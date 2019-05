Disminuyó la participación de Entre Ríos en las exportaciones nacionales

Un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos expresa que durante 2018 las exportaciones de la provincia permanecieron entre los menores niveles de la década, con un marcado perfil primario, principalmente de granos y cereales y agroindustrial, representado por la carne aviar. Brasil y China fueron los principales destinos.

El año pasado Argentina registró un déficit en la balanza comercial, en este contexto y según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Entre Ríos aportó el 1,9% al total nacional, lo que marca una reducción respecto al 2017, cuando la participación había sido del 2,1%. Las ventas al exterior de la provincia registraron un valor de US$1.159 millones, lo que significa una disminución del 6,2% respecto al año anterior, y de US$835 millones menos, con una baja del -42% en comparación al 2012 que fue el periodo con un máximo nivel de exportaciones.

El 50% de las ventas al mercado externo estuvieron representadas por la carne aviar, el maíz, el trigo, el arroz y la soja. Tuvieron como destino a 131 países, siendo Brasil y China los que concentraron el 30% de participación, seguido por Chile, Estados Unidos, Argelia y Uruguay.

Dentro de los rubros de productos exportados que informa el INDEC, se incorporó el concepto “confidencial” el cual significa el 30% del total. Esto impide analizar detalladamente la variación debido a que se desconoce su composición.

Contexto de la Región Centro y Corrientes

Al comparar la posición de Entre Ríos con la Región Centro y Corrientes, la provincia registra un nivel de ventas al exterior por debajo de Santa Fe, que exporta por US$13.622 millones y a Córdoba, que registra US$ 7.876 millones y superiores a Corrientes que vendió por US$221 millones.

En términos de exportaciones por habitante, Entre Ríos presenta un nivel de -78% inferior a Santa Fe, -60% inferior a Córdoba y 4 veces superior a Corrientes.

Balanza comercial argentina

Es preciso mencionar que el 2018 cerró con un déficit de balanza comercial a nivel nacional de US$ 3.820 millones. Las exportaciones ascendieron a US$ 61.621 millones y las importaciones a US$ 65.441. La pérdida comercial del 2018 es inferior a la del 2017 que ascendió a US$ 8.309 millones. Cabe destacar que desde agosto la tendencia negativa comenzó a revertirse producto de la fuerte devaluación.