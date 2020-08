Efecto Pandemia: el triste relato de una caminata y el hornero muerto

Lo escribió Celia Taffarel al regreso de un paseo por uno de los tantos caminos donde se suele repetir la misma escena: niños cazando con gomeras tirándole a todo, sin distinguir si son aves protegidas, en peligro de extinción o plagas. Algo inadmisible en tiempos de comunicación, información y mayor conciencia ambiental.

Lo que sigue es un relato que quizá no sea una novedad y que nos recuerde un poco a la infancia de todos, sobre todo de los varones, que nos sentíamos con derecho a todo cuando logramos armar nuestra primera gomera, o la honda como nos gustaba decirle.

Pero los tiempos cambiaron y hay cosas que no podemos seguir asumiendo como naturales. Si hay una edad para aprender, esa es la niñez, canales de comunicación sobran, solo hay que encontrar el modo de hacerlo y los estímulos para que se amplifique en las familias.

Una bala le mató el canto y era tan linda su canción, la segunda le mató el vuelo y la tercera el corazón. ( M.E.W)

Cómo casi todos los días salimos a recorrer los caminos rurales en busca de aire puro, imágenes inigualables, contacto con la naturaleza.

Una y otra vez nos sentimos privilegiados de poder gozar de la cercanía con el paisaje, del avistamiento de aves y del sol que calienta brillante.

Éstos días nos hemos cruzado con caminantes , ciclistas de todas las edades. La mayoría con el mismo objetivo, moverse , respirar hondo y llenar el alma de trinos y colores. Impresionante la cantidad y variedad de pájaros que nos acompañan en el recorrido, cabecitas negras, jilgueros, cardenales, tacuaritas azules y ratonas, loros, caserotes, calandrias, sorzales, palomitas y una elegante garza que se ha domesticado y pasea desde la cuneta de la 25 al fondo hasta el Montecito de espinillos antes de llegar a la curva de lo Gely.

Ni hablar de los cuises que corren y asoman comiendo lo que queda de hierba verde después de tantas heladas.

Hoy fue un día maravilloso, caminábamos subiendo la cuesta hacia lo de Tilo y de pronto un puñado de gurises con gomeras. Enseguida tirado en la calle, el cuerpecito inerte de un caserito.

El hornero , el pájaro trabajador que nos enseña de que manera de construye la casa, prolija y con las dimensiones perfectas y la orientación justa para soportar las inclemencias. Trabajan juntos, la pareja y son ejemplo de lucha y perseverancia. Allí estaba, el hornertito , muerto… Mientras los » niños malos» seguían prodigando piedrazos a diestra y siniestra.

No pude contener mi indignación, y recriminé el daño. Me miraron con bronca y siguieron haciendo daño al planeta, siguieron divirtiéndose con los seres indefensos …hubiera querido decirles mucho más, pero realmente no me dieron ganas de recibir una contestación hiriente, tanto como la piedra que mató al caserito. A unos metros estaba el otro, la pareja esperando el o la compañera que ya no levantaría vuelo.

Qué tristes almas niñas, qué torpes manos que matan, qué educación recibieron en la casa? Qué falta hace la escuela! Los valores y los ejemplos. Ojalá algún día se den cuenta, cambien de actitud , ojalá imiten al hornero cuando sean adultos, ojalá les brote en el corazón una bala de hielo negra y un remolino de dolor. Desde mi ventana. Agosto 2020