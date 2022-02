Domínguez se reunió con la Mesa de Enlace y aseguró que el fideicomiso cerealero es “el mal menor”

Los dirigentes de la Mesa de Enlace Agropecuaria se reunieron hoy con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, para solicitar ayuda para los productores del NEA afectados por la sequía y los incendios

Los representantes de CRA, Coninagro, FAA y SRA entregaron a Domínguez un informe en el cual se detallas las cuantiosas pérdidas productivas en las actividades de arroz, cítricos, forestación, ganadería y yerba mate de Corrientes.

Según relató Carlos Achettoni a Bichos de Campo, titular de Federación Agraria (FAA), el ministro les dijo que le faltaba información para tomar medidas adicionales a las ya anunciadas, como el paquete de créditos especiales para empresas afectadas que el Banco Nación anunció ayer que implementará.

El titular de FAA indicó que si no se toman medidas de apoyo contundentes van a desaparecer especialmente los pequeños y medianos productores que no tienen forma de “levantar cabeza”. Y afirmó en tal sentido que los créditos que anunció ayer el Banco Nación aún no están a disposición de los productores.

Pero también se habló de otro tema caliente: el “fideicomiso cerealero” que tiene entre manos el secretario de Comercio Roberto Feletti y que suma rechazos en todo el espectro de la cadena agroindustrial.

Insólitamente, Domínguez dijo al respecto, según contaron los dirigentes, que el nuevo fideicomiso “es el mal menor” en la actual coyuntura. De todas maneras, los representantes del agro insistieron en el hecho de que la nueva herramienta no solucionará el problema de la inflación en alimentos.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace creen que la intención del “ala dura” kirchnerista que integra el gobierno nacional es incrementar la extracción de recursos al sector agropecuario para evitar hacer un ajuste del gasto público, tal como exige el Fondo Monetario Internacional al momento de negociar una reestructuración de la enorme deuda que la Argentina mantiene que con ese organismo.

Está claro que esa iniciativa no es otra cosa –aseguran– que una “retención encubierta”, ya que el monto que aporten los exportadores al nuevo fideicomiso saldrá del precio de los granos, es decir, del bolsillo de los productores agrícolas.

En resumen, los productores no se llevaron nada de la reunión con Domínguez. No hubo anuncios oficiales de ayuda a los productores correntinos y además se les terminó de confirmar que harán un nuevo aporte forzosa de recursos a través de un fideicomiso que emulará al ya vigente en el caso de los aceites vegetales.