El paso a paso de la victoria de Hassell redactado desde las entrañas de CREER

«Yo creo en Leo: breve historia de una campaña» se llama el escrito que primero de manera interna y ahora públicamente, armó el frente electoral que ganó las elecciones generales. Con el visto bueno del intendente electo, el PDF analiza el camino recorrido y los «por qué» para alcanzar la victoria. Fotos de Silvina Gnzález.





Muy rápido se apagó en los medios el fuego de la contienda electoral que hace menos de tres semanas arrojó como resultado el futuro cambio en la conducción del gobierno municipal. El texto es ciertamente extenso, por lo que conviene no agregar muchas palabras y, si le interesa, conocer la interpretación del Frente CREER sobre su triunfo en las urnas:

El jueves 6 de junio de 2019 militantes y candidatos peronistas se encontraban en buen número en la unidad básica de Larroque. Era la última noche de una campaña que había durado cuatro meses. Una campaña intensa, atareada, fatigosa. Cuatro meses en los que se había ascendido lenta y difícilmente el empinado camino hacia la elección: la presentación de candidaturas, el trabajo en conjunto y la preparación del programa, unas difíciles PASO, la etapa final con todos sus escollos. Ese día especial en el que tanto se había pensado estaba ya al alcance de la mano. El ambiente general era relajado, optimista, distendido. Acababa de sonar La banda de Chucky, que tan bien había interpretado el jingle de la campaña, y la noche, entre choripanes y hamburguesas, había sido una fiesta.

El resultado de las PASO, casi dos meses antes, había sido positivo. Un Cambiemos dividido había sumado más votos en conjunto que el peronismo, pero el candidato más votado había sido el justicialista. Un partido vecinal, conformado por peronistas, radicales e independientes, había obtenido un discreto tercer puesto que podía alcanzarles eventualmente para obtener una banca en el concejo deliberante. El resultado había terminado de unir al peronismo y había acercado a la unidad básica a muchos militantes que hasta allí desconfiaban del nuevo proceso. A esta altura, las posibilidades de ganar parecían ciertas. De un prudente “estamos parejos” o “si ganamos es por poco”, repetido sin cansancio durante el mes de mayo, se había pasado en la última semana a un “vamos a ganar por 200, 300 votos”. Nadie lo podía creer, nadie lo quería creer, pero el triunfo se sentía cercano.

Al comienzo de esta historia, los sentimientos eran muy diferentes. Había entonces una serie de problemas de difícil resolución. ¿Cómo ganarle a un intendente oficialista que buscaba su reelección? Un intendente con 63 por ciento de imagen positiva, con un 57 por ciento de ciudadanos que aprobaban su gobierno, y con un 42 por ciento de votantes que calificaban su gestión con un 8 o más. ¿Cómo ganarle a un intendente de Cambiemos al que resultaba imposible asociar con Macri y la debacle económica producida por su gobierno? ¿Cómo ganarle a un intendente que hacía de su sencillez una virtud y de su falta de preparación un arma electoral? ¿Cómo hacerlo, para colmo, en la ciudad del candidato a gobernador de

Cambiemos, un diputado nacional que venía de triunfar holgadamente en las elecciones legislativas de 2017? A todo esto se enfrentaba el justicialismo a comienzos del año 2019. Unos meses más tarde, Leonardo Hassell ganaría una elección inolvidable por 5 puntos porcentuales, 262 votos, lo que en este contexto bien podríamos llamar una avalancha. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se logró?

La preparación: un equipo listo para gobernar

A principios del 2019 el justicialismo aspiraba a recuperar la intendencia de Larroque. Para hacerlo debía definir cuatro puntos fundamentales: el candidato o la candidata a intendente, su vice y sus concejales, el programa de campaña, y la estrategia electoral.

El partido contaba entonces con tres serios candidatos, diferenciados más en el modo de ver y hacer la política que en las ideas que empujaban: Raúl Riganti, actual diputado provincial y ex intendente de Larroque entre 2007 y 2015; Mauricio Krenn, referente local de amplia llegada, ex concejal; Leonardo Hassell, ex secretario de gobierno entre los años 2007 y 2015 y actual presidente del partido a nivel local.

Siendo ganar el principal objetivo, resultaba imprescindible un candidato que pudiera sostener el núcleo duro de votantes, es decir el piso electoral que el peronismo había conseguido durante sus últimos ocho años en el gobierno, pero que mostrara al mismo tiempo una imagen con la flexibilidad necesaria para conseguir votantes afines e independientes, sin los cuales el triunfo no podía asegurarse.

