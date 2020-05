El sector rural reclama al Gobierno provincial discutir el inmobiliario rural

El titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos Elvio Guía, reclamó al Gobierno provincial retomar las conversaciones sobre la definición del impuesto inmobiliario rural.

Con respecto al diálogo para definir los valores del impuesto inmobiliario rural en las distintas zonas de la provincia, Elvio Guía expresó: “Todavía no hemos tenido contestación. He tratado de comunicarme esta semana con Juan José Bahillo (Ministro de Producción de la provincia) y no he tenido devolución por parte del Gobierno. Está preocupando un poco”.

“Queríamos charlar no sólo el tema del inmobiliario rural, sino también el tema de la salida de la Provincia de la crisis del Coronavirus, los créditos que no han llegado en tiempo y forma a los productores y pymes agropecuarias y también el estado de los caminos rurales”, precisó.

El dirigente agropecuario remarcó: “Lamentablemente no tenemos ninguna respuesta”. Además, mencionó que aún no hay ningún papel de trabajo sobre cómo será la recomposición del inmobiliario rural dado que cuando estaban empezando a definir los números pero “justo aparece la pandemia y la cuarentena y a partir de allí no tuvimos más avance de ningún tipo. Habíamos hecho algunos acercamientos con algunas diferencias que teníamos de acuerdo a las zonas agroecológicas”.

A la gente del campo “todavía no le llegó el vencimiento (del inmobiliario rural) porque era en abril y se postergó para mayo. Estamos viendo si será ahora o en junio. Tenemos que ver cuál es la liquidación, cuál es el aumento: se hablaba de un 50%. Muchos de nuestros productores, sobre todo de economías regionales, no están dispuestos a ese número, pero no hemos tenido el valor final”, describió Guía.

Asimismo, comentó que los productores a pesar de haber podido trabajar durante la pandemia “ha tenido, sobre todo en soja de segunda, rindes muy dispares y algunas zonas muy bajos. La de primera fue bueno. La falta de financiamiento y el desdoblamiento cambiario (hacen que) el sector productivo también esté atravesando algunos problemas, sobre todo los pequeños y medianos”, concluyó.

