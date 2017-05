De donde vienen las hostias que se consagran en las misas de Larroque

El Padre Heraldo Reverdito habló de dónde vienen las láminas circulares de pan que junto al vino. luego de ser consagrados, forman parte de la Eucaristía. En la misa del domingo a la mañana los niños que recibieron el Sacramento por primera vez el fin de semana pasado, volverán a reunirse para la solemne recepción de la segunda Comunión.



Las Primeras Comuniones que se celebraron el fin de semana pasado, las segundas del domingo que viene y cada misa o celebración que se realiza en nuestra ciudad o en las capillas rurales tienen un común denominador: Las hostias, que luego de ser Consagradas por el celebrante, se convierten en el Cuerpo de Cristo vienen de un monasterio de monjas de clausura.

Precisamente, el Cura Párroco de Larroque comentó que las que él utiliza vienen de la localidad de Añatuya, en Santiago del Estero, y que están hechas por religiosas que prestan un gran servicio a la Iglesia. Detalló que las hostias son de pan sin levadura, con la simple receta “de harina y agua”. La masa que se produce, de contextura líquida, es tostada y humedecida, para que, al otro día, cuando las cortan, no salgan con partículas y no se resquebrajen. Luego las envasan al vacío con un gas inerte en bolsitas de a mil o dos mil. Se trata que las que se usan no tengan más de un mes” de elaboración explicó Reverdito. Estimó que por semana se consagran unas 500 a 600 hostias en nuestra ciudad. Recordó además que el Padre Paoli “tenía su maquinita” y que él mismo las hacía.

El sacerdote agregó que son varias las órdenes religiosas que fabrican las hostias y de hecho, en librería Ágape de Gualeguaychú, que provee de ese insumo a varias parroquias de la diócesis, comentaron que además de Santiago del Estero las traen de Buenos Aires e incluso consiguen hostias aptas para celíacos, que son mucho más caras, cerca de dos pesos por unidad.

La venta no está limitada para ser utilizadas en celebraciones cristianas, cualquier persona puede comprarlas.

En ese sentido el Padre Heraldo indicó que hay religiones protestantes que la usan. “Ellos no creen en la “transubstanciación”, ellos dicen que Jesús está en el pan. Nosotros sabemos que por el poder del Sacerdocio, Jesús otorgó a los apóstoles en la última cena, dio el poder de transformar la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús” expresó.

“Los efectos naturales quedan, si uno tomara mucha sangre de Jesús se emborracha, pero cambia la sustancia metafísica interior, y ya no hay más pan sino Cuerpo de Cristo” resaltó. Diferenció eso de la bendición que hacen otras religiones, como los metodistas, que solo bendicen el pan, “como quien bendice el pan en la comida” añadió el Párroco.

En una breve conversación, la Hermana María Silvia Arana, una de las religiosas del monasterio de clausura “Madre de Dios” donde se fabrican las hostias que terminan siendo compradas por muchas parroquias del norte y del litoral argentino, comentó que tienen esa actividad como la principal fuente de sustento.

Segunda comunión

En la misa del domingo 14 a la mañana, más de 140 niños recibirán la solemne Segunda Comunión. Se trata de los dos grupos que el sábado y el domingo pasado recibieron el Sacramento por primera vez. “Ahora va a ser todos juntos, Dios mediante, este domingo, va a ser muy hermoso, a las 10 de la mañana, invitamos a quienes quieran participar de un acto de veneración a Jesús, de respeto a la Comunión y de alegría y gratitud para las familias y los niños.

El Padre Heraldo aclaró que se dice “solemne Segunda Comunión” porque vienen de guardapolvo. Pero de hecho algunos niños han venido entre semana y han comulgado. Nadie les puede prohibir, mientras estén en gracia de Dios y haga la hora de ayuno, como ellos saben, no les puede prohibir “ni el Papa” que comulguen, es derecho de ellos”