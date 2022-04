El vals «A Irazusta» y su célebre intérprete ocupan un lugar en la historia de esa comuna

El legislativo de la vecina localidad declaró de interés comunal al vals que se convirtió en una especie de himno para su pueblo y rindió homenaje a Antonio Tabarez, el más destacado intérprete de esa letra y música, cuya autoría no está claro a quien pertenece.

Antonito Tabarez sigue cantando su versión de «A Irazusta», esa canción que mezcla nostalgia y orgullo por el terruño. Lo sigue haciendo en el corazón de quienes lo recuerdan y en los videos que han quedado de esa letra y música de las que no hay certeza de su autor.

Una buena idea ha sido la que se ha impulsado desde la comuna por iniciativa de un ex vecino, para revivir los sentimientos que anidan especialmente en las personas mayores, declarando de interés comunal el vals y distinguiendo a Tabares, quien ha sido el principal intérprete de ese «himno» de la comunidad.

Betina Hilt, la presidente comunal, rescató la figura de ese cantor popular y del vals, «que Antonio hacía tan propia que a veces la cambiaba un poco la letra» recordó y comentó que «después que el falleció se perdió la posibilidad de escuchar ese vals».

También hizo referencia a las dos teorías sobre la autoría de la canción, que según ha quedado en la memoria colectiva de los vecinos, pudo haber sido escrita por una persona que viajaba en el tren, que al detenerse en Irazusta por un desperfecto mecánico, tuvo tiempo de inspirarse y dedicarle esos versos. También se dice que el vals pertenece a los mismos autores de «A Gualeguaychú» es decir Humberto Echazarreta y Vicente Saitta.

Pero como ninguna de esas teorías pueden ser comprobadas, en el cartel con la letra que se colocó en el paseo Centenario, en torno a la vía, se lee «autor anónimo» como para poner fin a la discusión.

De lo que no se duda es que Antonio Tabares fue su más ferviente y entusiasta difusor, y fue para él su «caballito de batalla», esa canción que en las fiestas del pueblo no hacía falta pedirle que cantara, porque era parte de él, tanto, que con el tiempo ya no hará falta indagar en el origen del vals sin pensar que por constancia y pasión, «A Irazusta» es de Antonio.

En el texto de la normativa es resaltada la figura del músico, compositor e intérprete.

VISTO:

El Interés Cultural y social de ésta Comuna; y

CONSIDERANDO:

Que reconocer y valorar tradiciones de nuestro pueblo, es homenajear costumbres o hábitos que se han transmitido de manera colectiva en diferentes generaciones; y

Que Irazusta tiene como expresión artística el “Vals de Irazusta” aunque sin partitura sin autor conocido el mismo se divulgó a esta generación y su letra está en la memoria de sus habitantes; y

Que vale reivindicar a TABAREZ ANTONIO cuya prestancia como cantor perdura en el recuerdo y ayudó a difundirlo en los primeros tiempos, cantándolo por todos los escenarios de Irazusta y alrededores; y

Que por tal motivo se procederá a la colocación del cartel del Vals de Irazusta en el predio de la estación de Irazusta; y

Que, la presente se resuelve bajo las potestades que nos confiere la Ley de Comunas Nº10.644;

Por ello,

EL CONSEJO COMUNAL DE LA COMUNA DE IRAZUSTA

SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA:

ARTICULO Nº1: DECLÁRESE de Interés Comunal El Vals de Irazusta. –

ARTICULO N°2: Dar cuenta y autorizar al Departamento Ejecutivo a proceder a la colocación del cartel del Vals de Irazusta en el predio de la estación de ferrocarril. –

ARTICULO N°3: Distinguir y recordar a Tabarez Antonio, cuya prestancia como cantor perdura en el recuerdo, como interprete popular de este himno lugareño. –

ARTICULO N°4: COMUNÍQUESE, publíquese y Archívese. –

ORDENANZA N°16/2021 C.C.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE IRAZUSTA, EN SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 CONSTANDO EN ACTA N°22/2021.