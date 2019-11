El Hockey de Larroque tuvo un año exitoso

Las cuatro categorías de hockey femenino de nuestra ciudad, que compiten en la Liga AHSER, de Gualeguay, hicieron podio. La sub 12 se consagró bicampeona; la sub 14, campeona; la sub 16 obtuvo el tercer puesto y en Mamis se logró el subcampeonato.

La actividad cuenta con el apoyo del municipio y en el último tiempo ha tenido un gran crecimiento, tanto en la participación como en los rendimientos. La dirección técnica está a cargo de Jonathan Fernández con el acompañamiento de Alejandro Martínez. También es oportuno destacar el acompañamiento de los padres de las jugadoras y de los sponsors. Y, lógicamente, que el esfuerzo y trabajo a conciencia han redundado en los excelentes resultados deportivos.

CONCEPTOS DEL DT JONATHAN FERNÁNDEZ

“En la primera edición de la categoría sub 12, nuestras chicas jugaron contra equipos que tienen prestigio en Gualeguay”, comentó el entrenador Fernández. Pero la verdad que las “peques” me sorprendieron gratamente porque con solo 9, 10 y 11 años supieron sortear un torneo, lograr la valla en cero, con la goleadora del certamen, convertir 17 goles y se consagrarse campeonas invictas. Fue impresionante el rendimiento que tuvo esa categoría. Y, en el clausura, nuevamente lograron salir campeonas, merced al mismo amor, la misma garra y el acompañamiento de los papás”.

“En categoría sub 14, la verdad que las chicas tuvieron también un año excelente. Con el único equipo que perdieron un partido fue con quien le ganamos en la final, Centro Bancario. Y curiosamente nunca le habíamos podido ganar. La verdad que ganar esa final, en lo personal, fue genial, un gran orgullo y para ellas algo increíble por, justamente, lo difícil que había resultado ganarle. Jugaron una final como se debe, con la “cabeza” puesta en la cancha y la verdad que la “rompieron”.

En cuanto a la categoría sub 16, Fernández, señaló que “durante el año tuvo algunos altibajos y en ocasiones completé el equipo con chicas de sub 14. Y, en el encuentro por el tercer puesto ganamos por un contundente 3 a 0 ante el Jockey Club Gualeguay. Y nos volvimos muy felices todos. La verdad que el acompañamiento de los papas fue impresionante”.

“Por su parte, las Mamis perdieron un solo partido durante el año. En la final, empataron y no pudieron salir campeonas solo por la diferencia de goles. Para ellas era un torneo nuevo, donde estaban a prueba, y la verdad que lo sortearon de manera excelente.

Finalmente, el entrenador, expresó: “Todas las categorías crecieron en general y tuvimos un año increíble. Trajimos resultados muy positivos, muchos premios y todas las categorías hicieron podio. Agradecemos el acompañamiento del municipio, por el transporte y también a los papás por el acompañamiento y a los sponsors por apoyo”.