Desde ENERSA respondieron a las críticas de Macri

Desde el ente provincial expresaron: “nos vemos en la obligación de aclarar que sus afirmaciones son incorrectas, quizás por haber sido informado erróneamente”. Presentaron un informe sobre la situación tarifaria en Entre Ríos.





El presidente Mauricio Macri visitó este jueves Gualeguay y Gualeguaychú. Uno de los temas que abordó fue el vinculado a la tarifa de la energía en la provincia.La respuesta de ENERSA

“Ante declaraciones vertidas públicamente por el Sr. Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, en relación a la empresa Enersa y a la calidad de servicio que presta, nos vemos en la obligación de aclarar que sus afirmaciones son incorrectas, quizás por haber sido informado erróneamente”, dijeron. A continuación, una serie de explicaciones que creemos necesarias:



Contexto tarifario

En Entre Ríos, operan Enersa (Empresa del Estado Provincial) y otras 18 distribuidoras, y es el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) el órgano de control que fija las tarifas eléctricas, siguiendo los lineamientos políticos en materia energética del Poder Ejecutivo Provincial, y es además quien controla el cumplimiento de los contratos de concesión de todas las distribuidoras provinciales.

El EPRE hace audiencias públicas ordinarias de revisión cada 5 años y extraordinarias cuando resulta necesario, donde todos los ciudadanos pueden participar y las distribuidoras tienen que exponer y argumentar sus solicitudes y luego es el Regulador quien determina al respecto.

Las tarifas fijadas por el EPRE para todo Entre Ríos NO son las más caras del país, como se difunde en medios periodísticos y/o ámbitos de campaña política:

Entre Ríos tiene uno de los mejores niveles de calidad de servicio en el país, con menos de 6 horas de corte por usuario/año, cuando el promedio de las distribuidoras del país es del orden de 30 horas o más.

Enersa no posee deuda alguna con la proveedora mayorista CAMMESA, como sí es el caso de varias distribuidoras provinciales (algunas de las cuales, que son utilizadas para comparar la tarifa de Entre Ríos, poseen una deuda del orden de los 3000 millones de pesos, llegando en algunos casos a 4700 millones, por lo que los gobiernos provinciales correspondientes deben asumir créditos para hacer frente a las mismas).

Respecto de los sectores productivos y las tarifas que se aplican:

La metodología de cargos fijos y variables que se utilizan en las grandes demandas en Entre Ríos son similares a los de la Región Centro y de las Distribuidoras de Buenos Aires, a lo cual el Poder Ejecutivo Provincial le agrega una serie de subsidios económicos destinados a mejorar los costos y la competitividad de los sectores productivos. Como ejemplo: todos los usuarios con actividad productiva e industrial pueden acceder a una bonificación del 4%.

En los cuadros tarifarios de Entre Ríos, es posible contratar una tarifa estacional, fijando hasta tres períodos en un año calendario. Asimismo, a partir del año pasado, las actividades muy fuertemente estacionales (con factor de estacionalidad mayor a 2,5, como el riego arrocero) se benefician con una tarifa estacional especial que les bonifica el 25% de los cargos fijos durante la temporada de baja estacionalidad (de hasta 8 meses).

Además de lo previsto en los cuadros tarifarios, el Poder Ejecutivo Provincial tiene en vigencia una serie de subsidios a distintos sectores vulnerables y de distintas actividades, tales como: tarifa social para escasos recursos, tarifa para jubilados, tarifa para la salud, tarifa para el deporte (se les bonifica hasta el 35% de la facturación a clubes y asociaciones), subsidios a salas de actividades culturales, etc., que contribuyen a la disminución de los costos finales.

Asimismo, cabe aclarar que fue el propio Gobierno Nacional quien decidió incrementar en más del 1500 % el costo de energía eléctrica en poco más de tres años y, como corolario, reducir sistemáticamente el beneficio de la Tarifa Social Eléctrica hasta su total eliminación a partir del 1° de enero de este año.

A raíz de esta situación, el Gobierno Provincial buscó minimizar el impacto producido por tales incrementos y decidió mantener la Tarifa Social Eléctrica en todo el territorio entrerriano. De no haberse tomado esta medida, el impacto en la factura de consumo habría resultado sustancialmente mayor para aquellos usuarios que gozan de dicho beneficio.

