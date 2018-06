El dueño de Globoaves les pidió colaboración a sus empleados

La situación de la empresa es delicada y se agrava por la inestabilidad cambiaria. Carlos Martínez Lage se reunió este mediodía con los trabajadores y les prometió que dentro de este mes completará el pago de los haberes de mayo.

Los 50 empleados de la empresa avícola deberán seguir esperando para terminar de percibir los sueldos atrasados del mes pasado, del que recibieron un 50 % a principio de mes y hace unos días una suma de 3.500 pesos, aunque este último aporte solo habría llegado a los trabajadores en actividad y no los que por enfermedad no están concurriendo a la planta, situación que debería ser tenida en cuenta ya que pueden ser los que más lo necesitan.

Según trascendió de la reunión de este mediodía, Martinez Lage les comentó que pese a las dificultades que atraviesa la empresa, no tiene pensado frenar la actividad por los que le pidió colaboración, es decir, no complicar aun más el complejo escenario económico que enfrenta y que por ahora le impide completar los haberes aunque les prometió que antes de fin de mes resolverá la deuda. También se habría comprometido a abonar los haberes de junio y el aguinaldo al mismo tiempo, aunque no dio precisiones sobre la fecha en que esto se va a concretar, en una prueba más de la incertidumbre general.

Las fuentes consultadas señalaron la supuesta dificultad que la empresa tiene en cambiar cheques, un poco como consecuencia de la postura de algunos bancos frente a la inestabilidad cambiaria que ha generado una fuerte devaluación del peso en las últimas semanas, el aumento de las tasas de interés y el perjuicio financiero que sufre el tenedor de cheques al negociar con las entidades bancarias.

La actitud de los empleados se debate día a día y pasa por hacer equilibrio entre presionar a la empresa para que cumpla lo prometido, como lo hicieron la semana pasada, pero también en que el reclamo no termine perjudicando la fuente laboral, que es uno de los puntos de coincidencia con la patronal y con los representantes del sindicato de la carne, que se debe hacer lo posible para mantenerla.

Hace tiempo que la industria radicada en el centro de la ciudad dejó de ser lo que era, una empresa a la que muchos aspiraban a entrar como modo de asegurar un empleo al que había que dedicar sacrificio, por su régimen de horarios, pero que redituaba un buen sueldo. Hoy sufre los embates de una economía volátil e impredecible que concentra la actividad en pocas manos y que deja una porción de la torta cada vez más chica para repartir. Así y todo, sumando la planta de personal de Entre Ríos y Córdoba, genera uno 600 puestos de trabajo.