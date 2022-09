Dola soja: Sorpresa de Alvarez Maldonado por la falta de coordinación en el gobierno

El dirigente de Coninagro se refirió a la resolución del Banco Central de restringir el acceso a los dólares financieros a empresas agropecuarias que aprovecharon los beneficios de la divisa norteamericana a 200 pesos. Opinó que «hay disidencias en el gobierno» y pidió un dólar único ante el perjuicio que sufren otros sectores del campo y las economías regionales.

En un marco de diálogo que el dirigente entrerriano Gonzalo Alvarez Maldonado valora con el ministerio de economía y la secretaría de agricultura, fue tajante al opinar que en el gobierno escriben con el puño y borran con el codo, en referencia a la medida que primero adoptó de llevar el «dolar soja» a 200 y luego la resolución del Banco Central de restringuir el acceso al dólar en una falta de coordinación qye llama la atención.

Asimismo, remarcó que el programa denominado «dolar soja» se hizo para favorecer el ingreso de divisas, «no para salvar el sector agropecuario ni productivo en general, sino para fundamentalmente al país porque que necesitaba divisas y han permitido una ventana aquellos que tenían soja».

«Los pequeños productores no son tenedores (de soja) y no aprovechan directamente este beneficio. «Vendió lo que tenía para honrar sus deudas» señaló y además indicó que desde Coninagro piden «un dólar único y más real, que no es el oficial», frente al desfasaje actual.

A ese tipo de situaciones que genera el gobierno con sus miradas disímiles, que agrega incertidumbre ante la falta de certezas y cambio de reglas, se le suma el peso de una campaña signada por La Niña.