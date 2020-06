El Dr. Gette pasó un mal momento cuando concurrió al Centenario con neumonía

El abogado Alfeo Gette manifestó su indignación y preocupación por cómo se llevó a cabo el protocolo por casos sospechosos de coronavirus cuando fue a atenderse por una neumonía al Hospital Centenario, de esa localidad.

En diálogo con Entre Ríos Ahora, Gette relató un episodio que pudo poner en riesgo su salud y el de otras personas: siendo un caso sospechoso y sin nexo epidemiológico, lo aislaron con personas que ya habían dado positivo de Covid -19. Al ser dado de alta, compartió la situación con sus colegas del Colegio de Abogados de la ciudad.

Según contó, todo comenzó el domingo 7 cuando presentó fiebre, estado que continuó el lunes, con lo cual se acercó al nosocomio local.

Allí le realizaron un test rápido en el que el paciente responde si estuvo de viaje en zonas con circulación del virus o si tuvo contacto con una persona que dio positivo de coronavirus.

En esa etapa, el letrado manifestó que no tuvo contacto con persona positiva de Covid-19; ni que haya perdido el olfato o el sabor, dos de los nuevos síntomas que incluyó la Organización Mundial de la Salud (OMS) para detectar pacientes contagiados.

Al no haber nexo epidemiológico, se le denegó el hisopado para analizar si estaba afectado por el virus. No obstante, Gette reclamó que de todas formas se le tome la prueba. “Como tengo a mi mamá de 72 años, quería hacerme el hisopado”, dijo, pero recibió nuevamente la denegatoria de los profesionales.

“Me dijeron que no correspondía. Si no decís que tuviste ‘contacto estrecho’ con un positivo no te lo hacen”, relató.

Finalmente, los agentes sanitarios le realizaron el hisopado porque fue diagnosticado con neumonía, y está estipulado por protocolo que se le debe practicar la prueba a aquellas personas con este tipo de afecciones.

Tras esta prueba, Gette contó que pasó por una situación incómoda y riesgosa: “Acá empieza lo que considero es una vergüenza. Te llevan a la sala de ‘aislamiento’ donde en ella hay internadas personas positivas de Covid y familiares de ellos; pero lo más denigrante es que te hacen compartir, a hombres y mujeres, un mismo baño, sin puerta de ingreso y con una única ducha. Ahí se acaban todos los protocolos’».

Como especulaba, su prueba de coronavirus dio negativa y, recién entonces, fue trasladado a otra sala sin contagiados. “Ni bien llegó mi resultado negativo les dije: ‘O me sacan a una sala común o me voy’, ya que por mi obra social me correspondía el Centro Médico San Lucas. Finalmente me trasladaron a la sala de afectados de neumonía: éramos 3 personas y estuve cómodo hasta ahora que me acaban de dar el alta ambulatoria para mi casa”.

“Ahora tengo 5 días más de reposo y antibióticos. Mi consejo por mi experiencia es que hoy más que nunca cuídense; ojalá que ninguno tenga que pasar por esa experiencia”, concluyó.

Buena atención, pero mala infraestructura

Por otra parte, el abogado aclaró que su crítica a la situación que le tocó vivir es con el fin de que se revean los protocolos y se mejoren las condiciones de infraestructura del nosocomio.

Asimismo, destacó la atención que recibió. «No tengo nada que decir con la atención médica y enfermeros. Recibí una atención excelente; lo elegí y volvería a elegir al Hospital Centenario en cuanto a la atención de los profesionales, pero no en cuanto a la infraestructura», cerró.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora