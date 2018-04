Desde hoy reabre la biblioteca en un local de calle Taffarel

Así lo dio a conocer la institución, luego de concluir el traslado de parte de su material bibliográfico a la nueva sede.

“Nuestra biblioteca reabre sus puertas a partir de este viernes 6 de abril en su nuevo local sito en Pedro David Taffarel 248, entre 25 de Mayo y J.Virué, en días y horarios habituales: de lunes a viernes de 9.30 a 11.30 y de 16 a 18 hs. ¡Los esperamos!”

Así comunicaba la comisión directiva la reapertura de los servicios al público tras más de tres meses del cierre repentino del local de calle 25 de mayo, luego de recibir un informe negativo sobre las condiciones del edificio que obligó a suspender la actividad.

La entidad pondrá a disposición de los socios el material que más demanda tiene, archivando una importante cantidad de volúmenes en otro lugar. Esto será así mientras se mantengan funcionando provisoriamente en el nuevo local de calle Taffarel, hasta que logre avanzar en la construcción de la sede propia en el terreno de calle Islas Malvinas, donado por la municipalidad en el año 2010.

Claramente, la comisión y muchos colaboradores han debido trabajar mucho para trasladar varios miles de libros a la nueva sede, adaptando el espacio reducido que cuentan.

Lo importante es que el sueño de la sede propia está atravesando sus etapas iniciales de manera concreta, con el armado de un proyecto a cargo del arquitecto José Gette. Será el primer requisito para luego gestionar el financiamiento que ya se están encaminando mediante conversaciones previas y que apuntará a todas las instancias del estado, pero que también buscará movilizar a la comunidad larroquense. Los miembros de la comisión confían en obtener ese apoyo y “paso a paso” arrancar la construcción.

Esta será la tercera vez y ojalá la definitiva, que en sus 90 años la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi evalúa la posibilidad de construir. La primera fue en un terreno donado por el vecino Juan De Zan, lindante a la sede del correo, que por no escriturarse a su debido tiempo, fue incorporado al patrimonio de la empresa postal. Otra posibilidad se dio en los años 90, en un terreno municipal, aunque obviamente no se llegó a concretar. Ahora, luego de frustrarse la compra de un inmueble en calle Olivera y con la disponibilidad del terreno donado por el municipio, en la primer gestión de Raúl Riganti, el proyecto vuelve a analizarse y esta vez no piensan dejarlo pasar.