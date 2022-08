Desde el jueves amplían 15% el cupo de exportaciones para carne vacuna

Flexibilizaron el cupo a las exportaciones de la carne vacuna y, a partir de septiembre, los frigoríficos podrán vender al mundo 34.500 toneladas, lo que significa una ampliación del 15%.

El sector tenía habilitado los envíos al exterior de unas 30.000 toneladas de cortes bovinos por fuera de las cuotas a Estados Unidos, Israel, Europa y China. Y aunque, en agosto el Gobierno habilitó que se sumen otras 3.000 a esa cifra, en septiembre se sumaran otras 1.500 toneladas.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, Miguel Schiaretti dijo a Agrofy News que “se trata de una medida positiva para el sector, pero lo que hay que ver es que si una vez que se resuelva el problema de la sequía o si los precios aumentan lo van a respetar, la van a seguir liberando o si las van a volver a cerrar”.

En tanto, desde el Gobierno aclararon que no esperan que las mayores exportaciones se trasladen en una suba de precios internos y remarcaron seguirá vedada la exportación de los siete cortes populares: asado, falda, matambre, tapa, nalga, paleta y vacío.

La medida, que fue comunicada por Juan José Bahillo, fue fruto de una serie de reuniones entre las cámaras del sector con funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El primer semestre del año, las exportaciones de carne vacuna cerraron con récord en volumen e ingreso de divisas, las cuales saltaron 39,4% hasta los US$ 1.750 millones, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). De esta manera, los embarques con carne vacuna crecieron en valor US$ 457 millones al pasar de US$ 1.293 millones al monto actual.

La suba en precios se ubicó muy por encima de lo registrado en volumen, ya que el incremento en este caso fue solo del 0,85% al pasar de 418.200 toneladas equivalentes res con hueso a 421.770 toneladas despachadas en enero-julio.

En su informe mensual sobre exportaciones elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC), la explicación de este salto en el ingreso estuvo dado en «la suba de las cotizaciones y una participación mayor de las carnes enfriadas y de los contingentes arancelarios dentro del total, que tienen superiores valores medio».