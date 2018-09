Expo de Gualeguaychú: Distintas entidades entrerrianas debatieron sobre comercio exterior

Las principales cámaras empresariales de Entre Ríos se reunieron ayer en el predio de la Sociedad Rural Gualeguaychú para debatir sobre la competitividad de la provincia con el fin de ganar nuevos mercados internacionales.

Con la presencia de Néstor Luciani, presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos; Leandro Garciandía, presidente Unión Industrial de Entre Ríos; Aquiles Arús, representante Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos; Alcides Balla, presidente Bolsa de Comercio de Entre Ríos y Juan Diego Etchevehere, presidente Consejo Empresario de Entre Ríos, se realizó ayer en la Sociedad Rural una jornada de comercio exterior.

En la antesala de la Expo, las actividades comenzaron a las 15 en el salón auditorio del predio de la Rural, con un taller de “Competitividad para el Comercio Exterior de Entre Ríos”, dirigida a empresas que participan del intercambio internacional o que se encuentran en proceso de exportación.

En tanto, a partir de las 17:30 se desarrolló una Jornada abierta con temáticas y herramientas para visualizar y orientar la actividad económica provincial.

“En este encuentro, estamos diagramando una Agencia de Exportadores, que contribuya y asesore a los exportadores y a lo que estamos en la actividad producción de bienes exportables”, explicó a EL ARGENTINO Domingo Veronesi, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú.

“La Agencia va a estar en Paraná, pero nosotros desde la Cámara local, estamos pidiendo que tengamos un representante de la Agencia en nuestra ciudad, como en Concepción del Uruguay y Concordia, con la finalidad de que los trámites sean más ágiles para los exportadores, lo que no quita que trabajemos junto con Paraná”, dijo el empresario.

En cuanto a la reimplantación de las retenciones al agro, Veronesi manifestó: “Las medidas ya están en vigencia y ternemos que asimilarla, es un hecho que a todos nos duele porque significan más impuestos para la actividad, es decir, cuatro pesos por cada dólar que exportemos, pero es complicado porque venimos de una campaña que no fue muy buena producto de la sequía. El campo siempre le puso el hombro a la Argentina y nuevamente vamos a tener que ayudar. Esperemos que estas medidas sean transitorias y que se saquen cuanto antes, porque la quita de este impuesto termina impactando fuertemente en mejorar el volumen de producción.

Esto ya sucedió cuando en 2016 se sacaron las retenciones al maíz y al trigo lo que incrementó notablemente la producción de estos cereales, si este impuesto a las exportaciones es momentáneo lo aceptamos a regañadientes para que el país salga adelante, pero esperemos que se utilice de buena manera”, sostuvo.

“Esto ya lo hemos vivido, soy del campo, nací en el campo y siempre se termina sacándole al que más se le puede sacar y siempre es el campo. No soy economista y no sé si la corrida del dólar sucedió por la falta de divisas o por algunos vivos que quisieron ganar dinero fácil, pero siempre nos terminan sacando a los que producimos, pero después cuando ya no podemos cosechar eso se siente en las ciudades y en las economías regionales. La Argentina depende del campo”.