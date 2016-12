El FPV se opuso a ceder el ex matadero para viviendas y estalló la polémica

El clima político de fin de año tomó temperatura con el voto negativo del bloque opositor al tratamiento del proyecto de cesión de terrenos al IAPV. El ejecutivo quiere destinar el predio para la construcción de 56 viviendas.



El equipo de Darío Benedetti se encontró con poco tiempo para definir la propuesta del IAPV de financiar la construcción de 56 viviendas y la necesidad de contar con los dos tercios de los votos fue un escollo por ahora insuperable. Las dos hectáreas del ex matadero aparecían como la solución ideal para ofrecer al organismo provincial y guarda coherencia con la postura que el radicalismo tuvo cuando se opuso a la iniciativa del rigantismo de destinar terrenos del área industrial para un barrio, ofreciendo justamente como alternativa el predio donde está instalada la planta hormigonera.

Más allá de las razones de fondo que pueden influir en el voto negativo del justicialismo en la sesión de anoche, el bloque opositor argumentó en su dictamen el rechazo al proyecto que contra reloj presentó el ejecutivo, argumentando un abanico de razones, mas o menos atendibles y lógicas para lo que ha sido su política de gobierno mientras fue oficialismo.

La votación en el concejo deliberante fue demasiado simultánea con la ventilación de algunos párrafos del peritaje oficial de las 14 cuadras, que le dan sustento a la denuncia contra Riganti y eso, asegura el oficialismo, hizo que el pulgar opositor apuntara para abajo. En una reunión previa a la sesión, la gente de Cambiemos le ofreció a los referentes de la oposición las explicaciones por las cuales se elegía al ex matadero como lugar para construir las viviendas, entre ellas, lo obsoleto que se ha vuelto la hormigonera, que no obstante se relocalizaría en el área industrial.

Para el peronismo y según el dictamen, la iniciativa responde a “un apurón antojadizo” y “cuanto menos, imprudente”. Justifica su voto negativo explicando que “Deshacernos del predio conocido por todos los larroquenses como “El matadero” es eliminar una extensión municipal que cumple muchas funciones para la ciudad, siendo junto a ex Fachal, uno de los principales anexos, donde entre otras cosas funcionan: 3 pozos de bombeo de agua que proveen a los camiones municipales para el riego de calles, a los bomberos y obras; una antena comunitaria para radio, internet, radioaficionados, etc acopio de material y herramientas; planta hormigonera; estación meteorológica; depósito de maquinarias; elaboración estructurales para obras municipales; corrales para encierro de animales sueltos en la vía pública; depósito de chatarras y vehículos, etc.”

Además le enrostra que “ya expresamos cuando acompañamos la compra de maquinaria que no íbamos a entorpecer al oficialismo así como lo hicieron Uds. mientras les tocó ser oposición, pero acompañar este apurón antojadizo, nos parece, cuanto menos, imprudente. Para gestionar en la provincia o en la nación, primero tenemos que gestionar en la ciudad, haciéndonos de terrenos, no rifar el poco banco de tierras con que cuenta el municipio”.

Fuentes del oficialismo descartan que las explicaciones del dictamen opositor sean las que más pesaron en la negativa, sino que hubo razones políticas y que el bloque justicialista aprovechó la necesidad de contar con los dos tercios para rechazar el proyecto y pasó factura por lo del adelanto de la pericia “que los deja mal parado”.

Sin embargo comentaron que insistirán con la gestión de terrenos para no desaprovechar otros ofrecimientos del IAPV en el futuro, ya que dijeron, este ya se perdió.

El vice intendente Ariel Fiorotto, quien junto a Darío Benedetti habló al respecto en Latidos FM, cuestionaron la actitud de los ediles justicialistas, ya que se perdieron 56 soluciones habitacionales “que le hibieran cambiado a las vida a unas 300 personas” sostuvo. Puntualizó también que relocalizar lo que hay dentro del predio tiene un valor mínimo frente a la inversión que suponen las 56 viviendas y que es mucho más fácil gestionar el terreno para reubicar lo que hay allí que la superficie para construir un barrio como el que proponía el IAPV. El intendente dijo estar sorprendido sobre todo por la necesidad de viviendas que hay en Larroque, algo que resulta una coincidencia de opinión en todo el arco político.

Vencido el año legislativo 2016, la semana que viene ya podrán volver con la misma propuesta, eso si, incorporando herramientas de negociación que quizá no se echaron sobre la mesa. Es necesario no dinamitar puentes porque, de lo contrario, será difícil desandar el camino. Hay lugares, posturas y declaraciones de las que no se vuelve y no contar con los dos tercios propios obliga a consensuar.