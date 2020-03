“Dar la relevancia real a la situación epidemiológica en Larroque”

Presidido por el Intendente de Larroque, Leonardo Hassell, se realizó una conferencia de prensa desde la “Mesa Permanente de Salud”, para informar sobre la situación epidemiológica de la ciudad y llevar tranquilidad en cuanto al trabajo que llevan adelante los actores de la salud local.

Encabezó el informe, el secretario de Salud y Desarrollo Ambiental municipal, Diego Ortolano, representantes del Hospital “San Isidro Labrador”, encabezados por Mario Pedroza su Director y el médico Luis Mancebo y la secretaria de Gestión Cultural y Educación, Analía Duarte.

Ortolano tomó la palabra dando cuenta de las intenciones del encuentro que, como municipio y desde la “Mesa Permanente de Salud” de Larroque, es la de abordar “una situación tan importante como es la cuestión epidemiológica, y de lo que estamos viviendo en el país y la provincia”. En ese sentido instó a la tranquilidad de la población por “los temas que surgen a nivel mediático y dar la relevancia que tienen los problemas sanitarios actuales en la población”.

Coronavirus

Sobre el coronavirus, el médico fue categórico al afirmar que “el tema nos tiene que ocupar, pero no preocuparnos y dejar en claro que estamos frente a una situación totalmente controlada, nada que no sea el de una enfermedad viral transmisible de la que nos podemos contagiar y que no estamos exentos como país”.

Acotó “debemos llevar claridad en los conceptos e informar que no es una situación desbordada. Si bien tenemos casos confirmados de Coronavirus en Buenos Aires ninguno de ellos genuinos, si no que vinieron de Italia.

Y cuando se habla de números absolutos, diciendo que hay 150 mil afectados, es a nivel mundial. Y otra cosa es el índice de mortalidad que tiene y que es realmente muy bajo, que no llega al 3% y por eso no hay que sobredimensionarlo, si bien no estaremos exentos, porque ya lo tenemos, pero si tranquilizarnos y trabajar desde la prevención y no generar un pánico desmedido” y que en Larroque, a través del Hospital de segundo nivel de atención, está preparado para hacer frente a una hipotética situación.

Dengue: “debemos ocuparnos”

En tanto enfatizó “lo que nos debe ocupar de manera seria es el dengue. Es una situación mucho más preocupante, sobre todo porque es una realidad que nos atañe a todos los países latinoamericanos, a la Argentina y a Entre Ríos, donde ya hay 52 casos y desde lo epidemiológico sanitario es más cercana y más complicada”.

Ortolano recordó el trabajo que se viene desarrollando desde la administración municipal, con campañas y solicitando la colaboración de los vecinos “que es ejemplar” acotó, y seguir pidiendo “la colaboración que nos está dando buenos resultados, pero hay que continuar porque hay casos autóctonos, es algo palpable y cercano”.

El secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, también hizo referencia a los casos de sarampión que fueron detectados desde mitad del año pasado y si bien el porcentaje ha bajado “debemos cumplir con el carnet de vacunación, hay mucho en Brasil y a Brasil viajamos bastante desde acá, (donde además hay mucho dengue, más de 400 mil casos, es endémico), en cambio no solemos viajar a China donde hay coronavirus”.

Dijo que “debemos actuar con tranquilidad y no prendernos en cuestiones de alto impacto porque nuestra responsabilidad como funcionarios y como trabajadores de la salud no es esa”.

“No hay que tener miedo”

El médico Luis Mancebo, en la misma sintonía informó del protocolo que siguen los profesionales de la salud y que si “llega un paciente recién venido de Europa con síntomas hay que aislarlo, se le indica un tratamiento sintomático y no hay que tener miedo”. Explicó que el virus del coronavirus “incuba en 12 días” y que “no todo paciente que ingresa por problemas respiratorios es peligroso”, indicando que “al barbijo lo debe usar el enfermo, no el resto de quienes estamos con él”.

Así mismo reafirmó que “la problemática pasa por el dengue, es una pandemia y se evita con limpieza y fumigación”, sobretodo porque “la población de riesgo somos todos”.

A su turno, Mario Pedroza, director del “San Isidro Labrador”, informó que hubo consultas en el hospital en relación al coronavirus “y estamos para hacer docencia porque si estornudamos y salimos corriendo generamos un estado de alerta y de psicosis inciertos mientras que debería ser natural, por eso primero hay que informarse y tomar las precauciones del caso”.

Responsabilidad

El intendente, Leonadro Hassell, agradeció a los profesionales presentes y que es “nuestra responsabilidad informar y llevar tranquilidad para establecer orden y criterio para el conjunto de la sociedad, porque estamos trabajando articuladamente, con prevención e información y en contacto con el hospital de Larroque, de Gualeguaychú y con todo el resto de la provincia, donde minuto a minuto los médicos están brindando precisiones”.

Acotó “le pedimos a los vecinos colaborar, venimos desplegando desde el municipio campañas y trabajos de limpieza de lugares públicos, con personal municipal e instando a los privados a que se sumen y ante cualquier duda arbitrar las medidas necesarias”: