El director de Soychú dijo que la planta se va a reconstruir

Edgardo Denoni encabezó una reunión con empleados de la industria y agradeció al personal y a los bomberos que trabajaron en el lugar. Le confirmó a los medios que la empresa volverá a ponerse de pie en el mismo lugar.

Empleados del frigorífico avícola Soychú de Gualeguay mantuvieron un encuentro este sábado por la mañana en el estacionamiento de la planta industrial. Fueron convocados por el director, Edgardo Denoni, quien comunicó a los operarios cómo continuar tras el incendio que afectó gravemente el predio.

«Una vez que se recomponga, veremos progresivamente cómo vamos restableciendo al normal funcionamiento de la planta», indicó el directivo, quien agradeció a todas las personas que trabajaron durante siete horas para sofocar las llamas que provocaron severos daños a las instalaciones del frigorífico.

Ante los medios de prensa, y consultado por si la reconstrucción de la planta se realizará en otro lugar, Denoni se mostró sorprendido por la pregunta pero señaló que han hecho una evaluación muy superficial, pero descartó que la planta se vaya a trasladar a otro predio. Comentó que «arrancar de cero en otro lugar sería mucho más tiempo que ponerla en funcionamiento en este».

Asimismo habló de la mezcla de sensaciones y de que todos los que estamos acá tenemos la pasión, el amor, la entrega, la disponibilidad, el compromiso de laburar cada día, en cada cosa y en cada situación. El que no tiene esas características, esas cualidades, esas virtudes, no puede permanecer, perdurar ni continuar acá.

Emocionado ante la concurrencia de los empleados a la convocatoria, el dirigente comentó que «lloré mucho, me duele mucho, es desgarrador ver las consecuencias de lo sufrido y lo vivido, pero también me reconforta porque cuando me he cruzado con cada uno de los chicos, de los empleados, con mayor o menor antigüedad nos hemos estrechado en un fuerte abrazo».

Agregó además que en la sumatoria de sensaciones, «no voy a decir alegría, porque no es, pero es algo energizante que da toda la fuerza y la potencia para trabajar todos los días y sacar esto adelante en el menor tiempo posible, con la ayuda y el esfuerzo de todos ellos»