Con la lucidez y la responsabilidad que los tiempos ameritaban, los primeros dos candidatos dieron un paso al costado, concluyendo que Hassell era el candidato que el momento demandaba. Se lo veía como natural para el puesto, había sido parte del gobierno peronista pero podía a su vez subir el techo de votos, y evitaba en particular una interna en las PASO que podía llegar a dejar heridas internas difíciles de curar.

El peronismo comenzaba así la campaña atendiendo a uno de los mayores reclamos de los votantes: la unidad. Pero aun logrando esta unión, y con el mejor candidato posible para estas circunstancias, la campaña se presentaba difícil.

Una encuesta realizada en febrero presagiaba que Leonardo Hassell perdería contra el intendente actual por al menos cinco puntos.

Las primeras dos bombas de la campaña, que seguirían resonando hasta el último día, llegaron con la elección de los otros candidatos. Los históricos del justicialismo dieron un paso al costado y se presentó una lista conformada por gente nueva, ajena en buena parte a la militancia activa en el partido. Para viceintendente fue elegido Oscar Chichín Viale, de tradición peronista y de fuerte presencia en varias instituciones educativas y deportivas, pero quien en sus 74 años había estado siempre alejado de la política partidaria. La fórmula se integraba entonces con una figura respetable y moderada que conjugaba a la vez su experiencia de vida con la novedad de no haber aspirado nunca antes a un cargo electivo.

Una semana más tarde se presentó la lista de concejales. Los elegidos para esta tarea eran también nuevos en la vida política y se presentaban por primera vez como candidatos en una elección. La edad promedio era relativamente baja, se los veía enérgicos, disciplinados y eficientes, y era además un grupo muy variado, ya que pertenecían a muchas áreas diferentes: salud, trabajo, medios, educación. La recepción de la lista de candidatos no pudo ser mejor. En apenas una semana el justicialismo había pateado el tablero y cambiaba el juego por completo.

Pero la verdadera potencia de estos candidatos no se alcanzó en el momento de su presentación, sino que se consiguió más tarde por medio del trabajo constante al que se abocaron desde el comienzo. Durante semanas los candidatos se reunieron varias horas por día en la unidad básica, buscando un claro objetivo: la creación de un proyecto a las medidas de la sociedad larroquense. Luego de largas sesiones comenzaron a dar forma, de manera horizontal, a los ejes principales de un programa que sería más tarde una y otra vez puesto a prueba, modificado y perfeccionado luego de largas charlas con los vecinos.

Se instauró así un proyecto flexible, creado desde abajo, que seguía los principios básicos de la doctrina justicialista, pero de una forma concreta, atendiendo a las verdaderas necesidades de los ciudadanos de Larroque. Este trabajo en conjunto, realizado durante las largas horas diurnas de un verano que se iba lentamente, amenizado siempre por las diversas comidas que jamás faltaban en la unidad básica, creo un espíritu de verdadero equipo y de unión que fue

rápidamente captado y muy bien recibido por buena parte de los votantes. Se promovía así con acciones una idea que más tarde correría de boca en boca: esta no era una simple lista de candidatos que llegaría a las elecciones sin mayor preparación. Era por el contrario un equipo que se preparaba para gobernar.

La debacle de Cambiemos: las internas partidarias y el derrumbe de la persecución

Cambiemos había triunfado en el 2015, como en el resto del país, luego de una brutal campaña que aprovechó la polarización reinante por aquel entonces. Luego de ocho años de gobierno justicialista local, catorce en la nación y doce a nivel provincial, existía un desgaste que era evidente.

La campaña de Cambiemos en Larroque se había basado en los mismos dos principios en que lo había hecho a nivel nacional: echar un manto de sospecha sobre cualquier actividad realizada por el oficialismo de entonces, y promover la idea de que los larroquenses, aunque no estábamos mal, podíamos estar mejor. El eslogan elegido había dado en el clavo: “Larroque puede más”. El triunfo, acompañado de una ola amarilla a nivel nacional, fue rotundo.

Irónicamente, un gobierno que se basaba en la existencia de divisiones externas no pudo controlar las divisiones internas. Tres años y medio después de haber asumido, el oficialismo estaba agrietado por completo: varios funcionarios habían renunciado, algunos dando un portazo; los concejales se enfrentaban al intendente; y la sensación general era la de una municipalidad anárquica.

