El cuartel local sigue atendiendo urgencias en la ciudad y el campo

De madrugada asistieron a un productor avícola en Dos Hermanas y este mediodía controlaron un principio de incendio de un auto frente a escuela 66.





A la sequía, que dispara focos de incendio en la zona rural de manera periódica, se suman las urgencias imprevistas, como sucedió anoche en un galpón avícola en Dos Hermanas, donde el fuego dañó un 30 % de la estructura. Cuando los bomberos llegaron al lugar, el incendio estaba comenzando a ser controlado por las personas que trabajan en la granja de aves, y la intervención del personal del cuartel sirvió para sofocar completamente el fuego.



También alrededor de la 12:30 de este jueves, una autobomba salió de urgencia hasta avenida Urquiza para asistir al conductor de un auto marca Renault que tuvo un principio de incendio en el habitáculo del motor. En este caso el fuego fue extinguido rápidamente y las pérdidas materiales fueron leves.

Segundos clave

En este caso, las acciones de los bomberos de Larroque fueron efectivas y respondieron a avisos concretos y comprobables que muchas veces tiene a los efectivos de la comisaría como garantes de que esas llamadas son reales. Sucede que en el cuartel local también se reciben llamadas que son “falsas alarmas”, es decir, de bromistas que no miden o no tienen conciencia de la gravedad o los perjuicios que pueden generar.

Es que además de generar el movimiento en el cuartel local y el apoyo de la policía, esas llamadas suelen producir un importante despliegue de fuerzas de seguridad y personal de salud de otras localidades, como sucedió el mes pasado con un aviso de un supuesto accidente en ruta 16, a la altura de “La Cuyana”, donde no se encontró nada.

No todas la llamadas que se reciben desde teléfonos celulares pueden ser identificadas en el cuartel y eso da lugar a que no sea fácil comprobar la veracidad del aviso. ¿Qué puede generar eso?, Que como para que ni “el pastor mentiroso” resulte perjudicado, para que la salida del los socorristas no sea sin sentido, los bomberos pueden llegar a perder segundos valiosos en la atención de un caso grave, por el tiempo que deben dedicar a dilucidar si la llamada recibida responde a un pedido real o una falsa alarma.

Los que se dedican a hacer ese tipo de bromas deben saber que el daño que le pueden causar a la comunidad o a ellos mismos puede ser incalculable y rayar lo criminal.