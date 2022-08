Cuadro de honor para dos glorias vigentes del Rojo: Kevin y Francisco

Bajo el título, LOS MAS GANADORES EN LA HISTORIA DEL CLUB, Central Larroque destacó la figura de dos jugadores, multicampeones en la historia de la institución.

KEVIN OLIVERA Y FRANCISCO BUSTOS se convirtieron en los jugadores con mayor cantidad de títulos ( obtenidos en el Club Central. Campeonatos locales: 2006, 2012, 2014, 2019, 2022, Copa Gualeguaychú 2019 y dos Campeonatos Entrerrianos 2014-15 y 2021-22.

Los dos nacidos en el año 88, Francisco un 12 de marzo y Kevin el 22 de abril, siempre jugaron con la casaca roja. Desde chico recorrieron este camino juntos.

Francisco su primer gol oficial con la casaca roja fue jugando para la categoría 88 contra Pueblo Nuevo en el año 1997 y fue triunfo por 1 a 0, mientras que Kevin su primer gol fue en un triunfo por 2 a 1 ante Defensores en el año 98. Kevin lleva 38 goles convertidos en primera y Francisco 10 goles.

KEVIN



1 Debut en primera?

Año 2005 en cancha de Central Entrerriano contra Independiente. Ganamos 2 a 1. Ese día fue tanta la alegría que me saqué la camiseta en el gol, pero no lo hice yo jaja…

2 un amigo q te dio el fútbol?

No podría nombrar uno, son varios los que me ha dejado el club, desde jugadores, dirigentes, cuerpo técnico y demás. Como dice la bandera más que un club una familia.

3 El D.T. que más recuerdes?

Pablo Viale, el Dt que me marcó en la infancia, campeonatos ganados y muchos viajes. Y de grande me quedo con un poco de todos, no para quedar bien con ninguno sino porque siempre tome lo mejor de cada uno. El chancho, Perita, Marcos, Matias y Gonzalo.

4 El campeonato que más festejaste?

El 1er provincial, creo que fue un antes y un después en la vida del club y en la de todos los que tuvimos la suerte de conseguir ese título.

5 El gol que más recuerdes?

El gol sobre el final contra Central Entrerriano en las semis del 2006, semifinales contra deportivo en el 2009 y el penal de la final del provincial contra San José.

6 La cancha más difícil que jugaste?

Libertad de Concordia vs unión villa jardín. Si ganábamos no salíamos jaja.

7 Un partido para recordar?

Las 2 finales de los provinciales. Son para hacer un libro de cada una por lo que fueron ambos partidos.

8 El momento más feliz?

Por suerte tengo muchos, más que nada los títulos. Pero si me tengo que quedar con un momento de felicidad plena, es el de entrar a la cancha con mi hija en brazos.

9 El momento más triste?

Dentro del club creo que la pérdida de Marcos, fue lo más duro que nos tocó pasar. Era el director técnico en ese momento y fueron días muy difíciles.

10 De algo que te arrepientas?

Me arrepiento de no haberme hecho respetar con un cuerpo técnico que vino de afuera y me faltó el respeto como jugador y persona, tal vez por mi timidez no lo pude hacer en el momento y siempre me arrepiento de haberlo dejado pasar.

11 El equipo que más quieres ganarle?

Deportivo.

12 El mejor jugador que enfrentarte y compartiste cancha?

Un 5 de Belgrano de Paraná en el Argentino C del 2007 y el 9 de San José en la final del provincial. Y en el club, el gringo Cabrera, el sapito y Maxi Checuz 3 fenómenos.

Algo para decirle al hincha de Central.

Agradecerle el cariño para conmigo a lo largo de todos estos años y agregar con esto de los títulos que nunca me interesaron los logros individuales, el fútbol es un juego de conjunto así que todo lo que he conseguido, tanto distinciones como títulos es gracias a mis compañeros de equipo. Me gusta más que me reconozcan por la importancia como persona dentro del grupo que como jugador, que al fin y al cabo creo que es lo más importante.

FRANCISCO



1 Debut en primera?

Contra Unión del suburbio a los 17 años, en el año 2005.

2 Un amigo q te dio el fútbol?

Me dio muchas amistades, pero el que perduró en el tiempo es Kevin.

3 El D.T. que más recuerdes?

DT recuerdo muchos, pero del que más me quedaron cosas fue Matías (Marchesini) por su profesionalismo a la hora de entrenar y enseñar.

4 El campeonato que más festejaste?

Los dos provinciales.

5 El gol que más recuerdes?

No metí muchos goles, pero el que recuerdo fue a Sud América en una final en el 2013.

6 La cancha más difícil que jugaste?

Por su ambiente la cancha de Libertad de Concordia, contra Unión de Villa Jardín en la semi finales del federal C 2013.

7 Un partido para recordar?

Por la forma en que se ganó fue el partido contra Deportivo por copa Entre Ríos 2022.

8 El momento más feliz?

Los momentos más felices son estos 8 campeonatos que gane con Central. (y ojalá que sean más )

9 El momento más triste?

El momento más triste fue enterarme del fallecimiento de Marcos.

10 De algo que te arrepientas?

No me arrepiento de nada.

11 El equipo que más quieres ganarle?

A Deportivo, por supuesto.

12 El mejor jugador que enfrentarte y compartiste cancha?

Enfrente a muchos jugadores buenos, pero a uno que destaque no tengo.

Algo para decirle al hincha de Central.

Al hincha le digo: Gracias por el acompañamiento y apoyo de siempre. Que sigan bancando a este equipo que les va a seguir dando alegrías y campeonatos. Que banquen al club siempre para seguir creciendo así se hace cada vez más grande.