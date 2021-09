El campo entrerriano votó contra el Gobierno, pero se mantiene alerta porque no cree que haya cambios

Los referentes del sector hicieron un balance de las primerias en las que el oficialismo sufrió una derrota contundente, tanto en la Nación como en la Provincia. Si bien esperan que haya una lectura correcta de los resultados de las urnas, se mostraron escépticos respecto de eventuales cambios. ¿Qué pasará ahora con el paro?

Tras la durísima derrota del oficialismo –tanto a nivel nacional como provincial– en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los principales referentes del sector agropecuario en Entre Ríos admitieron que los productores, como era de prever, votaron masivamente en contra de las políticas que ha instrumentado el Gobierno y estimaron que los resultados en las legislativas de noviembre serán los mismos.

Invitados por CÓDIGO CAMPO a hacer un balance de la jornada electoral, algunos dirigentes se mostraron escépticos sobre la posibilidad de que el Gobierno, tras el “urnazo” en contra de este domingo, instrumente cambios en sus políticas. Advirtieron, por el contrario, que podría radicalizarse.

La dirigencia, asimismo, le mandó mensajes al gobernador Gustavo Bordet y remarcó que en el campo siguen alertas.



Chemes

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, consideró que el campo votó este domingo en la misma sintonía que votó la mayoría de la sociedad, esto es “en contra de las decisiones que en muchos aspectos está tomando el Gobierno y, sin ninguna duda, en contra de las medidas que toma en materia agropecuaria”.

Con relación a lo que puede suceder en las elecciones legislativas del 14 de noviembre, el ruralista nogoyaense espera que estos resultados “no sólo se mantengan si no que se intensifiquen, que sean mucho más contundentes, porque de esa manera la representación de la oposición en el Congreso será mayor”.

Chemes, a su vez, dijo no saber si va a cambiar la política hacia el sector, aunque espera “que sí y que el Gobierno sepa leer los resultados de estas elecciones”.

Los gobernadores, por su parte, “van a tener que alinearse con este reclamo y, sobre todo, acompañar con más intensidad al sector agropecuario que es uno de los más importantes del país y de lo que depende su economía”, agregó el titular de CRA.

Guía

Para el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) y director del Consejo Delegado Entre Ríos, Elvio Guía, no se trata de cómo votó el campo sino de “la lectura que hay que hacer de cómo votó el interior del país”, y el interior, enfatizó, “dijo basta, dijo no a estas políticas, no a los atropellos, no a los privilegios”.

El resultado de las urnas de ayer, a juicio del principal dirigente federado de Entre Ríos, “se va a repetir en noviembre, la tendencia va a ser la misma”, porque, añadió, “todos esperamos que haya un cambio y una apertura que termine con la tozudez y con esta falta de políticas para los sectores productivos que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo”.

Guía, asimismo, expresó su esperanza de que el Gobierno “entre en razones” y se dé cuenta que “el camino es la producción, el trabajo, la exportación, y no el atropello y los privilegios.

Gallinger

Mariela Gallinger, la titular de la Filial Crespo de la FAA, por su parte, sostuvo que el campo mediante el voto expresó “la tremenda necesidad de empezar a ser tenidos en cuenta como la primera rueda de la economía. El campo gritó fuerte con el voto en la mano diciendo que queremos otra Argentina, queremos un país con cultura del trabajo, con medidas de arraigo rural y con acompañamiento estatal. Nada parecido es este pedido a la actual realidad”.

La federada, asimismo, señaló que “las expresiones democráticas del pueblo a través del voto fue la manifestación real de la necesidad de una transformación en el rumbo” de la Argentina, y pronosticó que “estos datos se repetirán en noviembre porque a este Gobierno nacional y provincial se le envió el mensaje de una magnifica rebelión del pueblo, frente a la profunda mala praxis política”.

Gallinger cree que el presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Bordet van a “redoblar la apuesta” porque “está en sus genes”. Como están las elecciones de noviembre y la mirada puesta en 2023, “van a tomar medidas como para recuperar votos, con un discurso más moderado, más dádivas y medidas muy requeridas por los distintos sectores”, interpretó.

“Tenemos que tener claro que a ellos lo que los mueve son sus propios intereses, más allá de que en los discursos dicen que les interesa el pueblo argentino”, cerró Gallinger.

Etchevehere

El director por Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Juan Diego Etchevehere, a su turno, no dudó en asegurar que el campo votó por aquellas “ofertas electorales que pretenden promover el diálogo, ser escuchados y recibidos por quienes les toque gobernar. También a favor de las libertades, en todos sus sentidos, de las garantías constitucionales, de una Justicia independiente, de la defensa de la propiedad privada y del trabajo genuino”.

