El CEF “Inés Vela” tendrá su primera “Bici-Silla”

El proyecto surge en la institución a través de su coordinadora, profesora Micaela Benedetti, que también está a cargo del área de discapacidad. Se busca que personas con dificultades motrices tengan la divertida experiencia de disfrutar de un paseo en bicicleta. Este lunes, el intendente Darío Benedetti recibió en su Despacho a la precursora de la idea.

El municipio, en este sentido, brindó el apoyo necesario para que el CEF Nº 9, de Larroque, cuente con su primera “bici-silla”. El proyecto consta del aporte de otros organismos, que gentilmente accedieron a colaborar con la institución educativa.

MICAELA BENEDETTI

“En el CEF hay horas destinadas a discapacidad que, en parte, hacemos ciclismo adaptado”, comentó. “Y, pensaba cómo sumar a los chicos que están en silla de ruedas y me encantaba esta idea de la “bici-silla”, aunque no sabía si alguien me iba a llevar el apunte para hacerla. Entonces se me ocurrió hacer un proyecto, que lo leyó mi compañero de vida y me dijo que estaba buenísimo, y luego busqué la forma de llevarlo a cabo, con los menores gastos posibles”.

En este sentido, Micaela, agregó: “el proyecto fue entregado el mismo día en cuatro organismos de la ciudad: Desarrollo Social, para que aportara la silla de ruedas; la Policía, por la bicicleta; la Escuela Técnica, para el ensamblado y el Ejecutivo Municipal para que afrontara los gastos que se generen. Felizmente en estos cuatro lugares tuve una respuesta positiva, donde además me felicitaron y me apoyaron para seguir adelante, ante lo cual estoy muy contenta y agradecida. Ahora es cuestión de poner manos a la obra”.

PALABRAS DEL INTENDENTE:

Por su parte, Darío Benedetti, expresó: “La idea es ayudar a difundir este proyecto y si tiene éxito se pueden hacer más bicicletas de este tipo en la medida de la demanda. Estamos dispuestos a brindar el apoyo necesario, ya sea para este proyecto u otros similares. Nos parece una idea genial que ha tenido Micaela para darle una mayor integración a sus alumnos. También nos parece muy valioso el trabajo que realiza en el área de discapacidad del CEF”.