Este aire de caos fue aprovechado por el justicialismo, presentando un futuro gobierno de Hassell como previsible, ordenado y eficiente. La idea se manifestó perfectamente en el estribillo de la principal canción de campaña: “Hay que votar a Leo, para que ordene las cosas”.

Los problemas del oficialismo se manifestaron finalmente a finales de febrero, cuando Larroque se desayunó con la noticia de que Cambiemos iría a internas. El intendente actual sería confrontado por una lista liderada por un independiente y conformada por sus propios ex funcionarios y concejales. En público la campaña de los opositores mantuvo sus formas;

en privado fue terrible, artera. Quienes habían pedido el voto para él en 2015, veían ahora al intendente como ineficiente, sordo a reclamos, encerrado en su mesa chica, rodeado de malas compañías. El 9 de abril el intendente oficialista ganó la interna, sacando más del doble de votos. Luego conformaría una lista de unidad, agregaría concejales de la lista opositora, se sacarían juntos la consabida foto, discutirían posibles puntos en común. Pero el daño estaba hecho y las heridas nunca terminarían de cerrar.

La segunda gran estocada que sufrió Cambiemos ocurrió unos días antes de las PASO. En 2016 el intendente había comenzado un juicio contra la gestión anterior, por un supuesto sobreprecio en una obra financiada por la nación. El objetivo inmediato de este juicio era unir al núcleo duro antipopulista, base principal del triunfo de Cambiemos en 2015, en un “nosotros” contra “ellos” que servía a la nueva coalición para anotarse unos puntos mientras aprendían los secretos del arte de gobernar, o en este caso, del “divide y reinarás”.

A largo plazo, la denuncia buscaba la destrucción de la imagen pública del último intendente de Larroque y de su secretario de gobierno, a quien todos veían como un formidable candidato justicialista en una elección futura.

El proceso se perdió en laberintos judiciales durante tres años, mientras la municipalidad solventaba el pago de abogados para la persecución de opositores. Era un secreto a voces que la intención era que estuviese listo para ser comenzado antes de la siguiente campaña electoral, en 2019. Y así fue que la primera gran derrota del oficialismo ocurrió a finales de marzo, un par de semanas antes de las PASO, cuando la remisión a juicio realizada por el intendente fue declarada nula por errores en las imputaciones.

El proceso debía una vez más comenzar de cero. No habría por lo tanto juicio antes de las elecciones; probablemente no lo habría nunca, ya que las imputaciones se caían por su propia falta de lógica. Dividido internamente y fracasado en su pelea externa, Cambiemos se replegaba a su núcleo más duro y comenzaba una campaña que mezclaría el miedo a volver al pasado, las excusas por la mala gestión, y el ataque limpio y llano a los representantes justicialistas.

Los pilares de una buena campaña

La forma que tomó la campaña justicialista surgió de una elección consciente, pero también de la austeridad que imponía el contexto: el peronismo local gastó poquísimo dinero, porque no lo tenía. Apenas fueron impresos unos folletos, calcomanías y carteles pequeños, muchos de ellos sobre un papel casi transparente. Mientras la ciudad se poblaba de carteles de excelente calidad con los rostros de los otros candidatos, los carteles callejeros del justicialismo fueron realizados a mano por los militantes, quienes también ponían los autos o camionetas que paseaban la música de la campaña por toda la ciudad.

Recién hacia el final se filmaron dos spots: uno con el gobernador Bordet y otro en Larroque con candidatos y militantes. El grueso de la campaña fue hecho a pulmón. Esto se logró porque todos contribuyeron sin descanso, tomando el proyecto como propio y brindando buena parte de su tiempo a esta causa en común.

La campaña del justicialismo se asentó desde el principio sobre tres pilares sólidos: reuniones barriales, encuentros con instituciones y diversos sectores de la sociedad, presencia territorial. Las reuniones barriales son una institución del peronismo local: no sirven tanto para que los vecinos conozcan a los candidatos y sus propuestas, como para que los candidatos conozcan las necesidades y anhelos de los vecinos. Las reuniones comenzaron a hacerse temprano y todas fueron un éxito. Cada reunión, realizada sin libreto y atendiendo a necesidades concretas, se convirtió en una fábrica de ideas, que en un círculo virtuoso eran luego retomadas por los candidatos y planteadas en el programa de campaña.

