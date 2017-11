El Hospital Centenario previene: “Serpientes y arañas, un peligro cercano”

El Hospital Centenario Gualeguaychú emite una serie de recomendaciones básicas para evitar mordeduras de serpientes, picaduras de arañas o alacranes, frente a la llegada de la temporada estival.



Si bien durante todo el año se producen incidentes de este tipo con los denominados animales ponzoñosos, es más habitual cuando se elevan las temperaturas, y en el nosocomio ya se atendieron casos referidos a arañas y yarará que fueron tratados de manera integral.

En los últimos tiempos, por múltiples razones entre las que podemos citar cuestiones medioambientales, de aplicación de agro tóxicos y desmontes se tratan pacientes que habitan en áreas semiurbanas de las ciudades.

La referente del Nodo Epidemiológico del Departamento Gualeguaychú, Elina Villarruel, enumera que “las medidas fundamentales son mantener el peridomicilio limpio; sin malezas, escombros o leña; revisar los calzados antes de usarlos sobre todo si hace tiempo que no se los coloca una persona; tapar las rejillas para que no ingresen alacranes y colocar alambrillas o mosquiteros en las ventanas”.

Respecto de las víboras, Villarruel recomienda “alejarse de las zonas donde puede haber ofidios; no acercarse ni tocarlos con elementos como ramas o cañas porque eso puede provocar una mordedura”.

Una advertencia adicional está destinada a los maestros y alumnos de escuelas rurales o semiurbanas: cuidar los perímetros de los colegios y los patios libres de pastizales, que los chicos no se alejen de las áreas limpias o jueguen en árboles con huecos profundos como los paraísos”.

En cuanto a la provisión de sueros antiofídicos, la referente del Nodo informa que “desde el momento de la mordedura hay una ventana temporal que puede ser de hasta 12 horas, eso depende del tamaño del animal y si mordió a un adulto o un chico”.

Otra cuestión central es “no hacer nada sobre la herida, ni torniquetes o cortes, ni aplicar cremas. A lo sumo, lavar la zona con agua, tranquilizar al paciente y concurrir rápidamente al hospital más cercano”, aclara Elina Villarruel y agrega que tanto en Gilbert, Larroque y Urdinarrain hay disponibilidad de sueros antiofídicos”.

Generalmente, en los centros de salud y hospitales regionales se reciben los primeros auxilios con el tratamiento antiveneno y, de acuerdo a la complejidad del caso, se lo deriva al Centenario. El paciente requiere un seguimiento; que el suero se aplique a través de una vía y hacerle análisis del nivel de coagulación de sangre para determinar su efectividad.

Medidas de prevención

-No acercarse a las zonas inundables o ribereñas sin protección de seguridad como botas, pantalones largos y guantes;

-En caso de mordedura de víbora, no hay que hacer torniquetes ni cortar;

-Inmovilizar a la persona y llevarla a una guardia para aplicar las medidas necesarias con un margen de 12 horas desde que sufre el accidente;

-No hostigar a las serpientes o manipularlas;

-Los dos tipos de arañas peligrosas de presencia en Entre Ríos son la latrodectus o viuda negra, que vive en el exterior y la loxosceles o araña del violín, que es de interiores.

-Los síntomas de picaduras de araña suelen no tener un dolor punzante, a diferencia del de un alacrán/escorpión;

-Revisar y lavar previamente calzados e indumentaria guardados desde la temporada anterior;

-En las patas de una cuna o cama se pueden colocar frascos de vidrio para evitar el ascenso de arañas y alacranes;

-No caminar descalzos en descampados o exteriores de casas;

-Revocar las paredes, reparar las grietas y sellar hendijas del techo en los domicilios;

-No remover sin guantes piedras, ladrillos, troncos o tapas de cámaras subterráneas de desagües;

-Siempre concurrir al hospital o centro de salud más próximo.-