El efecto dolar soja pegó en Chicago con bajas

Hubo fuertes bajas ante la repentina mejora de competitividad de la Argentina. La oleaginosa terminó con bajas de hasta 1,36 % en el mercado de Chicago

Luego del anuncio de un dólar diferenciado para las ventas de soja durante el mes de septiembre, el precio de la soja en Rosario fue de $72.420 la tonelada y ante esa repentina mejora de competitividad de la Argentina los futuros de la soja cerraron con perdidas en el Mercado Internacional de Chicago.

En ese marco, la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR) repasó que la oleaginosa terminó la jornada con bajas de hasta 1,36 % debido a que la decisión de Argentina de ofrecer a los agricultores un mejor tipo de cambio para sus cultivos amenazó con aumentar la competencia de las exportaciones en un momento en que las ofertas estadounidenses suelen dominar el mercado, lo que tendió a apuntalar las caídas.

En definitiva, el aumento de la oferta a corto plazo produjo disminuciones de precios. Además, las expectativas de una producción de soja estadounidense récord han actuado como un ancla en los precios mientras los agricultores se preparan para la cosecha. Por último, los derivados del poroto acompañaron las bajas y descendieron en todas sus posiciones, tanto aceite como harina de soja.

En cuanto al trigo, la entidad destacó que el cereal se debilitó este martes y cerró con pérdidas de hasta US$ 3 por tonelada, después de que las lluvias recientes en el país norteamericano brindaran un impulso muy necesario a la humedad del suelo antes de la siembra de la cosecha de invierno, lo que añadió sostén a las caídas. A su vez, respecto al trigo de primavera, el mercado espera para posicionarse los informes del USDA que detallarán el porcentaje de cosecha competa frente a la semana anterior, lo que también generó presión bajista.

Los futuros del maíz finalizaron con ganancias de hasta US$ 5 por tonelada, ya que diversas preocupaciones sobre la escasez de cosechas en el medio oeste de los EE. UU., apuntalaron los precios. Además, mientras el mercado está al pendiente del próximo informe del USDA, se espera que la agencia califique el 53% del maíz del país en buenas a excelentes condiciones, 1 punto porcentual por debajo en comparación con las calificaciones de la semana anterior, lo que tendió a apoyar las subas en las cotizaciones.

Mercado local

A continuación, el relevamiento de fyo

Soja: Los compromisos de embarques durante la semana pasada presentaron un line up cercano a las 330.000 tt. para embarcar hasta el 21 de septiembre, aumentando levemente respecto a la semana pasada. La posición septiembre operó cerca de los 345 dólares en el mercado a término. Las posiciones diferidas de noviembre y enero cotizaron en los 385 dólares.

Maíz: El line up total de maíz a la fecha alcanza 1,75 mill. tt. para embarcar hasta el 26 de septiembre, aumentando en 120.000 tt. respecto a la semana pasada. Los compromisos en los puertos del sur también registraron un aumento. Los negocios con descarga operaron entre los 235 dólares, mientras la posición mas diferida del mes de noviembre operó en los 242 dólares.

A la fecha el line up de trigo se ubica en 100.000 tt. para embarcar hasta el 11 de septiembre, aumentando en 40.000 tt. respecto a la semana pasada. El trigo disponible con descarga se posicionó en los 290 dólares.