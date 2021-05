Desde el mediodía de este sábado quedó habilitada la ruta 51



Así lo informaron desde la Dirección de Vialidad Provincial, que publicó un informe sobre la finalización del asfaltado. Por las restricciones sanitarias vigentes no habrá actos, aunque no se descarta que más adelante haya una inauguración oficial, posiblemente en junio.

Decir que terminó el asfaltado y la señalización de la ruta provincial 51, es una frase demasiado corta y desprovista de adjetivos, que no ilustra lo que ha sido el interminable recorrido entre el inicio de los reclamos, desde que el ripio que gestionó Julio César Aizaga, ya era casi un recuerdo en los 45 kilómetros entre Larroque y Urdinarrain.

El último camión que volcó el último gramo de asfalto en las dársenas del cruce de ruta que conecta Parera con Almada, el miércoles pasado, es un emotivo símbolo de finalización pero es, especialmente, el punto de inicio de cosas buenas.

Las localidades alcanzadas por el pavimento, Parera y Britos, hace más de cinco años e Irazusta el año pasado, comienzan a vivir un cambio de época, con más demanda de viviendas y terrenos. Ahora, o más adelante, habrá gente que se anime a invertir con la seguridad de entrar o salir cuando quiera, potenciando la producción y el agregado de valor, que volverá a alimentar y a empujar el desarrollo de la zona.

Con la colocación de carteles y la demarcación horizontal, desde este sábado quedó habilitado el tránsito en todo el recorrido. Será difícil contener la curiosidad y el placer de andarla, pese a las restricciones vigentes de circulación, y ya desde la tarde habrá más tránsito.

Lo mejor sería esperar hasta el lunes, pero para el que no pueda esperar y que hace mucho no la recorre, deberá saber que hay zonas de curvas en donde hay que bajar la velocidad. Mejor conocerla despacio, para luego saber donde se puede acelerar y donde no, respetando siempre las indicaciones, con los lugares de sobrepaso y velocidades máximas.

Por ahora no habrá inauguración, posiblemente sea en el mes de junio, dependerá de como esté la situación epidemiológica y que el gobernador, que por estos días está internado, recuperándose de su segundo contagio de covid, pueda venir.

En el informe publicado por Vialidad , se destaca que con fondos provinciales, concluyeron los trabajos de asfaltado de la Ruta Provincial N°51 entre Larroque y Parera y continúan las obras complementarias en la zona urbana de Irazusta, departamento Gualeguaychú. La obra representa una inversión superior a los 1000 millones de pesos.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó que se finalizó con la pavimentación de los 27 km de la Ruta Provincial N°51 que unen las localidades de Larroque, Irazusta y Parera. También se concretaron los trabajos de demarcación y colocación de cartelería en toda la extensión.

El gobernador, Gustavo Bordet, destacó que “esta es una obra reparadora para todas las localidades que están a la vera de la ruta 51. Se financia enteramente con fondos provinciales y buena parte de los mismos se aplican con el crédito que tomó la provincia y que oportunamente aprobado por la Legislatura”.

“Esta obra tiene una rentabilidad no solo económica sino también social. Nos permitirá asegurar las condiciones para el crecimiento futuro, mejorando la accesibilidad y beneficiando al sector productivo”, señaló.

En referencia a los trabajos que incluyeron además la construcción de dos puentes sobre los arroyos Las Toscas y Gualeyán, la titular de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, remarcó que “sentimos una enorme satisfacción al ver la totalidad de la traza pavimentada y señalizada”.

“Ahora bien, también es necesario recordar todo el trabajo previo para tomar real dimensión de lo que representa esta obra, ya que al inicio de las tareas veíamos que el camino se encontraba muy por debajo de la altura de los campos y hoy podemos apreciar como las tareas de alteo, construcción de base, alcantarillado, dos importantes puentes y el tan anhelado asfalto; han cambiado la realidad de vecinos y productores de esta parte del departamento Gualeguaychú”.

En ese sentido, se informó que la empresa contratista continúa con las obras complementarias, que incluyen la ejecución de cordones cuneta, mejoras hidráulicas y construcción de base para el asfaltado de calles en Irazusta; y además se comenzó con la limpieza del ingreso a Colonia Stauer.

Cabe señalar, que la Ruta 51 es de vital importancia para el desarrollo de esta región del departamento Gualeguaychú, ya que permitirá una comunicación fluida y segura entre las localidades involucradas, potenciará la variada producción e incentivará el turismo en el sur entrerriano.