El jefe de la bancada opositora le puso pimienta a la relación con Cambiemos

En su cuenta de Facebook, Mauro Badini salió a criticar al oficialismo por el supuesto “copie y pegue” que hizo Cambiemos del proyecto de ordenanza sobre fitosanitarios que el FPV presentó el miércoles pasado. Acusó de que retuvieron la carpeta del justicialismo, filtraron la información “y le dieron ingreso primero a su ordenanza que a la nuestra”.



Aunque en el final de su nota “tiende algún puente”, el edil justicialista hizo declaraciones que envió a este medio y que también publicó en la red social, que tensan la convivencia política dentro del concejo deliberante, en una reacción que atribuye a las “casualidades” que se dieron por la simultaneidad con las que las dos fuerzas políticas presentaron sus proyectos de ley. A continuación su nota:

A la comunidad de Larroque:

Disparado por una queja de los vecinos por olores a agrotóxicos y la falta de legislación al respecto en nuestro municipio. El grupo de concejales del FPV, quien nos asesora legalmente y un par de compañeros, desde ingenieros agrónomos, concejales de Gualeguaychú a simples ciudadanos de a pie que exigen aire puro para sus hijos, trabajamos en un Proyecto de Ordenanza regulando el tema.

P ara la sesión del 29/03/2017, presentamos el Proyecto de Ordenanza como acostumbramos, por mesa de entrada municipal, con sello de recepción foliado “Letra 3 Nº187 Entrada 29/03/17” (no dice la hora pero fue entregado a media mañana) y lleva la firma de quien recepciona y se encarga de hacer llegar la documentación a la Secretaría del Honorable Consejo Deliberante (HCD), donde se vuelve a sellar, se le da número de asunto entrado y es firmado por la Secretaria del Consejo, nuestro proyecto es el “Asunto Numero 079”.

En dicha Sesión del Consejo entraron dos asuntos fuera de la Orden del día, esto significa que ingresaron a Secretaría después del día 27/03, fecha en la cual se notificó a todos los concejales, a la prensa y al Consejo Asesor de los temas a tratar en la próxima reunión legislativa. Dos asuntos entrados en dos días, “Asunto Numero 079” del FPV y “Asunto Numero 078” que también es un Proyecto de Ordenanza, presentado por la Alianza Pro-UCR, que además, entró el mismo día.

Casualidades. Dos Proyectos de Ordenanza (no loteo, nota, etc.) ingresan al HCD fuera de la Orden del día (después del 27/03) e incluso son ingresados el mismo día (29/03). Ya sería raro en nuestra ciudad que dos ordenanzas de distintos bloques ingresen en la misma semana, doblemente sorprendido que ingresen el mismo día.

Siguen las casualidades. El “Asunto Numero 078” (Pro-UCR) además de coincidir en tratarse de un Proyecto de Ordenanza, se refiere a la misma temática que “Asunto Numero 079” (FPV).

Cuando leo la Ordenanza ingresada con anterioridad a la nuestra en el HCD después de tantas coincidencias y advierto que también se ocupa de todos los articulados que incluye la nuestra un efecto dominó me da vueltas en la cabeza y deduce una maniobra infantil que rompe con todo código de convivencia institucional.

La teoría es que lo sucedido no es producto de la casualidad sino de la causalidad. Nuestra Ordenanza, al no ser presentada directamente en el HCD es retenida en Secretaría y sin darle ingreso en el momento de la recepción es filtrada por la secretaria del HCD al bloque de concejales de Cambiemos. Pero lo más desvergonzado es que no le bastó con toda esta desprolijidad y no apelaron al poquito de ética que les quedaba y le dieron ingreso primero a su ordenanza que a la nuestra.

Resumiendo. Luego que nuestra ordenanza es retenida y no le dan ingreso en tiempo y forma, es filtrada y es presentada con posterioridad a la que ellos hicieron.

Y por si todo esto fuera poco, advierto un gran detalle, que “Asunto Número 078” (Pro-UCR) no lleva la firma de la Secretaría del HCD y me pregunto ¿Descuido o acto fallido? A veces el inconsciente se interpone ante nuestros malos actos.

Todas estas casualidades no fueron producto de una coincidencia. Esto fue un acto infantil por parte del bloque de concejales de Cambiemos que deja en evidencia al famoso “dime de que alardeas y te diré de que careces” ya que quienes dicen ser abanderados de la honestidad y del respeto por las instituciones desesperados por un bloque opositor que si se preocupó y ocupó en investigar los vacíos legales de nuestra ciudad, cayeron en la chiquilinada de copiar, pegar y editar (por supuesto para mejor) nuestro proyecto para luego darle ingreso primero al de ellos.

Así y todo hay que ver el vaso medio lleno y festejar que nuestra ciudad contará con una legislación que regulará el tránsito y depósito de “fitosanitarios” y desde el Bloque de Concejales del FPV propondremos en comisión: “Ampliar el límite de fumigaciones terrestre de 500 a 1000 metros de nuestra planta urbana”

Estamos seguros que la ciudadanía acompañará la iniciativa e invitamos al bloque de concejales del Pro-UCR que también acompañen cuando los cambios son lo mejor para las mayorías.

Mauro Badini

DNI 26692986

Presidente del Bloque de concejales del FPV Partido Justicialista de Larroque