Después de los 100.000 caramelos, Pepo Noel agradece

Publicó una carta llena de emojis en Facebook para saludar a todos los que hicieron posible otra campaña Navideña que llevó alegría a toda la ciudad.

Y llegó la hora de agradecer 😊😊😊.

Han pasado unos días. Ya en mi casa recuperado, leyendo las cartitas que me dieron los gurises durante el paseo en esa ciudad, repasando miradas, mimos, caricias recibidas,… lo que me hace emocionar; me dispongo de un tiempito para agradecer.

Según me contaron los duendes, este año se llegó a recibir tantas donaciones que se superó los 100.000 caramelos, jo jo jo… GRACIAS CON MAYÚSCULAS, LARROQUE.

Sepan que si Uds no donan, esto no sé podría concretar.

Entonces, Pepo Noel, mi personaje jo Jo, no sería nada sin vuestra ayuda. Sin la ayuda del Municipio. Sin la ayuda de las empresas. Sin la ayuda de los medios de comunicación. Sin la ayuda de cada uno que acercó caramelos. Sin la ayuda del duende Lechu, Osvaldo Sartori. Sin la ayuda de “mi reno”Coco. Sin la ayuda del duende Yiyo, Leandro Frontini. Sin la ayuda de Silvina Gonzalez, la fotógrafa. Sin la ayuda de Marcelo Michel y las duendecitas Dacia y Maitena. Sin la ayuda de Mateo Novoa, Rodrigo Ipperiy Maillen Novoa. Y de Ale Guiraldi😊. Sin la ayuda de Liliana Maria della Giustina y Naza Ghizzoni.

Sin la ayuda de Luisito Luis Sanchez y Jose Pelecho Riquelme, los más nuevos integrantes de la familia Noel😊😊😊😍.

En definitiva, Larroque es Pepo Noel. Yo pongo sólo el cuerpo jo jo jo… y qué cuerpo😊😊😊 jo jo jo…

Una vez al año se produce la magia…, gracias a la disposición de cada uno que trabaja, espera y corre detrás de mi trineo. Y esa magia es la alegría; la Unión de los vecinos en la espera del cruce del trineo; la felicidad de los gurises juntando los caramelos; la ternura de esos bebés que me alcanzan para la foto. El amor y la solidaridad de mi familia Noel en la entrega de tantas horas, corridas, sonrisas durante todo el paseo.

Que ésta entrega demuestre que podemos ser mejores personas si nos lo proponemos… , no sólo el 24 de diciembre. 😍.

Sólo deseo de corazón que esto les haya hecho ver el amor que JESÚS nos tiene. Que nos quiere aún con nuestros defectos.

NO nos olvidemos que NAVIDAD ES JESÚS. Sin su santo nacimiento hace 2018 años, no habría Navidad.

Por eso, seamos agradecidos a la vida, por lo que tengamos y lo que hayamos pasado este año. Y pidamos al Señor por un 2019 repleto de bendiciones para cada uno. Para todo Larroque. Para toda Argentina.

Jo jo jo… GRACIAS LARROQUE Y SERÁ HASTA LA NAVIDAD DEL PRÓXIMO AÑO JO JO JO, SI DIOS QUIERE😍😍😍😍 JO JO JO

Y FELIZ 2019🎅🎅🎅