Cuáles son las bacterias más peligrosas para el ser humano

La Organización Mundial de la Salud publicó este lunes una lista de bacterias resistentes a los tratamientos actuales

La Organización Mundial de la Salud(OMS) publicó este lunes una lista de 12 familias de bacterias resistentes a los tratamientos actuales y resaltó que es urgente desarrollar nuevos antibióticos, debido a su peligrosidad.



En septiembre, un estudio británico había demostrardo que las bacterias resistentes podrían “matar a hasta 10 millones de personas por año de aquí a 2050, es decir, a tantas como el cáncer”.

La OMS pidió a los gobiernos a incentivar la financiación pública y privada para luchar contra estas “superbacterias”. No es la primera vez que esta organización advierte de que si no se actúa, el mundo está abocado a una era de “posantibióticos”, en la que infecciones comunes y pequeñas heridas volverán a ser mortales.

“La resistencia a los antibióticos está creciendo, y nos estamos quedando rápidamente sin opciones de tratamiento”, dijo Marie-Paule Kieny, asistente del director general de la OMS. “Si dejamos este asunto a las fuerzas del mercado, los nuevos antibióticos que necesitamos urgentemente no se desarrollarán a tiempo”, agregó.

En las últimas décadas, las bacterias resistentes a los fármacos, como el estafilococo dorado (MRSA) o el Clostridium difficile, se han convertido en una amenaza para la salud mundial, mientras que cepas de superbacterias de infecciones como la tuberculosis y la gonorrea son ahora intratables.

La lista de “patógenos prioritarios” publicada por la OMS tiene tres categorías -crítica, alta y mediana-, según la urgencia con que se necesitan los nuevos antibióticos. El grupo crítico incluye bacterias que representan una amenaza particular en hospitales, hogares de ancianos y otros centros de atención.

Las bacterias destacadas por la OMS fueron seleccionadas, entre otros criterios, según el grado de severidad de las infecciones que causan, la facilidad con que se propagan y cuántos antibióticos eficaces quedan para hacerles frente.

Crítica, alta y media

La primera incluye “superbacterias” resistentes a los antibióticos carbapenémicos, un recurso de última oportunidad para las infecciones potencialmente mortales que a menudo se propagan en los hospitales, asilos y entre pacientes que necesitan respiradores y catéteres.

En enero, una mujer estadounidense murió debido a una infección resistente a los 27 antibióticos disponibles, causada por el germen Enterobacteriaceae, incluido en la lista de la OMS.

La segunda y tercera categorías incluyen bacterias que causan enfermedades “más comunes”, como gonorrea y salmonela. La lista será examinada junto a expertos en materia de salud del G20, reunidos en Berlín esta semana.

“Los nuevos antibióticos contra esta lista prioritaria de patógenos ayudarán a reducir el número de muertes debido a las infecciones resistentes en el mundo”, dijo Evelina Tacconelli, de la Universidad de Tuebingen, en Alemania, que participó en su elaboración.

En la lista de la OMS no se incluyó la tuberculosis porque ya existen programas de financiación para desarrollar nuevos antibióticos, afirmó la organización.

Con información de AFP y Reuters