Ese voto, además, a juicio de Etchevehere, significa que en el campo están “en contra del agravio al sector, del atropello a los productores y del ahogo permanente de un Estado que avanza sobre los particulares e interviene en forma negativa y desmedida”.

Para el ruralista, el mensaje de los electores en su conjunto “ha sido muy claro, contundente”, y expresa “el sentimiento de angustia con el que convivimos hoy”.

“El deterioro económico, social y moral en el que nos encontramos es muy fuerte”, agregó, por lo que “no veo que esto varíe de acá a fin de año”.

Con relación a un eventual cambio de rumbo de las políticas hacia el campo, tanto del Gobierno nacional como del provincial, Etchevehere consideró que “deberían cambiar, porque mantener las mismas políticas que mayoritariamente la sociedad, el campo, rechazan, sería un grave error. Significaría no escuchar, ignorar la voz de la ciudadanía”.

Álvarez Maldonado

Desde el cooperativismo, Gonzalo Álvarez Maldonado, presidente de La Ganadera e histórico referente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), opinó que “el campo, el interior de la provincia, ha votado por la oposición, buscando un cambio a políticas que no son activas y que realmente están perjudicando a los sectores de la producción y el trabajo”.

El veredicto de las urnas, además, hace “necesario” y “debe llamar la atención” a los Gobiernos nacional y provincial, porque “evidentemente la gente votó un cambio y, como siempre digo, se deben dejar de lado las disidencias y buscar las coincidencias, teniendo en cuenta al motor de la economía entrerriana y argentina que es la producción agropecuaria”.

En noviembre, según la mirada de Álvarez Maldonado, la sociedad “votará de la misma manera”.

Colombatto

El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), José Colombatto, en la misma línea, le dijo a este portal que “el campo votó, sin dudas, en contra de estas políticas” porque el Gobierno “desde hace un buen tiempo viene tratando de someter al sector agropecuario”.

“Es lo que venimos denunciando en todas las exposiciones rurales de la provincia, nos quiere asfixiar con la presión fiscal, el cepo a las exportaciones de carne, y exprimirnos hasta que quedemos en desuso”, remarcó.

Si bien el sufragio de los productores representa un rechazo contundente a las políticas oficiales hacia el sector, Colombatto no cree que sean modificadas porque “todas estas medidas se adoptan por revanchismo e ideología”.

Los resultados en noviembre, según el análisis del ruralista de Gualeguaychú, “se van a mantener porque la gente del campo y también la de las ciudades votó a la oposición pidiendo un cambio y la oposición arrasó” en todo el país; no obstante, “habrá que estar atentos”, alertó.

Colombatto, en este sentido, consideró que no sólo el campo votó contra el Gobierno, sino que también lo hicieron “las pymes fundidas y los padres que no pudieron mandar a sus hijos a la escuela en esta cuarentena eterna”.

Para el titular de Farer, “ahora más que nunca tenemos que fortalecernos como sector y tratar de ir al paro, antes de las elecciones de noviembre, para que también (el gobernador, Gustavo) Bordet entienda que si sigue acompañando las políticas nacionales y más se pegue al Gobierno” de Alberto Fernández “más difícil la va a tener. Se lo venimos advirtiendo: los entrerrianos no queremos estas políticas”.

Grimaux

Desde Victoria, el presidente de la Sociedad Rural, Eduardo Grimaux, consultado por CÓDIGO CAMPO, señaló que el voto del campo de este domingo, “está donde siempre debería haber estado, ya sea radical, conservador, o de Juntos por el Cambio”.

“Fue un voto castigo de ciudadanos que no están de acuerdo con las políticas actuales”, interpretó, al tiempo que vaticinó “resultados más negativos” para el oficialismo en noviembre.

A pesar de que hubo gente que no fue a votar –“por desgano o por incredulidad”–, los ciudadanos en noviembre “tenemos la responsabilidad de cambiar la historia totalmente” y ahora “se ve una luz en el camino”.

Grimaux, sin embargo, no cree que el resultado de las urnas haga cambiar de rumbo al Gobierno, por el contrario “puede radicalizarse”. Las entidades del sector, igualmente, “no creemos que esto haya terminado, seguimos en la lucha. Se habló antes de las elecciones de ir a un paro y eso sigue en pie –no se hizo antes por respeto– y ahora estamos manejando la posibilidad de que ese paro debe hacerse y sumar a la industria frigorífica y al transporte porque la unión hace la fuerza”.

Grimaux, finalmente, señaló que el sector agropecuario continuará con sus pedidos de audiencia al Gobernador porque “tenemos que seguir al pie del cañón”.