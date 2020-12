El intenso año en las letras de María Angeles Lonardi

Pese a la pandemia, la escritora larroquense radicada en España tuvo un año muy profuso en publicaciones, participación en certámenes y premios. Además, fue designada Embajadora de la Paz por una organización internacional.

Consagrada en el ambiente literario hispano, la larroquense encontró en un año atravesado por la crisis sanitaria mundial que provocó la pandemia, un lugar donde impulsar su energía creadora y batalladora con decenas de actividades en que demostró su talento.

Y pensar que todo sale de 27 letras y cinco digrafos, pero zarandeadas y tamizadas por su pluma, toman cuerpo, despliegan sus alas y toman vuelo propio en el infinito espacio de su mente.

«Este año 2020 ha sido muy duro y difícil en lo personal pero muy provechoso y de emociones muy intensas en lo literario, a pesar de la pandemia y de las restricciones por la COVID 19» dice María en una breve síntesis de su 2020

Lo que sigue, es una tremenda lista de experiencias literarias, que en un año lleno de desafíos, se ocupó de generar.

– Finalista IX Edición del Premio “Academia de Bronce” Homenaje a Alda Merini. Catanzaro Italia. Premio edición de Antología conjunta con seleccionados. Septiembre 2020. Obtuve Gran Medallone de Diamantino (7 cm) con estuche. Octubre 2020.

– Finalista XII Concurso Internacional de poesía inédita “EL FEDERARIO” convocado por Aletti Editore. Villanova di Guidonia Roma Italia. Premio Edición Antología conjunta. Sept. 2020.

– 1º Premio en el Certamen Internacional de Cuento y Poesía «Luis B. Negreti» de SADE (Sociedad Argentina de Escritores) Filial Junín, Buenos Aires Argentina. 13 octubre 2020. Pendiente Antología en papel con los premiados.

Aparece mi obra publicada en varias REVISTAS LITERARIAS entre ellas: Diafanís (Argentina), ALTAZOR (Chile) Lyrics and Poetry ( Miami), Letralia. Tierra de Letras, (Venezuela) Atunis Galaxy Poetry (Albania) Amicando Semper (Italia), Ablucionistas (España), Babab.com (España) y Poémame (España) Baquianna Miami (EEUU), Visítame Magazine New York, Viceversa Magazine New York (EEUU).

Formo parte del Staff de colaboradores de Luz cultural, TodoLiteratura y De sur a sur.

A partir de agosto de 2020 aparezco incluida en DCH Directorio Cultural Hispano.

Aparezco entre los Autores del Directorio de BECA Biblioteca de Escritores Andaluces. Recopilación a cargo de ACE-A Asociación de Críticos y Escritores de Andalucía.

Septiembre 2020 soy nombrada MIEMBRO HONORARIO DE PAZ-IFLAC LATINOAMÉRICA. Foro Internacional para una Literatura y una Cultura de la Paz.

1º de octubre, soy nombrada EMBAJADORA DE LA PAZ por WWPO Worldwide Peace Organization, Organización por la Paz Mundial por su actividad cultural en Andalucía España.

ANTOLOGÍAS COMPARTIDAS:

– Febrero “Arte y Ciencia” “Arte e scienza: quale rapporto?” Antología Italiana convocada por la Revista La recherche.it con poema en italiano y español.

– Febrero VIII Encuentro poético Hispano Marroquí en Tetuán. Antología de participantes. Coordina Ahmed Mgara.

– sept Antología Femenina Contemporánea. Editada Fondo Kati. Coordina Virginia F Collado.

– sept XII Concurso Internacional «El federario» convocado por Aletti Editores, Roma. Premio Edición conjunta de los Finalistas.

– Oct «Poemas del Confinamiento» Edita Entorno gráfico de Granada. Proyecto surgido del Ayuntamiento de Albolote Granada. Poemas y traducción en lengua de signos.

– Oct Encuentro Mundial por la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo by Lázara Ávila Fernández CEO Editorial Pinar Publisher FIS 2020. (edición digital).

– Oct Antología que reúne textos de varios autores sobre covid 19 «Virus bendito. La oportunidad de cambiar» de María Cristina Azcona y otros. Proyecto Paz Iflac Latinoamérica.

– Nov «Versos que abrazan III» Poesía contra la violencia de género de la que soy Coordinadora Literaria. Organiza y publica Museo de Arte Ayuntamiento y Diputación de Almería y Fundación Ibañez Cosentino.

– Nov Libro benéfico «Lo que nos mueve. Palabra de Posidonia». Proyecto Solidario de Letras de Esparto. Beneficiaria: Asociación Posidonia.

– dic “Cien Voces para Alda”, Antología Italiana de 660 seleccionados en IX Edición del Premio de la Academia di Bronze Homenaje a Alda Merini. Premio Medallón de Diamantino.

– dic “En palabras de Ovidio” Universidad de Murcia UAM Coordina Charo Guarino. Murcia.

ENCUENTROS LITERARIOS y CONGRESOS en los que he participado:

– 7 de mayo 2020 FIP Festival Internacional de Poesía Virtual de Milán Italia.

– Mayo 2020 FIP Festival Internacional virtual. Palabra en el mundo con sede en Chiapas México. Invitada por Francisco Muñoz Soler (Málaga).

