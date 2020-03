El CGE encara la segunda etapa del programa Contenidos en Casa

Desde el Consejo de Educación se destacó y valoró la tarea que vienen realizando los docentes entrerrianos mediante la enseñanza virtual desde sus hogares y se informó que esta semana comienza la segunda etapa de ese programa.

Por otro lado, se dio cuenta de las obras de infraestructura sanitaria que se está encarando.

En el marco de una nueva conferencia de prensa virtual realizadas de la Casa de Gobierno, tanto el presidente del Consejo General de Educación Martin Müller, como el secretario de Planeamiento, informaron sobre las acciones que se llevan a cabo desde esos organismos en el contexto de la emergencia por la pandemia del coronavirus.

Müller manifestó que desde el organismo “esta semana en continuidad con el formato se ha venido desarrollando la actividad educativa”, y destacó el trabajo realizado por los docentes ante la emergencia, “fundamentalmente lo que han hecho de manera voluntaria, pero que tiene que ver con una forma de reflejar y de dar muestras de la solidaridad de parte de muchos docentes tanto de Centros Laborales como Centros de Formación Profesional, como escuelas técnicas de toda la provincia, que han desarrollado cofias, barbijos, mamelucos para justamente donar y dar a los efectores públicos tanto de salud como de comedores escolares, la policía y otros agentes que tienen que brindar servicios esenciales”.

Además, Müller, resaltó el trabajo que llevan adelante las escuelas técnicas de la provincia, “que han comenzado una experiencia en todas las escuelas que cuentan con impresoras 3D para desarrollar viseras que justamente sirven para los equipos de salud a los fines de la prevención del contagio. Es realmente una iniciativa muy loable que también se realiza con elementos reciclados, agregando un detalle más de importancia”, sostuvo.

Resaltó también que a partir de la propuesta Contenidos en Casa, desde el CGE se trabaja en una segunda etapa previendo las actividades de esta semana y la que viene. «Nos parece fundamental resaltar como novedad el hecho de algo previsto la semana pasada y que hoy se confirmó y que es el acceso gratuito sin consumo de datos a los usuarios de las redes móviles más conocidas para acceder al Portal Aprender en el cual están justamente los contenidos que nosotros estamos subiendo para trabajar con las familias y los alumnos y que los docentes están utilizando como guías de orientación para preparar las secuencias didácticas de manera tal de que nuestros alumnos sigan trabajando en estos días», explicó Müller.

De la misma manera, dijo que «hoy se puso en funcionamiento un aula virtual en la cual los supervisores tendrán un seguimiento de parte de las Direcciones de nivel del CGE respecto a cómo continuar las actividades, cómo vienen desarrollándose cada una de las escuelas de la provincia». Y definió que los supervisores son las autoridades directas que tiene cada uno de los directores, rectores de cada establecimiento y quienes tienen el rol orientador de los directivos y, a su vez, los directivos, con sus docentes.

A su vez, indicó que se está previendo para los próximos días el desarrollo de «cursos on line para los docentes de manera que ellos tengan herramientas sobre cómo trabajar la virtualidad, las nuevas tecnologías e implementarlas a la hora de planificar sus cursos; además de cursos sobre programación, robótica y otros contenidos que son factibles de realizar en el hogar».

En lo que respecta a comedores escolares, el presidente del CGE dijo que continúa el sistema con normalidad, tal cual se había implementado desde la suspensión de las actividades, con la entrega de viandas en cada uno de los establecimiento que hoy están incorporados al sistema.

PARTIDAS PARA LIMPIEZA

También Martín Muller precisó que la semana pasada se acreditó una partida extraordinaria para limpieza e higiene de las escuelas, ya cuentan con ese fondo en las Direcciones Departamentales de Escuelas y se está distribuyendo teniendo en cuenta los feriados bancarios, pero la mayoría de los establecimientos ya lo han recibido».

Por otro lado, Muller adelantó que «tenemos un plan de trabajo para todo el mes de abril, independiente del desarrollo de este periodo de aislamiento, la idea nuestra es prevenir».

En otro orden, respecto a las viandas que se distribuyen en los comedores escolares, Müller precisó que «según datos del Ministerio de Desarrollo Social tenemos alrededor de 15.000 chicos que están concurriendo a nuestros comedores escolares a retirar su vianda. La semana pasada se hizo también un refuerzo de leche, chocolate y azúcar para el fin de semana largo, así que eso incrementó un poco, pero ese es el número final al día viernes».

En relación a la segunda semana de implementación de la propuesta y a la posibilidad de evaluación, indicó: «Aún no es momento de evaluación de los contenidos que están llegando a las familias, pero sí está previsto que en la próxima semana saldrá un nuevo documento orientativo para las escuelas respecto a cómo llevar adelanta la evaluación de los contenidos propuestos. La estrategia definida, tal vez diferente a lo implementado en otras provincias, le da mucha autonomía a las escuelas. No se bajó un contenido unificado para todas las escuelas porque se consideró que no era lo más efectivo. Cada escuela conoce la realidad de cada uno de los alumnos y alumnas de su institución, por eso se busca un marco general para la evaluación que luego cada institución se apropiará en la primera quincena de abril, agregó.

En cuanto a la posibilidad de modificar el calendario escolar, Muller sostuvo que «no está en evaluación en este momento. Es una posibilidad seguramente cierta en caso que esto continúe, se extienda. Es potestad del Consejo determinar el calendario escolar cada año. Si es preciso, será una decisión a tomar».

Sostuvo luego que esta situación «no ha alterado la relación y el diálogo permanente con todo el sector gremial docente y de trabajadores de servicios generales porque justamente muchas de estas decisiones incumben e involucran a la labor que tienen que seguir realizando nuestros docentes. Si bien es en otro formato, necesitamos diariamente esos compromisos, y por suerte el diálogo es permanente y mucho respeto».

INFRAESTRUCTURA

En tanto, el secretario de Planeamiento, Marcelo Richard, indicó que desde el Ministerio de Planeamiento se acompaña y asiste todo lo que tiene que ver con la obra pública y en este caso a lo relacionado al Ministerio de Salud, son “quienes nos imparten un poco las cuestiones y las principales acciones que estamos llevando adelante a través de un plan de emergencia. Esto implica la intervención en distintos hospitales de la provincia”.

En ese sentido, explicó como vienen desarrollando las tareas en articulación con el Ministerio de Salud ante la emergencia sanitaria atendiendo las recomendaciones de Salud: “Se ha realizado un relevamiento exhaustivo en cada hospital trabajando con los directores a través de los referentes territoriales que tenemos en la provincia, estos son los zonales de arquitectura que tenemos en cada departamento y a partir de este relevamiento y este diagnóstico que se llevó adelante, hemos realizado un diagnóstico y definiciones a partir de órdenes impartidas desde el Ministerio de Salud para intervenir desde el punto de vista edilicio y para mejor las condiciones edilicias y aportar, incrementar la asistencia o las instalaciones para mejorar en la atención de la emergencia”.

Richard, señaló que en ese marco de trabajo articulado, “hemos intervenido y estamos llevando adelante trabajo en distintos hospitales, hoy tenemos en 20 hospitales ya prácticamente, y sostuvo que se está “trabajando y poniendo en relevancia sobre todo en la parte instalaciones todo lo que tiene que ver con esta atención en cuanto a la salud y lo que se impone en esta emergencia”.