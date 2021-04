El municipio de Larroque entregó microcréditos a nuevos emprendedores locales

Continúa con la implementación del Programa “Proteger e Impulsar”, con el otorgamiento de microcréditos, en este caso para nueve emprendedores locales, a través de las secretarías de Desarrollo Humano y Salud y Desarrollo Ambiental y el Área de Producción.

En un acto llevado a cabo en el salón del Concejo Deliberante, se procedió a la firma del acuerdo con los beneficiarios y que estuvo presidido por el intendente Leonardo Hassell, la secretaria de Desarrollo Humano, Natalia Benítez; el secretario de Gobierno, Mauricio Krenn y la encargada del Área Producción y Desarrollo Económico, Andrea Gervasoni.

“Esta es una forma de acompañarlos con una herramienta importante, a través de una relación directa entre municipio y emprendedores locales, ayudarlos en todo sentido, hoy con este programa, pero abiertos a escuchar ideas y nuevas propuestas. Que sepan que el compre local es real y concreto y abre posibilidades para ofrecer productos y servicios, por eso, este programa forma parte de un eslabón que se une a las ganas de trabajar y que los vamos a acompañar con gestiones, capacitaciones y nuevas posibilidades de financiamiento”, expresó el intendente al abrir el encuentro.

Beneficiaria

Para Claudia Salduende, “esto me ayuda un montón, me permitirá crecer en mi emprendimiento”, explicó luego de firmar el convenio, pensando en adquirir un gran horno que le permitirá “trabajar con más bandejas, cocinar en otra escala, porque con una cocina solamente no doy abasto”, acotó.

Dijo estar “contenta porque fue todo bastante rápido, me anoté en noviembre y mañana tendré el depósito” y que esta posibilidad la impulsa y la entusiasma.

El Decreto 164/2021

El miso expresa que el destino de los micro créditos es para “dar apoyo y asistencia financiera… en el empleo; en la vivienda familiar y la atención médica, como consecuencia de la pandemia por Coronavirus (COVID-19)”.

Así lo expresa la Ordenanza N° 034/2020 (y su Decreto de Reglamentación N° 364/2020) que fue aprobada, de manera unánime, por el Concejo Deliberante local, tras una iniciativa del Departamento Ejecutivo teniendo en cuenta “el notorio incremento de solicitudes”.

Desde Producción y Desarrollo Económico, se llevó adelante la evaluación de beneficiarios que solicitaron dichos créditos, realizando un previo análisis, y habiendo rendido los requisitos establecidos en la ordenanza 034/2020.