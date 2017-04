El nuevo obispo escribió una carta a las comunidades de la Diócesis

San José de Gualeguaychú, 31 de marzo de 2017

Queridos amigos.

A poco de conocida la noticia de mi designación como Obispo de Gualeguaychú quiero llegar hasta ustedes con mi saludo cordial y fraterno. Saludo con afecto a mis hermanos sacerdotes y diáconos, con quienes pronto compartiré el pastoreo de esa Iglesia diocesana.

Saludo con cordialidad a los laicos, padres y madres de familia, trabajadores, campesinos, niños, adolescentes y jóvenes, con quienes compartiré la vida y la alegría de ser parte de un mismo pueblo de Dios. Saludo con especial estima a los hermanos y hermanas consagrados, con quienes compartiré el gozo por la consagración, la pasión por el Reino y el servicio a los más pobres, a los más pequeños. Un saludo particular para los seminaristas que, discerniendo su vocación, se preparan para servir en el ministerio sacerdotal a las comunidades de la diócesis.

Desde que supe que el Papa Francisco estaba pensando en mí como pastor de esa ya querida Iglesia diocesana, comencé a rezar junto a ustedes la oración por el nuevo Obispo. ¡No se imaginan lo lindo que es saber que tantos hermanos rezan por mí, aún sin conocerme e incluso sin saber quién iba a ser…! Es experimentar en carne propia la fraternidad que nos da la fe y el bautismo, la familiaridad que nos otorga ser parte de una misma Iglesia, y que supera incluso los límites del conocimiento.

Por favor, continúen rezando por su nuevo Obispo, ahora con nombre propio y rostro concreto. Sigan pidiéndole al Padre bondadoso que me haga un pastor según el Corazón de Jesús. Pídanle que al ungirme con el Espíritu Santo el día de mi ordenación episcopal me haga capaz de anunciar a ese pueblo su Reino de justicia y de paz; capaz de proclamar la Buena Nueva de Jesús a los pobres, los enfermos, los pequeños, los sencillos; que me haga un pastor que conduzca a todos a las fuentes de la gracia, de la verdad y de la vida.

Yo también invoco a la Virgen Santa, Nuestra Señora del Rosario, patrona de la Diócesis, y a San José, pidiendo su intercesión y poniendo bajo su cuidado mi persona y la de cada uno de ustedes.

Los abrazo con fraterna cordialidad. Que mi abrazo a la distancia anticipe y apresure nuestro encuentro.

P. Héctor Luis Zordán m.ss.cc.

Obispo electo de Gualeguaychú