El 14 de Junio se hará la asamblea de la Cooperativa de Agua Potable

Renovarán parcialmente el consejo de administración, entre ellos, el de presidente y el de secretario.

En menos de dos semanas la institución de calle Olloquiegui estará reuniendo a los socios para su asamblea general ordinaria. Será una buena ocasión para que más vecinos, que por ser usuarios del servicio, son socios, se involucren.

Históricamente las asambleas suelen ser muy escasas en cuanto a la participación ciudadana. Eso pasó incluso el año pasado, cuando había una mayor expectativa a anteriores asambleas dado que hacía tres años que no se realizaban. Sin embargo, el número de socios apenas alcanzó para cumplir con las formalidades. Ahora será igual.

El texto de la convocatoria:



COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE

Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE LARROQUE LIMITADA

Manuel Olloquiegui Nº 315 de LARROQUE ENTRE RIOS

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE LARROQUE LIMITADA, para el día 14 de Junio de 2017 a las 19 horas, sito en la sede de la Cooperativa en calle Manuel Olloquiegui Nº 315 de Larroque a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1-Designación de dos asociados presentes para que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban el Acta de la Asamblea.

2- Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe Anual de Auditoría e Informe del Síndico y Proyecto de distribución de Excedentes, del Ejercicio Económico Nº 48 finalizado el 31 de Diciembre de 2016.

3- Renovación parcial del Consejo de Administración, conforme a las disposiciones de los Estatutos Sociales, a saber: Consejeros Titulares por 3 años: Presidente en reemplazo de KRENN, Mauricio R., Secretario en reemplazo de COLLAZO, Raúl V., Vocales Suplentes por 1 año., Vocal Sup. 1ro. en reemplazo de VILLAGRA, Pablo D., Vocal Sup. 2do. en reemplazo de KRENN, Marcelo J., Vocal Sup. 3ro. en reemplazo de COLLAZO, Marcelo R. Síndico Titular por un año en reemplazo de ROCHELLE, Juan Carlos y Síndico Suplente por 1 año en reemplazo de BUA, Rubén D. Todos ellos por finalización de sus mandatos.

Larroque, 16 de Mayo de 2017.-

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Raúl V. COLLAZO

Secretario

Krenn, Mauricio R.

Presidente

*Art.32º- Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de las asociadas.