El ejecutivo acelera la puesta en marcha de la licencia única de conducir

Esta semana elevarían al concejo deliberante la adhesión a la ley nacional como paso inicial para retomar la agenda y avanzar en todos los puntos que requiere la normativa. Gastón Elena señaló que hay decisión de avanzar y que para eso hay que capacitar al personal y a los distintos actores que se integrarán al trabajo.

http://acciondelarroque.com.ar/wp-content/uploads/2017/03/gaslicencia.mp3

Aunque aclaró que “La Constitución Nacional le da a los municipios la potestad de tener su propia licencia de conducir” aquella nota de Clarín generalizó demasiado al incluir a Larroque dentro de los paraisos registrales y quedó flotando la idea de que en nuestra ciudad cualquiera puede sacar la licencia de conducir.

No es así, pero se cuenta que tras ese informe periodístico con verdades a medias, algunos conductores larroquenses debieron explicar en las camineras y controles de tránsito, la autenticidad del carné emitido por el municipio local.

Las autoridades municipales se conformaron con saber que están haciendo las cosas bien y que no dan el registro a nadie que no tenga domicilio en nuestra ciudad o de las zonas vecinas en las que no haya oficinas de tránsito que emitan el registro.

Esta semana entrará y será aprobada la adhesión a la nueva ley, como primer paso para luego escalar en cumplir con todos los requisitos. “Hay decisión para avanzar” afirmó Gastón Elena, secretario de gobierno del municipio, que precisó que adherir a la ley fue lo primero que pidieron desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial para luego sí ajustar los 7 u 8 puntos con los diferentes actores que se van a involucrar, entre ellos a los médicos que se encargarán de los exámenes psicofísicos, un posible juez de falta y al personal que actualmente está abocado a la emisión del carné.

Mientras tanto se la licencia local se seguirá expidiendo o renovando de la misma manera que se viene haciendo. “Es una tarea ardua que llevará su tiempo” analizó Elena “pero con la decisión firme. Nada es improvisado, sino que todo es consensuado con el equipo y con el intendente Benedetti” expresó.