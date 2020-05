Destacan la labor del personal municipal en la atención de las personas aisladas en el polideportivo

“Desde la Secretaría de Salud y Desarrollo Ambiental, la Municipalidad, el Comité de Emergencia y a título propio, quiero hacer extensivo mis más sincero agradecimiento a este grupo de gente que vemos acá”, expresó el secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, Diego Ortolano, cuando despedían a las dos personas aisladas por Covid-19 del polideportivo municipal, luego de haber realizado la cuarentena.

“A Yago, a Zulma, Andrés, Celeste, Marcelo, Nico, Luciano y Luciano, sin ellos no podría haber llevado adelante la tarea y estos chicos no habrían podido tener la calidad que tuvieron durante su internación, verdaderamente es valorable porque no cualquiera en estas circunstancias se anima y no cualquiera le pone la garra como la puso este grupo” culminó su alocución el funcionario.

El breve encuentro se desarrolló en el ingreso al polideportivo municipal, donde estuvo el intendente municipal, Leonardo Hassell, acompañó el diputado nacional, Atilio Benedetti; funcionarios, trabajadores municipales y familiares y amigos de quienes pernoctaron en el poli.

En dicho lugar, la Municipalidad de Larroque, a través del Comité de Emergencia y bajo el seguimiento estricto y la asistencia permanente de las autoridades sanitarias locales, dispuso el alojamiento de los dos pacientes positivos de Covid-19.

Cuenta con 20 camas y se preparó desde marzo pasado con trabajos de acondicionamiento para cuando la situación sanitaria lo requiera. Así, hoy las instalaciones cuentan con calefacción, cocina equipada, baños con duchas, agua caliente, lavarropas, acceso a internet, entre otras comodidades.

El mobiliario fue adquirido a través del fondo del Comité de Emergencia Municipal y por medio de donaciones de empresas y particulares.

En tanto, la ciudad de Larroque también tiene a disposición el salón de la Parroquia y la sala del nuevo Centro Educativo como otros dos espacios a utilizar en eventuales aislamientos.