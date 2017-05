El documentalista de Urdinarrain Sebastián Ingrassia, en “La ruta del arte”

Recorrer esos lugares que llenan a los artistas de inspiración y descubrir momentos de arte puros, esto es La Ruta del Arte. En esta oportunidad el invitado es Sebastián Ingrassia que acompañado de Fernando Farina hace un recorrido entre lugares, conceptos e inspiraciones que componen su creatividad.

Fotógrafo documental que empezó a trabajar el género del retrato con los alemanes del Volga. Continuó con esa línea en otros ensayos, y obtuvo la Beca del Fondo Nacional de las Artes del año 2010. En 2013 presentó una muestra en Nueva York, que también se expuso en Tecnópolis. “Yo soy de los fotógrafos que no andan con la cámara encima. Más bien voy al lugar sin la cámara, estudio a la persona, me informo sobre él buscando una relación, un punto que me conecte con las historias y una vez que logro ese ida y vuelta, recién ahí llevo la cámara”, se define a si mismo.

La Ruta del Arte

Es un ciclo documental que recorre en 13 capítulos la cultura de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, San Juan y Santa Cruz, de la mano de reconocidos artistas locales y que está producido en conjunto la Fundación Nuevo Banco de Entre Ríos y las demás Fundaciones del Grupo Petersen.

Un recorrido que nos lleva a descubrir el momento de creación de una obra, con su entorno, y la voz del artista en primera persona. Así se indaga sobre las ideas, las historias, las personalidades, los deseos íntimos y motivaciones de los artistas, frente a la magnitud y el misterio de cada lugar.