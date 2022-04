El frontón Larroquense

Transcurrían los años 90 y en el deporte oriundo de México que pisaba fuerte en Larroque, asomaba en el horizonte un gurí, que desde chico tenía en el costado de su casa, nada más ni nada menos que su propia felicidad. El pádel se hace cada vez más fuerte en la actualidad y aparecen historias como estas.

Rodrigo Novoa, un joven que con 28 años de edad es albañil como su padre, fiel al squash que desde chico solía sentarse a mirar cómo jugaban los demás, y en ocasiones que faltaba alguno y se metía a tirar unos paletazos. Pasó siete años de su vida detrás de una pelota de fútbol, que luego terminó cambiando radicalmente.

En la charla que tuvo con Franco Lizarzuay, el joven deportista arranco diciendo “De un momento para otro unos amigos me invitaron a jugar y le empecé a agarrar cariño de vuelta. También tuve la suerte que tengo la Cancha pegado a casa y prácticamente me crie ahí”

¿Qué fue lo que te llevo a jugar este deporte?

“Yo siempre digo que hay que mirar para adelante y seguir creciendo en el deporte que uno juega. Antes sólo lo jugaba por hobby porque en ese momento estaba jugando al fútbol y amaba jugar. Pero después se empezó a meter más adentro de uno y volvió a renacer el pádel.” Y continuó “muy poca gente seguía este deporte hasta que empezó a crecer de a poco y empezamos a jugar en otras canchas, fuimos avanzando de categoría hasta que en un momento -después varios años en fútbol de Sportivo en reserva y primera, dejé todo y me enfoque en el pádel”

En cuanto al deporte en cuestión aseguró: “Es un deporte muy familiar y te haces de amistades enseguida. No hay discusiones ni mucho menos, todo lo contrario a lo que pasa en otros deportes. Hoy en día todo el mundo está con esto, tengas 20, 30 ó 40 años. Algunos solo lo usan como distracción y otros -como nosotros- donde hay un grupo de jugadores, entre 5 ó 6 somos los que salimos a competir. Hoy estamos en la cuarta categoría y quién te dice que en algún momento no podamos estar en otra categoría más alta.”

¿Cómo ingresaste al Provincial ?

“hace un par de semanas atrás jugué con Gregorio Lonardi, un preclasificado Gualeguay- Larroque, quedamos en las semifinal del torneo, donde los campeones fueron dos chicos de Urdinarrain, ganando la plaza al provincial. En dicho torneo la Federación le daba al campeón una plaza para este campeonato. Los chicos de Urdinarrain no podían viajar por problemas personales, así que nos dieron el cupo a Gregorio y a mí».

María De Zorzi, profesora y ex jugadora hizo todo los trámites, les explicó cómo era todo y así es como se embarcaron a jugar su provincia de pádel por primera vez. En diálogo con María, muy reconocida en el ambiente por su gran desempeño que la llevo hasta Chile en 2018, explicó que “hasta el año pasado solo había cuatro asociaciones, ASPER Concepción del Uruguay, Victoria AVP, Paraná APAP y concordia que es ACP.

A partir de este año, jugaban en cada sociedad fase clasificatoria para entrar en el provincial, nosotros conseguimos traer una plaza para Larroque-Gualeguay, tenemos un cupo por categoría. Donde los campeones irán a dicho certamen» y finalizó “ya a partir de ahora es por puntos”

Con la fe intacta ´”El Mencho”, apodado así por sus amigos, nos contó: “Teníamos bastante experiencia con los demás torneos y jugar está clase de competencia donde te tocan las mejores parejas de cada federación entrerriana es un desafío, hay que tener un poco más de experiencia y más juego.”….

¿Cuanto le dedicas al pádel en la semana?

“Yo en mi caso me cuesta entrenar por el laburo, ahora hay que tratar de hacerse un tiempo y entrenar con María que es la profe que tenemos acá en Larroque. Hoy por hoy en este deporte necesitas estar bien físicamente y mentalmente.”… “Hoy en día nuestra cabeza esta en jugar estos provinciales y quién te dice campeonar en alguno o llegar a una final.”

