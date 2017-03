Darío Benedetti “no nos sobra nada, pero no le debemos a nadie”

En la apertura de sesiones el intendente se refirió a la asistencia que el municipio brinda a decenas de familias en materiales y alimentos. Además habló de la tarea que se realiza desde la secretaría de cultura con eventos “para reencontrarnos y disfrutar”. Señaló del equilibrio logrado en las cuentas públicas, algo que dijo, fue desgastante, por las deudas que debió afrontar. Informó sobre los proyectos en marcha -como el asfaltado de tres cuadras- y los que tienen en carpeta.



Benedetti le habló el miércoles pasado a los concejales y al público que acompañó la primer sesión del año, encabezando su discurso en la tarea que el ejecutivo y la secretaría de acción social coordinan en función de atender una importante demanda de decenas de familias a las que se asiste con recursos materiales, para refacción de viviendas, y con provisión de alimentos. “Estamos en total comunicación todos los días porque para mí el tema social es el más importante” afirmó.

En ese sentido puntualizó que realizaron más de 250 visitas domiciliarias en familias en situación de vulnerabilidad. Unas 200 familias recibieron algún tipo de aporte para mejorar le vivienda, la mayoría con recursos municipales. En 40 viviendas se hicieron mejoras en los techos y en 190 hogares se entregan módulos de mercadería, 80 de ellos costeados con fondos provinciales.

Entre otras cosas enumeró el aporte de becas a estudiantes de diferentes niveles y la tarea del centro de desarrollo infantil Barquito de Papel donde concurren unos 70 niños, donde además de la estimulación temprana y la contención, desayunan y meriendan.

Audio del discurso

Indicó de la instalación del servicio de gas en el centro de salud Santiago Bougnard, donde también se colocaron placas antihumedad. Asimismo hizo hincapié en la “hermandad” lograda con el hospital, el centro de salud y el municipio. “La verdad es que hemos trabajado en conjunto, con mucho esmero, y dándole solución en salud a toda la gente” expresó.

Respecto de la Secretaría de Cultura destacó los 400 niños y los 70 mayores que concurrieron a la colonia de vacaciones y puso como objetivo para 2017 el trabajo con las instituciones en todos los aspectos, incluso en lo educativo. Subrayó la misión de los talleres municipales “que son pensados para tener una gran oferta y actividad que hoy está albergando a más de mil personas” expresó.

Del rojo de 2016 al equilibrio

Sobre las finanzas dijo que se logró entrar en un equilibrio y que después de un 2016 complicado la situación se pudo estabilizar, “ejecutando el presupuesto con un sentido de responsabilidad y eficiencia, que hace mucho que no se veía” enfatizó y recalcó que “no nos sobra nada, pero no le debemos a nadie, eso es importante y lo que hay se distribuye con justicia. Insistió con la idea al indicar que “tenemos nuestros proveedores al día y saneamos una deuda que me tenía preocupado; es desgastante trabajar para esto”.

Destacó lo que fue el acuerdo salarial con el sindicato de empleados municipales que aumentó el salario en un 12 %, a cuenta del porcentaje de referencia que otorgará el gobierno provincial a los estatales, aumento que no llegará a los titulares de la secretarías ni al presidente municipal.

También señaló de la recuperación de los servicios públicos, dentro de la gestión de Obras Públicas en la que se ha ejecutado el desvío de tránsito pesado por calle Teresita Luque, que fue iluminada y de la mejora en la gestión de residuos, con el saneamiento del basural a cielo abierto y el reciclado de residuos que tendrá su campaña de concientización dentro de las escuelas.

Hizo mención a las obras de cordón cuneta, en calle Magnasco, Franchini y Fiorotto y al trabajo iniciado de pavimentar con hormigón tres cuadras de asfalto, dos por Faustino Suárez y una por Gervasio Méndez. Incluyó en ese comentario el proyecto de siete cuadras de hormigón con financiamiento nacional, que ya tiene el convenio firmado y del que se espera el desembolso. Apuntó a la expectativa de llegar con el nuevo polideportivo para la próxima temporada de verano. “Es un sueño que tenemos todos” enfatizó.

Sobre la red de cloacas comentó que gracias a contar con la retro excavadora nueva, se pudieron hacer 1.000 metros, y subrayó que esa maquinaria se va a pagar sola por el ahorro en alquiler que significa. Agradeció a los concejales haber aprobado el leasing mediante el cual se compró la herramienta por medio del banco Nación.

En lo que calificó como una visión a futuro, se refirió al diálogo que mantuvo con el gobernador cuando llegó a nuestra ciudad el mes pasado, donde le habló de la idea de sacar aún más lejos al tránsito pesado y que la ruta 51 se conecte con la ruta 16.

Finalmente habló de los proyectos a punto de concretarse como la instalación del sistema de cámaras de seguridad y la colocación de luminarias en la continuidad de calle 25 de Mayo y Tafafrel -hasta el acceso por ruta 16- y la inversión de 18 millones en infraestructura -con fondos nacionales- para mejorar los barrios ubicados en los barrio que se encuentran al sur de calle Pauletti “desde donde comienza hasta “La Patriada” lo mismo que en otros sectores donde falta cloacas y afirmado de calles .