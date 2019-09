Eduardo Martínez completó el recorrido de la maratón de Buenos Aires

Con gran satisfacción, Eduardo Domingo Martínez, llevó a cabo ayer los 42K de la Maratón Internacional de Buenos Aires, donde participaron más de 10 mil corredores. Con 49 años, el maratonista larroquense, realizó su tercera maratón –luego de 20 años- y empleó 4 horas 13 minutos.

El objetivo, como la mayoría de los corredores, era llegar a la meta, y Eduardo lo logró. Sin dudas, que es muy meritorio su desempeño y lo felicitamos por esta gran participación. En esta nota, el deportista agradece a su familia, a los comercios y al municipio por el apoyo recibido.

“Fue una experiencia muy linda porque es mi tercera maratón”, contó. “Hace 20 años que corrí la última y no pensaba hacer otra. Pero este año me propuse correr la de Buenos Aires y hace unos 3 ó 4 meses empecé a entrenarme y planificar la carrera. Una chica desde Buenos Aires me brinda ayuda en la preparación sumado a mi experiencia. Un mes antes realicé 35 kilómetros”.

“La maratón es un deporte físico y también mental”, explicó Eduardo. “Ayer, por ejemplo, en el kilómetro 37, empezó a pesarme un poco la carrera y es ahí donde tenés que “usar la cabeza” porque si “le hacés caso al cuerpo, te parás y ya no seguís”. Entonces, uno tiene que alentarse así mismo para continuar y llegar a la meta”.

“Sinceramente, agradezco a mi familia, que siempre me apoya, alentándome y acompañándome a todos lados. También al Municipio, que siempre nos está dando una mano; a los comercios y a toda la gente de Larroque que, a través de las redes sociales o personalmente, brinda su comentario o aliento, que para nosotros los corredores es muy importante”, expresó.

Finalmente, Eduardo, comentó: “Por suerte, me recuperé bien físicamente y ahora, el 6 de octubre, voy a hacer la Peregrinación a la Virgen de Luján, para agradecerle. Ese es mi próximo objetivo. Luego, haré algunas carreras cortas, como por ejemplo, en Urdinarrain y en Larroque”.