogarse los derechos de los entrerrianos”.