– 23 de mayo de 2020 Encuentro Poético musical virtual ABRAZO EN LA DISTANCIA con invitados de Argentina, Colombia, Francia, Marruecos, de España, Granada y Almería.

– 1º de junio 2020 Encuentro Internacional virtual «Arte y Literatura como terapia» organizado por ARTE AHORA.

– 4-6 de junio: Se celebró de forma virtual el VII Encuentro Internacional de Poesía en Ubeda Jaén. Participé con Daniel Martínez a la guitarra con nuestras canciones de cuarentena.

– 4 de julio: Participo en el I Festival del Libro y las Letras 2020 organizado por el Congreso Universal de Escritores con sede en Lima Perú.

– 3 de septiembre: Festival Internacional de Poesía Hojas sin tiempo de Costa Rica, convocatoria «Poemas locos que andan sueltos» dirigido por Leda García. Participo con el poema » Cuando la tormenta pase».

– Del 20 al 23 de septiembre participo del Encuentro Mundial virtual de Escritores World Wide Writer’s Meeting «América Madre» en Río Tercero, Córdoba, Argentina. Participo con el poema «América Madre»

– oct 2020 XIII Congreso de Escritores Mercosur. Celebrado de forma Virtual en Gualeguaychú Entre Ríos Argentina. Antología virtual de participantes.

– Del 12 al 18 de octubre 2020 XXX Aniversario Encuentro Mundial virtual de Escritores «América Madre» en Punilla Córdoba, Argentina. Participo con el poema «América».

– 1 noviembre Internacional Festival of Poetry Bangladesh 2020. INDIA. Teerandaz Multilingual Literary Magazine (India) Prof. Masud Uzzaman, traductoras Ana Maria Sprzeczka (Poland) y Jaya Choudhury (India).

– 12 al 18 nov 2020 I Encuentro Internacional Huarichaca Pataz Perú. Invitada por la Casa de la Identidad de Perú, el Profesor Orlando Peña Iparraguirre y Carlos Cisneros.

– 26 nov 2020 II Encuentro internacional El poeta y el Medio ambiente Costa Rica (de forma virtual con Luissiana Naranjo).

– Nov FIS 2020 Encuentro Mundial por la Diversidad cultural para el Dialogo y el Desarrollo Coordinado por Lazara Ávila de Pinar Publisher LLC. Georgia EEUU.

– 2 dic 2020 Encuentro Internacional invitada por el Consejo Internacional de Todas las Sangres Perú. Ponencia: “El arte: plegaria en medio de la pandemia” y recital poético.

– 2 dic 2020 Encuentro con la autora. Invitada por el CAL Centro Andaluz de las Letras en Huercal de Almería.

OTRAS ACTIVIDADES ON LINE:

– 23 de febrero La Revista ALTAZOR dependiente de la Fundación Vicente Huidobro de Chile, me publica algunos poemas.

– 5 de marzo Presento el programa “Sabias y audaces” Conferencia: Mujeres en el exilio: Concha Méndez, María Teresa León y María Enciso a cargo de Jairo García Jaramillo a propuesta del CAL Centro Andaluz de las Letras en la Biblioteca Villaespesa.

– 21 de marzo Día Mundial de la poesía La Revista literaria “Crear en Salamanca” me publica un poema junto a otros autores, por el día de la Poesía.

– 21 de abril Colaboración con un video con el Instituto Cervantes de Palermo Italia. Lectura por el Día del Libro.

En esos días también colaboré con la Biblioteca Municipal de Almería Jose M. Artero, la Biblioteca de Berja, el IES Las Lomas de Roquetas de Mar y la Biblioteca Juan B Alberdi de Larroque por el Día del Libro.

– 21 de junio: Se publica mi poema “Nostalgia” en Comunidad lectora en la Plataforma ART7TV Idea y realización de la Fundación Argentina para la Poesía. Invitada por Lidia Vinciguerra.

– 14 de octubre FIP Festival Internacional de Lettura de Milano Homenaje a Italo Calvino por el centenario de su nacimiento.

– 19 de octubre Lectura de varias autoras convocadas por la Biblioteca Villaespesa, celebrando el DIA de las ESCRITORAS. Por seguridad el acto se realizó en el Museo Arqueológico que es más amplio.

– 6 de nov Ponencia “Vida y obra de Pilar Quirosa” para el ciclo “Poética de la inteligencia” Museo de la Mujer y UNAM Universidad Nacional Autónoma de México invitada por la Profesora Beatriz Saavedra.

– 18 de Octubre Participo en el Proyecto Educativo “Poesía en el Aula. Un poema cada semana” convocada por Antonio Martín Flores, Filósofo y Profesor del IES López de Arenas de Marchena, Sevilla, Andalucía España

Además, al principio de este año, presenté libros de otros autores: Miguel Pérez Mateos, Isabel Rezmo y Jose Iniesta.

Algo extraordinario ocurrió el 7 de marzo. Planté mi olivo en el “Huerto Deseado” en el Valle de los naranjos, el paseo de los poetas que cuidan en su casa Domingo Nicolás y Marilola.

A fin de año, hice el Prólogo del Libro “Senderos vírgulas de confinamientos” de Ivone Sánchez Barea y varias reseñas literarias que publiqué en Revistas literarias en las que colaboro habitualmente.

Mi trayectoria literaria puede verse en mi blog: https://letras-sobre-papel.blogspot.com/