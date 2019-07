El viernes habrá una charla abierta sobre adicciones

El viernes 19 de julio, a las 20 horas, en la Sala “Padre Paoli”, el Dr. Gustavo de Vega, ofrecerá una conferencia abierta y gratuita, denominada “Prevención de las adicciones en el Siglo XXI, el compromiso de la familia y la comunidad”. La charla es organizada por el Hospital “San Isidro Labrador”, con el acompañamiento del municipio.

De Vega es médico psiquiatra, de Rosario, docente de la Universidad Nacional de esa ciudad y director de la Asociación de Voluntarios para el Cambio del Drogadependiente (AVCD). Es especialista en adicciones y brinda conferencias en distintos puntos del país advirtiendo sobre las consecuencias atroces que producen las drogas ilegales como así también otras adicciones, tales como el juego, la tecnología, el cigarrillo, el alcohol. De Vega también hace hincapié en distintos niveles de prevención.

CONCEPTOS DE MARIO PEDROZA

El director del nosocomio local, Dr. Mario Pedroza, contó “Siempre tengo en mente trabajar en este tema de las adicciones desde la juventud. Después de haber pasado por distintas etapas de mi vida con respecto a la profesión y haber estado en contacto con esta problemática desde hace mucho tiempo, me capacité durante dos años para conocer en profundidad la cuestión. De Vega es uno de los doctores con gran trayectoria y trabaja en todo el país y me generó la inquietud que pueda venir a Larroque, no solo para brindar una charla sino también con la idea de conformar algún movimiento o grupo de trabajo de tipo social e independiente. La idea es abordar la problemática con seriedad para trabajarla con instituciones de otros puntos de la provincia y entes nacionales para generar un resguardo en nuestra comunidad”.

Consultado sobre casos con problemas de adicciones, Pedroza, señaló que “se tratan en la guardia del hospital a través de la emergencia. Es una problemática ya de hace algunos años y cada vez se presentan más casos en relación a las adicciones, especialmente sobre drogas, consumo de medicamentos indebidos y exceso de alcohol. Esta situación genera aumento de casos de suicidios en la provincia de Entre Ríos y nuestra región no ha escapado a ello”.

Por último, Pedroza, destacó que, el asesoramiento que brinde el profesional rosarino, “será de gran utilidad para el grupo de autoconvocados, que se reúne semanalmente en la Escuela Secundaria “Virué”, donde se está trabajando muy bien; ellos podrán evacuar sus dudas y contarán con herramientas valiosas para el trabajo en esta problemática”.