Los encuentros con instituciones y sectores de la sociedad, a su vez, podían ser de todo tipo: visitas individuales de Hassell a directivos de instituciones o a fábricas y empresas, reuniones con sectores particulares de la sociedad, como los músicos, los artesanos o los jóvenes, y encuentros personales del candidato con votantes que tenían dudas, pedidos o reclamos particulares. Este trabajo fue también intenso y completo: la clave fundamental para el éxito fue tener un discurso claro y responsable sobre aquellos temas que de verdad interesaban a los interlocutores, y que en general ellos mismo elegían.

La presencia territorial, finalmente, funcionó de una manera formidable. Constó de visitas casa por casa de los diversos candidatos, en grupos de dos o tres, recorriendo cada calle de Larroque dos y hasta tres veces, deteniéndose puerta por puerta para presentarse, para hablar del proyecto, pero sobre todo para escuchar y dialogar. La idea fundamental de estas visitas no era entregar una boleta o plataforma, presentar una idea, o pedir sin más un voto, sino conseguir una charla, sobre el tema que fuera, que interesara al vecino y sobre el cual se pudiera aprender. Las calles se caminaban lentamente porque una y otra vez las conversaciones se prolongaban por largo rato.

Sobre estos tres pilares se asentó una formidable tarea de comunicación. La primera necesidad de una campaña, incluso en una ciudad chica, es instalar al candidato: aunque hoy parezca increíble, la encuesta realizada en febrero marcaba que un 28 por ciento de los larroquenses no conocía o no tenía ninguna opinión sobre Leonardo Hassell. Esto se fue solucionando rápidamente.

El equipo de prensa bombardeó sin parar los medios durante cuatro meses: notas en los diarios sobre todos los temas, sobre cada acción del candidato a intendente, y por parte de todos los candidatos; notas radiales tres o cuatro veces por semana; notas en cada programa de televisión.

Virtud original de un equipo con manejo horizontal: todos los candidatos tuvieron su momento bajo las luces, y la mayoría de los concejales hicieron acto de presencia en algún medio. Esta táctica no solo sirvió para mostrar que el equipo estaba listo para gobernar, porque se había preparado conscientemente durante meses, sino también para proteger al candidato principal de una exposición mediática demasiado intensa en una campaña que duró mucho tiempo.

Por encima de todo esto, las redes sociales, cada una siguiendo el patrón que le es propio, replicaron una y otra vez todas las actividades, intervenciones, encuentros, reuniones y propuestas. En primera instancia, las noticias aparecían una o dos veces por semana, empujando la narrativa y creando expectativa. A medida que se acercaba cada fecha electoral, las intervenciones se hacían más asiduas, hasta llegar al bombardeo final, realizado con una acertadísima cuenta regresiva que planteaba la elección de Hassell como inminente, irrefrenable y positiva. La campaña debía ganarse en todas partes, y la sensación a transmitir era clara: Leo podía ganar, Leo iba ganando, Leo iba a ganar.

La estrategia: una campaña limpia y positiva

La estrategia fundamental de la campaña, repetida hasta el cansancio por Hassell en reuniones, mensajes y charlas, fue la de hacer una campaña limpia. En el contexto, esto no significaba solamente no agredir, algo ya de por sí loable. Significaba no criticar nada que hiciera el oficialismo, lo cual era ya mucho más difícil. Como suele suceder, no todos estuvieron de acuerdo con esta estrategia, pero con el correr del tiempo todos se terminaron acoplando. No era una estrategia fácil, ya que el oficialismo ofrecía muchas oportunidades de ser criticado. El gobierno local cometía un traspié tras otro, y tanto candidatos como militantes de a pie debían esforzarse por cerrar la boca y mirar para otro lado.

La idea de la campaña limpia se sometía a un deseo explicitado por muchos larroquenses, que veían a la política como un espacio sucio, mezquino y belicoso, del que convenía mantenerse alejado. La campaña limpia seguía la consigna de convertir a la política en un espacio habitable, un espacio de encuentro y construcción, un espacio al que las personas con vocación de servicio pudieran entrar sin miedo a que su nombre se viera arrastrado por el barro cuando sus opiniones difirieran de las de los contrarios. No tenía ningún sentido presentar una nueva generación de políticos y que estos se dedicaran a hablar mal de los opositores antes incluso de haber tenido la ocasión de demostrar su valía.