Y siguió con su relato “Siempre trato de entrenar tres o cuatro veces por semana, para estar en movimiento. Si pudiera practicar todos los días sería buenísimo pero hoy los recursos económicos no dan para hacerlo. Todo este movimiento de jugar un torneo tiene su costo. Nosotros gastamos entre inscripción y carnet, con el cual podes jugar los próximos provinciales, un costo de aproximadamente 3.000 pesos, más hospedajes comida y demás, que también suma aproximado de $10.000” cerro el ex futbolista.

Desde lo emocional Rodrigo nos cuenta cómo lo vive: «soy un jugador que necesita estar continuamente alentando a mi compañero, Siempre muy arriba para poder estar concentrado.”

¿Tu ídolo en este deporte?

“Desde chico no tenía mucha referencia o idea, porque no le preste atención, ya en el transcurso de los años de nuevo me metí con el pádel y comencé a ver a los jugadores profesionales de la Argentina que están en España. Siempre tome como referente a Juan Martín Díaz, es un jugador que destelló en el pádel siendo número 1 durante 12 años. Tuve la suerte de ir a verlo una fecha que se jugó acá en Argentina. También tuve la suerte de cruzarme a Fernando Belasteguin y Maxi Sánchez, otro que me gusta.”

En su voz se nota que estaría todo el día hablando del tema. La pasión con la que te cuenta cada cosa y como dibuja una sonrisa en cada respuesta, me hace creer que para él este deporte no es solo eso. Y con respecto a ese tema Novoa siguió relatando….”Yo no he ido a muchos a los profes de pádel. Me gustaba ver videos y también probar en los entrenamientos improvisando en cada pelota, tirando acá, tirando allá. Siento que fue medio rústica mi base en el pádel y eso se me hizo sencillo para aprender rápido y fácil. Porque cuando uno practica lo que le gusta lo disfruta cada vez más”.

¿Y que sentís al ver gurises de tu generación o más chicos Jugando este deporte que estaba desaparecido?

“Yo creo que la próxima federación que venga le va a dar muchos cambios al pádel, tanto en el juego como en lo físico. La gurisada es de meterle entrenamiento desde muy chico y eso hace que con 12 o 13 años ya sean segunda categoría y a los 15 esté jugando en primera. Yo creo que la próxima generación que venga va a dar el batacazo y va a lograr que el pádel sea un deporte Olímpico.”

El hincha de River comparte dupla con Gregorio Lonardi, de 4ta. categoría, posición revés, edad 20 años. Ex jugador de tenis. Es un jugador de mucha potencia y buen Porte físico, remarcó Rodrigo.

Mientras que en su planilla figura: Rodrigo Novoa 4ta. categoría posición Drive edad 28 años.

El rendimiento de la pareja local fue muy bueno, aunque su primera actuación les dejó un sabor amargo de poder haber dado un poco más, pero saben que tienen revancha y van en busca de eso. Su camino por el provincial fue el siguiente:

*El primer partido vs dos chicos de Concepción, ya conocidos, ganando 7/6 y 6/3.

* Segundo partido contra una pareja de Paraná, triunfando por 6/3 y 6/2.

* Y en octavos cayeron ante la pareja de Villaguay 6/4 y 6/3.

El pádel se va abriendo caminos entre los gurises de nuestra ciudad, Entre ellos Taffarel Vanina, Taffarel Mirna en 7ma categoría damas, llegando 4tos de final. Cabrera Valentin, Cabrera Pedro 7ma categoría caballero llegando a 4tos de final.

Representaron a Larroque en este provincial, hoy son la cara visible pero hay más chicos que salen a jugar a Concepción, Basabilbaso, etc. Enteré ellos Tadeo Campostrini jugador de 4ta. categoría, Ignacio Lértora 4ta. categoría.

En el final LA PROFESORA María agregó “Cabe felicitar a todos por su buen desarrollo en la competencia, siendo el primer entrerriano disputado.”

Desde ya muchas gracias a Eduardo Alem periodista deportivo de la ciudad, María De Zorzi entrenadora y jugadora de pádel, y a Rodrigo Novoa por la predisposición

Franco Lizarzuay