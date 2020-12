El recuerdo de Chiche Romani en el día del médico



Compartimos dos notas realizadas al Doctor Aurelio Romani, en las que habla de su profesión. Una de ellas, del año 2007, cuando cumplió medio siglo de profesión y la entrevista en Latidos FM, con motivo del reconocimiento a la trayectoria que recibió de parte de la cámara de senadores de Entre Ríos en el año 2008.

Dr. Aurelio Romani: “confieso que he vivido” (Año 2007)

El 8 de mayo cumplió 50 años en la profesión médica y la ocasión fue propicia para acercarnos a su historia de estudiante y sus primeros pasos en el servicio. No duda en afirmar que cuando estaba en Holt – Ibicuy, donde los medios para asegurar la salud de sus pacientes eran muy escasos, siempre contó con la ayuda de Dios, logrando curaciones que solo se explican como un milagro. Este es un pequeño homenaje a quien se merece un reconocimiento mucho más grande por su entrega y pasión.

Con medio siglo de vida dedicado a la salud, el Dr. Aurelio Romani sacude su chaqueta blanca y de los bolsillos caen anécdotas e historias, muchas de ellas atravesadas por la innegable presencia de Dios ante curaciones que solo se pueden explicar desde la existencia de un milagro divino. “Chiche”, como también se lo conoce o simplemente el Doctor Romani, deshoja ante éste cronista el libro de sus recuerdos y se cuelgan del ambiente las imágenes de sus días de facultad, desde su alojamiento en Buenos Aires “en la casa de una persona que era copoblano de Pehuajó Sud y que trabajaba de mozo en un bar de la capital” -según nos cuenta- o el posterior ingreso a un colegio cristiano donde compartía el pensionado y su vida de estudiante de medicina con, por ejemplo, los Altuna de Gualeguaychú.

En una breve cronología nos comenta que hizo el primer grado en la escuela M. S. de Tompson (en Pehuajó) y el resto de la primaria en la escuela grande, el secundario en el colegio L. Clavarino de Gualeguaychú y su carrera profesional en la Universidad de Buenos Aires. “Cuando me fui a estudiar yo no conocía a la sociedad porteña y vi que tenía dos caminos: uno incierto, indefinido al que te puede arrastrar la gran ciudad y el otro acercarme a la iglesia y bajo esa guía llegar al objetivo, formando bajo un pensamiento cristiano. Me recibí el 8 de mayo de 1957 -día de la Virgen del Luján- una fecha que tiene un hondo sentido espiritual y que me trae grandes recuerdos ya que mi madre, en cada examen que yo rendía, se encomendaba a la Virgen (en este caso a la Virgen de Pompeya)”. Por eso para ella, que me recibiera el día de una de las advocaciones de la Virgen fue muy especial”.

La mano de Dios

El Dr. rememora que pensaba seguir estudiando en Buenos Aires pero el destino cambió el rumbo a sus intenciones y apareció el primer destino profesional, la localidad de Holt – Ibicuy donde permaneció 23 años. “Allí viajé con mi familia a luchar por la vida de mis semejantes, desde la fecundación hasta la tercera edad. Me movilizaba en bicicleta o a caballo hasta que con la ayuda de mis padre me compré un auto. Para ira a Mazaruca ( a unos 25 km. de Holt) me iba en lo que podía: Cuando la lancha por algún motivo no circulaba salía en carro, tractor, a caballo, en un viaje que duraba varias horas para ir y volver, en esos 50 kilómetros que demandaba la travesía”.

Fue durante su servicio médico en esa zona donde Aurelio encuentra una explicación solo milagrosa para algunas curaciones “una innegable presencia de Dios misericordioso, por esa “ayuda extra” que hacía que, más allá de los escasos medios que tenía a disposición y de las distancias y complicaciones en el transporte para hacer derivaciones, muchos pacientes que normalmente tenían pocas chances de sanar, sobrevivían” (ver recuadro). Y tras algo más de dos décadas en aquella localidad del sur provincial se afincó definitivamente en Larroque “y aquí estoy, cumpliendo las bodas de oro en la medicina hasta que Dios me brinde salud y me permita seguir trabajando con el amor de siempre, la vida al prójimo”.

“Chiche” no se olvida de cerrar su testimonio de vida sin reconocer el aporte de esos seres especiales que marcaron su existencia y que le permitieron evolucionar como persona y como profesional: “Por todo eso -afirma- quiero agradecer a Dios y a la Virgen, a mi familia y especialmente a mi esposa Graciela, quien compartió el stress y la preocupación por los pacientes y a quien le debo mucho de lo que soy y lo que he podido hacer por los demás.”

Con ayuda del Cielo

“Encontré a Dios Creador al estudiar a la persona en cuerpo y alma y entendí que algo sobrenatural nos da la existencia al comprobar la perfección de la anatomía de nuestro organismo. Y a la misericordia, sin duda la pude palpar muy estrechamente en muchas vidas que gracias a Él pude salvar. Trabajé con el ojo clínico, sin laboratorio, ni Rayos X. Los visitadores médicos no entraban al pueblo por el mal estado de los caminos. Fueron varios los pacientes que de acuerdo a mis conocimientos no podían sobrevivir, con pocos medios de curación, lejos de la ciudades con progresos técnicos.

Cuando mi ciencia se agotaba le rogaba a Dios que me ayudara y en varios casos es ayuda estaba presente”. Así Romani citó el caso de una mujer de 32 años, con 8 hijos, que llegó al hospital con un embarazo a término y sin seguimiento médico: “Ya había comenzado el trabajo de parto y esta mujer estaba totalmente descompensada: edema generalizado, hipertensión arterial por lo que era necesario un traslado urgente, pero claro, la única manera era en tren y para eso no había tiempo. Así fue que nace un bebé sin vida y en estado de descomposición. Tras el alumbramiento se produjo una fuerte hemorragia interna que colocó a esta pobre mujer al borde de la muerte y con una muy baja presión sanguínea. Rápidamente solicité en el pueblo un dador d sangre del grupo 0 (dador universal) para hacer una transfusión sin pruebas de compatibilidad”.

Otro problema apareció ante la dificultad inicial de que no lograba encontrar la vena por la cual introducir la aguja, aunque una vez logrado, la baja tensión arterial parecía impedir que la sangre ingresara. “Casi sin esperanzas y pidiendo la intersección de Dios me retiré del hospital. Al rato me llaman por teléfono para avisarme que el sachet de sangre se estaba terminando y que la mujer iba reestableciendo sus signos de salud.

Siempre me pregunté, siendo que la sangre no fluía por las venas, porqué dejé la aguja sin retirar del brazo de aquella mujer. Ella no podía morir, tenía que seguir cuidando a sus 8 hijos, e inexplicablemente, sobrevivió”. La única explicación que Romani encontró -la intervención de Dios- fue la misma que hizo que tras un parto de gemelos prematuros, de apenas un kilogramo de peso cada uno, y tras improvisar una incubadora en la habitación de un domicilio, regulando la temperatura con estufas eléctricas y alimentándolos con goteros, esos bebés se desarrollaron completamente sin secuelas e hicieron una vida totalmente normal.