Contexto ambiental

Respecto a sus apreciaciones sobre la Generación Distribuida:

Si bien es cierto que Entre Ríos no adhirió a la Ley Nacional (como tampoco lo hicieron otras varias provincias), desde diciembre de 2016 está en vigencia el Decreto Provincial 4315 donde se regula y establecen las condiciones para la generación renovable de hasta 50 kW de potencia con posibilidad de conexión en paralelo a la red, por lo cual las afirmaciones de que los usuarios de Entre Rios están en desventaja y no pueden utilizar las energías renovables es errónea.

Asimismo, el Gobierno de Entre Ríos promueve la creación de una Ley Provincial de Generación Distribuida, que implica que los usuarios generen y administren su propia energía a través del acceso a fuentes renovables como la solar o la eólica. En caso de contar con un excedente, podrán inyectarlo a la red de distribución. Para ello, se mantuvieron reuniones con especialistas de nivel internacional y autoridades y referentes de los distintos sectores públicos y privados de Entre Ríos.

La conformación geográfica que tiene la infraestructura eléctrica entrerriana difiere de otras provincias como, por ejemplo, Capital Federal. Además, existe una jurisdicción provincial de la energía eléctrica que se debe respetar como punto de partida, por lo que esta Ley apunta a preservar y priorizar los intereses de todos los entrerrianos, además de representar un ahorro sustancial para la economía residencial, comercial e industrial.

En materia de sustentabilidad energética, Enersa desarrolló el Programa Provincial de Alumbrado Público Eficiente “Mi Ciudad LED”, que contó con el compromiso de municipios y todas las juntas de gobierno de la provincia y que hoy ve sus frutos en una iluminación más eficiente, más segura y más económica, reduciendo en más del 50% el consumo de electricidad para alumbrado público.

En este mismo sentido, y en un claro compromiso para con el Medio Ambiente, Enersa promueve la instalación de paneles solares en edificios propios, públicos y privados, y obra como agente impulsor del programa “Mi casa solar”, que promociona el aprovechamiento de la energía solar a través de la adquisición, mediante líneas de financiación muy accesibles, de termotanques solares para su utilización residencial o comercial.

Como si esto fuera poco, Enersa se encuentra a punto de lanzar un Programa Provincial de Rutas Eléctricas Eficientes que se convertirá en el primer corredor interurbano de vehículos eléctricos de la Región Centro y Noreste Argentino. Se trata de una red de estaciones de carga para este tipo de vehículos que unirá estratégicamente las dos costas entrerrianas. Es una clara acción a favor del cuidado y la preservación del medio ambiente, ya que los vehículos eléctricos no contaminan, no generan ruido y no producen emisiones de gases.

Contexto productivo y de servicio

En materia de inversiones, y en pleno proceso inflacionario, el Gobierno de Entre Ríos apostó a un Plan Energético a 10 Años, priorizando obras de infraestructura impensadas, como el desarrollo del tan anhelado “Cierre Norte”, que se encuentra en proceso y que permitirá mejorar considerablemente la calidad del servicio y acompañar el desarrollo social y productivo del norte entrerriano, además de obras eléctricas en distintos puntos de la provincia que, en su totalidad, superan los mil millones de pesos.

Aun así, a pesar de dichos incrementos y a pesar de una temporada estival con tormentas y calor sostenido, Enersa no dudó en desplegar su Plan de Contingencias ante inconvenientes en el servicio, priorizando la atención por parte de cuadrillas y operarios y el destino de materiales esenciales para reponer el suministro eléctrico en tiempo y forma. A pesar de los 793 MW de pico de consumo anual registrados en plena siesta a fines de enero, la Distribuidora Estatal recibía un promedio de 100 reclamos en toda su área de concesión, en un universo de 370.000 usuarios a los cuales brinda servicio.

Cuadros comparativos

(a Marzo 2019 / fuente: ADEERA)

Clientes de 100 kW de potencia

Usuario Residencial / 200 kWh-mes (400 kWh bimestrales)

Grandes Industrias 1500 kW de demanda en Media Tensión

En este ejemplo, si miramos solamente tarifa eléctrica (parte celeste) sin los impuestos, se puede ver que ENERSA tiene menor tarifa que Corrientes, solamente son más baratos que ENERSA: Chaco, La Rioja, EDESUR y Rio Negro, el resto son más caras).

