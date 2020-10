El rebrote de coronavirus en Larroque por ahora no provoca retroceso de fase

Eso afirmó el secretario de salud municipal, Diego Ortolano, en el informe epidemiológico de este mediodía. El médico y los restantes oradores destacaron el trabajo coordinado ante el brote de Covid-19 en empleados de la empresa Domvil. El representante de la industria avícola sostuvo que no suspenderán la producción.

Presidida por el intendente de Larroque, Leonardo Hassell y el secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, Diego Ortolano, se llevó a cabo una conferencia de prensa con el objetivo de informar la actual situación epidemiológica de la ciudad, principalmente luego de los casos positivos de Covid-19 detectados en la planta de producción avícola Domvil SA – Frigorífico Aveguay.

Para eso acompañaron al Gerente local de la empresa, Fernando Díaz; representantes del Sindicato de la Carne, el secretario local Félix Coto y el delegado Julio Otero, también actual edil y del concejal Luciano Tomás.

Cuadro de situación

Si bien el encuentro no fue planteado desde el Comité de Emergencia Municipal, como es habitual, se informó que quienes lo integran fueron notificados e informados de los pasos que se dieron luego de la confirmación de los casos en la planta de faenado local de Domvil.

“Hemos sumado 8 casos nuevos, con lo cual alcanzamos 15 activos en la actualidad, pero es nuestro propósito llevarle tranquilidad a la población y que es una situación controlable”, comenzó informando Ortolano.

Destacó la presencia de las autoridades de la empresa y del sindicato y agregó “hubo 5 casos y hay un par de hisopados más, 16 en espera, desde la misma empresa y del mismo sector, lo cual nos ha obligado a tomar algunas determinaciones tanto desde el punto de vista sanitario, como de la logística empresarial. Acciones que, por otro lado, venimos tratando desde el día sábado, en concordancia con el gremio y la gerencia de la empresa”.

Dijo también “la idea es que todo siga funcionando con la mayor de las normalidades pero preservando la cuestión sanitaria local. Así hubo algunos sectores del frigorífico que se vieron resentidos; pero lo que hay que poner de manifiesto es que la situación epidemiológica sigue estando controlada, que tenemos en espera el resultado de 36 hisopados”.

Ortolano agregó “como ha sido siempre una característica del Comité y de esta administración municipal, cuando tenemos casos positivos: la pesquisa activa, el aislamiento activo de la mayor cantidad de las personas que hayan sido contacto estrecho para lograr controlar la situación”,

En ese sentido acotó “al día de hoy tenemos 42 operarios de la empresa en espera, aislados con sus grupos familiares, lo que es importante destacar porque no es solamente el empleado, sino también su núcleo familiar y además otros aislados, por otros casos positivos, que hacen un total de 280 en la localidad en este momento. Además con 15 activos y 36 que estamos esperando resultados”.

Agradeció a la gerencia de la empresa, a los representantes gremiales con quienes “hemos estado realizando un trabajo mancomunado, por lo que se pudo lograr un control rápido de lo que podría haber sido una estampida de casos. Un trabajo que sabemos que fue forjado desde marzo y a través del diálogo, una característica de esta gestión, y del Comité para afrontar a la pandemia”

Trabajo conjunto

Por su parte, el Gerente local de Domvil, Fernando Díaz, resaltó “nuestra tarea, por su característica, es muy esencial y al proceso productivo no lo podemos frenar de ninguna manera. Por eso, desde el primer día, venimos trabajando con el municipio y el gremio en algunas alternativas. Hoy lo que estamos haciendo es aislar uno de los sectores de la planta y, a partir de mañana vamos a continuar con la reorganización de los grupos y toda la gente”.

Ante una consulta periodística, Díaz explicó “vamos a bajar la intensidad, suprimimos algunas actividades en el frigorífico que no son esenciales en el ciclo productivo y vamos a reorganizarnos a partir de ahora”.

Julio Otero, representante del Sindicato de la Carne, en la misma sintonía agradeció al municipio y a la empresa “se han portado muy bien con nosotros, junto al secretario general estuvimos trabajando a pleno, el sábado y el domingo con las desinfecciones” y “decirle al personal que se quede tranquilo que esto iba a pasar en alguno momento y llevarle tranquilidad a las familias de los empleados del frigorífico que estamos para apoyarlos y ante cualquier duda consulta o información que se acerquen al gremio, a la empresa o a la Secretaría de Salud”.

Hacer lo que hay que hacer

En cuanto al inicio del rebrote, el secretario de Salud, dijo que por un lado está el foco “en el frigorífico y otro particular de una familia, ambos tienen contacto con localidades aledañas de circulación comunitaria y estamos estudiando los nexos. De cualquier manera, a esta altura de la epidemia, si bien los nexos pueden llegar a ser importantes, lo mejor es el aislamiento precoz y el tamizaje.

De nuestra parte hacemos los hisopados pertinentes y la pesquisa a los asintomáticos y, en este caso, la empresa también va a llevar adelante, a quienes no tengan síntomas y sean de ese sector o aledaños, una pesquisa por sangre. Es decir que debemos estar tranquilos que se está actuando con celeridad que el caso demanda, por eso desde el sábado a la tarde, en que conocimos los resultados, estamos en la dinámica de la logística de la reestructuración de la empresa y del bloqueo sanitario como ya hemos hecho en otras ocasiones”.

No obstante solicitó paciencia a quienes no fueron notificados o llamados, que desde la Secretaría se está haciendo una exhaustiva pesquisa y pidió “se comuniquen con las vías del frigorífico, al gremio o a la Secretaría de Salud y, preferentemente, no lo hagan por redes sociales porque ahí nadie les va a poder dar una respuesta”.

Todo sigue igual

Por otra parte explicó que no se liberan las habilitaciones que determinó el Comité de Emergencia Municipal la semana pasada “necesitamos habilitar otras cosas, porque también podemos empezar a tener un problema social y comunitario que luego termina impactando en la salud. Si solamente veo Covid y acciono en función de Covid me van a empezar a aparecer otras cuestiones de índole social y comunitaria que si no les doy la trascendencia que corresponden van a terminar en una peor calidad de vida o en un peor nivel de salud de la población. No se da marcha atrás, pero se sigue monitoreando como siempre”.

Siguiendo los protocolos

En tanto, el intendente, informó del contacto permanente con los ministros de la provincia, Sonia Velázquez, de Salud y Juan José Bahillo, de la Producción. “Sobre todo porque ellos ya tiene experiencia en otros establecimientos productivos de la provincia, así que vamos a reportar la situación día a día y vamos a tomar las medidas que nos indican los protocolos y las autoridades sanitarias correspondientes”.

Agregó “todas las medidas que se toman en al ámbito de nuestra jurisdicción se hacen de manera articulada y coordinada con las autoridades provinciales y regionales. En este caso trabajando desde el día jueves con la empresa, con el sindicato y con una colaboración enorme de todos”.

Y finalmente dijo “nos interesa mucho cuidar a nuestras empresas, a los empresarios y trabajadores y lo que genera fuentes de trabajo en nuestra localidad y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ser equilibrados en el cuidado de nuestra gente”.