El precio de la soja confirmó el rebote y se llegó a negociar a $10.200 en Rosario

A pesar de recortar las ganancias iniciales a lo largo de la rueda, la oleaginosa en la plaza externa volvió a cerrar con mejoras.

El precio de la soja en Chicago volvió a cerrar con subas luego de anotar el mayor rebote del año el martes. La oleaginosa recortó las ganancias iniciales que llegaron a ser superiores a los US$ 4. Al cierre la suba fue cercana al US$ 1,5, que representa un avance del 0,5%.

La compra de fondos incentivó la mejora en combinación con las señales de Trump en medio de la guerra comercial. Además se sumó en las últimas ruedas el factor climático relacionado a los problemas de siembra en Estados Unidos por excesos de humedad.

En el Matba la soja disponible finalizó la rueda en US$ 225,5, registrando una mejora de US$ 2,5. En tanto, la posición julio cerró en US$ 228,5 anotando una mejora de US$ 1 y la posición noviembre finalizó el día en US$ 237,5 con una suba menor, de US$ 0,5.

En Rosario hubo mucho volumen de operaciones que buscaron cerrar negocios con soja, aprovechando la mejora de precios. En total se estima que se le puso precio a 500 mil toneladas y que el valor llegó a los $10.200. La exportación motoriza la demada frente a la escalada del conflicto entre Estados Unidos y China.

En el ámbito local el tipo de cambio comprador del Banco Nación, referencia para los contratos agrícolas, finalizó el día en $44,8 contra $44,77 del día anterior.

“La siembra de maíz continúa muy retrasada respecto de años anteriores, avanzando al 30% por debajo de la expectativas previas, y muy inferior al promedio de 66%”, destacaron desde el equipo de análisis de mercado de fyo en base a los datos del USDA.

El maíz en Chicago cerró mayormente sin cambios, recortando también las mejoras con las que había arrancado la rueda pero sin pasar al terreno negativo.

Distinto fue en el Matba, en donde el cereal cerró en US$ 134 para julio y US$ 142,5 en diciembre, con una suba de US$ 3 y US$ 2,5 respectivamente.

En la Bolsa de Comercio de Rosario se cerraron muchos negocios confirmando la necesidad de la demanda, con un volumen de negocios estimado en 120 mil toneladas de mercadería de la actual cosecha y un volumen de 300 mil toneladas del nuevo ciclo.

Por el maíz de la campaña 2019/20 hubo muchos negocios con valores que llegaban a US$ 145 por el cereal de primera y US$ 140 por el de segunda.

Los últimos datos oficiales de comercialización relevados por fyo muestran que a la semana finalizada el 8 de mayo, la comercialización de soja 18/19 acumula un total de casi 19 millones de toneladas, con negocios a precio por 9 mill.tt. de una producción estimada en 55 mill.tt. En la última semana se comercializaron 1,16 mill.tt. de soja.

En cuanto al maíz, se llevan acumuladas ventas por 19,1 millones de toneladas, alcanzando el 40% de la producción estimada.

Cabe señalar que el sentimiento negativo continua presente en el mercado de Chicago, a pesar de las señales de rebote que se ven actualmente en la plaza externa. Esto tiene que ver con el ingreso de la cosecha de Sudamérica y la probre demanda de China, que se suma a la incertidumbre en torno a la guerra comercial entre el gigante asitático y Estados Unidos.

Por último, el trigo finalizó la rueda con leves bajas, que estuvieron limitadas por las buenas señales de la exportación y la compra de fondos tras las pérdidas de las últimas semanas.

Por Agrofy News