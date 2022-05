Daniela Churruarín y Jorge Impini estarán mañana en la Feria Internacional del Libro



Ella presentará “Crónicas periodísticas de María Esther de Miguel” y él “El Boliche de Impini”. Será a partir de la hora 17, en el Stand 3015 del Pabellón Ocre, de la Rural de Palermo. Ambos autores le comentaron a Acción las senaciones de estar en el mega evento que reúne a lo mejor de la industria editorial y la literatura latinoamericana.

Con la emoción natural y la curiosidad que despierta el hecho de participar de la muestra, la segunda vez para la dama, y la primera para el caballero, este viernes será un día de gala para los escritores que editaron sus libros en Oyé Nden, de Nicolás Darchez.

«Estaremos presentando «Las crónicas periodísticas de María Esther de Miguel» en un lugar muy particular porque por allí andaba María Esther de Miguel trabajando en la Fundación El Libro, qué es la entidad organiza la feria y por un lado uno siente una gran oportunidad pero también un gran compromiso, porque generalmente me acompañan los amigos de María Esther de Miguel que vive en Buenos Aires, qué son gustosos de estos encuentros a quienes les tengo un gran afecto y hemos ido estableciendo lazos a lo largo de este tiempo, Son personas muy cálidas. Entonces eso por ahí me provoca cierto nerviosismo cierto compromiso Si esa responsabilidad estar a la altura de las circunstancias» reflexionó Daniela

La emoción de Jorge pasa por el recorrido que ha tenido el libro que recuerda la historia del comercio rural ubicado en Talitas y la gente que con afecto le ha hecho saber del interés sobre el libro. Se ha sorprendido por las invitaciones para presentarse en la feria del libro de Gualeguay y por medio de la editorial de Entre Ríos, sumarse a otros autores entrerrianos a la feria de Buenos Aires.

«Es un orgullo, y yo le pedido a los amigos que están en Buenos Aires que nos acompañen, porque creo que esto es un logro no personal, sino -digamos- de la historia propia del lugar y hay mucha gente que directa o indirectamente ha estado relacionada, así que «muy contento» y allá estaremos» comentó.