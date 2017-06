El otoño se despidió con otra vistosa helada

Hoy fue el segundo día más frío del año y nuevamente la humedad y el rocío se escarcharon generando un lindo espectáculo matinal que Sergio Taffarel atrapó con su cámara. El invierno arrancará con temperaturas semi primaverales.



La ola de frío va pasando, pero en su “hasta luego” dejó dos hermosas heladas que no todos vieron pero que gente como Sergio Taffarel no solo observa como testigo sino que, de vez en cuando, se dedica a atrapar. Pese a ser la segunda jornada más fría en lo que va de 2017 la helada “no fue la que mas se vio en lo que va del año!” destacó el fotógrafo.

Hoy los termómetros de la región anotaron una temperatura mínima de 1,1º C y una térmica de 0,6 º C, unas décimas superiores a lo de ayer. Lo que sigue será más agradable, sobre todo en el menor frío que se sentirá, aunque se pronostica aumento de la nubosidad que se mantendrá pos varios días, con más humedad y alguna chance de lloviznas. Ya mañana no habría heladas y la máxima será superior a la de hoy. A partir del jueves se instalarán temperaturas casi primaverales.