Pero además, había otros dos puntos fundamentales que parecían indicar que la campaña limpia era también una estrategia ganadora. En primer lugar, la idea de que una buena parte de la sociedad estaba despolitizada. Había un sector importante de la sociedad que tenía problemas urgentes, que había visto disminuida su calidad de vida durante la gestión de Cambiemos, que estaba cansada de discusiones abstractas que no solucionaban nada, o de peleas confusas y mezquinas entre políticos. Era este el principal sector que el peronismo necesitaba sumar para obtener un triunfo, y la mejor manera de que el mensaje justicialista llegara a estos votantes era a través de una forma de hacer política que fuera diferente de la que los había hastiado.

En segundo lugar, existía la constatación de que el intendente oficialista era inmune a las críticas. Toda su imagen pública se basaba en ser una persona simple, de pensamientos concretos, de una notable transparencia en sus actitudes intelectuales. No parecía ser, a los ojos de mucha gente, el típico político capaz de actuar con dobleces o de planear una estrategia. Cualquier error, en el municipio o la campaña, se atribuía a alguno de sus ayudantes; cualquier acción que no pareciera del todo ética u honrada, también. A pesar de ser del mismo partido, relacionar al intendente con Macri, quien tenía una imagen muy baja y cargaba con las culpas de la angustiante situación económica, sonaba a los ojos de la población casi como una humorada.

La única manera entonces de plantear una campaña que pudiera ganar era hacer caso omiso del oficialismo, dejando que la gente viera por sí misma los errores de la gestión y lo pequeña que había sido. La campaña se concentró entonces en fidelizar a los propios primero, y en intentar captar el voto de todos aquellos que en su momento habían confiado en que Cambiemos mejorara su calidad de vida, pero habían despertado un día, unos años más tarde, en una situación mucho peor. Allí apareció la campaña de la esperanza. En la unidad básica, en las reuniones, en las visitas, en las caminatas, estaba prohibido ser negativo. Parafraseando a Hassell, la gente no precisaba que le dijeran que estaban mal. Eso ya lo sabían.

Lo que la gente necesitaba escuchar era que con trabajo y esfuerzo se podía salir de la crisis. Y la transmisión de esa esperanza no podía realizarse solamente con palabras. Las palabras no alcanzaban. Había que demostrarlo con acciones, con una actitud de compromiso y entrega, poniendo el corazón y el cuerpo en cada cosa que se hiciera, escuchando de verdad a los vecinos, tomando sus ideas, analizando su factibilidad, creando un programa a su medida.

Proponiendo cosas posibles, reales, que mejoraran la vida de la gente. Y transmitiendo en especial la certidumbre de que estos candidatos gobernarían con la misma pasión, responsabilidad y entrega con la que estaban haciendo la campaña.

Recta final: la avalancha

Comenzando el mes de junio, las cosas parecían ir bien. Durante mayo las encuestas daban un resultado parejo, pero un análisis en profundidad establecía que aquellos que en las PASO habían votado la oposición interna a Cambiemos circularían ahora en buena parte hacia un justicialismo al que veían como moderado, abierto, trabajador y eficiente. Una encuesta llegada a último momento, diez días antes de la elección, establecía finalmente lo que muchos ya sospechaban: el justicialismo se encontraba 3,7 puntos arriba del oficialismo, es decir entre 180 y 200 votos.

La encuesta diseccionaba además otros aspectos del votante larroquense, que servirían para planear la recta final. Se continuaría trabajando en aquellas zonas que las intendencias justicialistas habían desarrollado y donde Hassell conseguía una buena diferencia. Pero se trabajaría además de manera intensa en aquellas zonas donde había muchos votantes de Darío Benedetti que se sentían perturbados por la cercana relación entre Atilio Benedetti y Macri, y veían a su vez en Bordet un gobernador previsible, moderado y dialoguista. Al mismo tiempo, un análisis por edades confirmaba en parte el mito de que Larroque había sido alguna vez una ciudad radical, ya que entre los adultos mayores, aquellos de sesenta años o más, Darío Benedetti triplicaba en votantes a Hassell.

Era este un núcleo duro de antiperonismo que había dado en su momento cuatro intendencias seguidas al radicalismo, entre 1991 y 2007. Los adultos entre 30 y 60 años, por el contrario, se mostraban mucho más independientes, y quienes en su momento habían apostado a Cambiemos y se habían visto desilusionados estaban decididos ahora a darle una oportunidad al justicialismo. Entre los menores de treinta, la paridad parecía ser notable.

La campaña territorial de los últimos días se planificó de acuerdo a estos datos. Las visitas a los barrios se realizaron de manera acorde, con discursos adecuados a cada situación, y una mayor presencia de las menciones al gobernador Bordet en aquellos barrios donde pululaban radicales desilusionados. Había que llevar además un mensaje claro a los adultos mayores y los jóvenes, para que supieran que un gobierno justicialista los iba a ayudar ante cualquier adversidad, pero que los iba sobre todo a acompañar en sus proyectos y ambiciones. Y había

que llegar por supuesto a los votantes que aún no habían definido su voto: a los afines que no terminaban de convencerse, a los independientes que veían en Hassell un buen candidato y en su equipo seriedad y trabajo, a los radicales que tuvieran simpatía por la justicia social o por la previsibilidad del gobierno provincial de Bordet, cuyo spot con el candidato larroquense no dejaba de bombardear las redes sociales, o incluso de Piaggio, intendente de Gualeguaychú y referente departamental a cuya experiencia de gestión el justicialismo de Larroque había acudido varias veces durante la campaña.

A estos grupos se agregó como objetivo, los últimos cuatro días, el de los apolíticos, quienes deciden su voto el fin de semana de la elección y apuestan en parte a quien sienten ganador, siempre que consideren que su voto puede ayudar a este objetivo. A estos, el mensaje a transmitir era simple: primero debían ver que Leo podía ganar, y luego debían ellos mismos querer que Leo ganara.

Al mismo tiempo, debían continuarse las apariciones, cada vez más intensas, en los medios de comunicación y en las redes sociales. El mensaje, en todas partes, debía ser claro, directo, breve y enfocado a un tema trascendente, que de verdad importara al grueso de los vecinos: la necesidad de una obra pública que generara empleo local y respondiera a las necesidades de los barrios, la urgencia de tener una verdadera política integral contra el problema de las adicciones, el retorno de una política seria de construcción de viviendas, y la promesa de una municipalidad más presente y activa, que no fuera una máquina de estorbar sino una herramienta al servicio de la gente.

Finalmente, debía contrarrestarse con trabajo, optimismo y esperanza un aparato oficialista formidable que había decidido apostar su triunfo al regalo, la dádiva y la prebenda; y debía hacerse oídos sordos a los ataques sufridos durante los últimos días, de índole cada vez más personal, y en los que la mera existencia del peronismo parecía haberse convertido en una excusa para la inacción municipal. El último mensaje, dado con el último aliento, debía ser certero y transmitirse casi como una imposición: Leo y su equipo iban a gobernar con pasión, con esfuerzo, con ganas de hacerse cargo de los problemas y resolverlos, mirando hacia adelante, y para todos.

El triunfo

El 9 de junio amaneció soleado, y no hubo ninguna nube durante las horas de votación. Ya desde temprano el justicialismo se mostraba optimista. Una encuesta realizada días antes entre alumnos de la ESJA confirmaba las tendencias que en la unidad básica se manejaban en voz baja: la elección se polarizaba, los votos de la oposición de Cambiemos y una parte de los votos del partido vecinal se repartirían en partes similares entre los dos principales contendientes, y la distancia que el justicialismo había sacado en las PASO se mantendría. Los candidatos votaron tranquilos, con amplias sonrisas. Las opiniones de la prensa se dividían. Algunos militantes de Cambiemos arriesgaban una victoria holgada, la mayoría se aferraba a la idea de que sería una elección peleada.

En el justicialismo, el conteo de boletas en algunas mesas y la sensación general establecían las tendencias esperadas. Hacia las 15 horas el triunfo parecía al alcance de la mano. Hacia las 17 ya parecía seguro. A las 18 cerraron las mesas y comenzó el conteo. Mientras el cielo se llenaba de nubes, los corazones se llenaron de preguntas. Un aceitado centro de cómputos justicialista en un aula de la escuela 66 recibía la información de manera instantánea. A las 19 habían llegado ya los resultados estimados de cuatro mesas, y la tendencia parecía irreversible.

A las 19.13 llegaron los datos de la mesa 2109, la mesa testigo por excelencia: el justicialismo la ganaba por más de 20 votos. A las 19.30 mucha gente festejaba ya frente a la escuela, con números parciales que parecían definitivos. A las 19.34 llegaba al centro de cómputos el dato de la última mesa. El triunfo se confirmaba: Leonardo Hassell se convertía en intendente de Larroque. La campaña terminaba en un éxtasis, el ciclo de Cambiemos llegaba a su fin. Como el sol en una fresca mañana, asomaba un nuevo gobierno justicialista. El bunker estalló en un solo canto: Vamos a volver.