Elvio Guía: “El sistema cooperativo es el sostén de los productores”

El Director del Distrito Tres y Vice a nivel Nacional de Federación Agraria, señaló que como “entidad participamos una vez más de la asamblea de Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos Coop. Ltda. (CAFER) que se realizó en la noche del miércoles en Paraná con integrantes de las cooperativas que forman parte de CAFER”. Resaltó el papel del sistema cooperativo que apuntala al pequeño y mediano productor.

Dijo que “luego de la presentación del balance y otros puntos inherentes a una asamblea, se analizó la situación que está atravesando el país, no solo desde el punto de vista del clima, sequía y heladas tardías, también por cuestiones económicas, además de una gran preocupación por los retrasos en la siembra de maíz y soja”. Indicó que “los maíces que están implantados en vastas zonas están sufriendo el rigor del clima, en tanto que se está demorando la siembra de soja por la falta de agua; mientras que lo que refiere a la parte ganadera, tanto de carne como de leche, por la falta de forraje”.

Volviendo a la asamblea de CAFER contó que uno de los temas que se abordó fue el del “intento de ayuda de la emergencia del año pasado que llegó tarde y mal. En esa ocasión con las cooperativas de CAFER intentamos acceder a los créditos del Banco de Entre Ríos, logrando entrar solamente 67 productores”. Recordó que “a esto empezamos a trabajarlo en los meses de marzo y abril, quedando claro que tenemos una burocracia muy fuerte y una falta de interés hacia la suerte del sector productivo. Fue algo que se puso de manifiesto y la preocupación para el año entrante con la falta de dólares que puede llegar a darse, si se mantiene la feroz sequía que azota al país”. Puso como ejemplo el trigo que de “21 millones de toneladas que se esperaban es muy probable que se obtenga la mitad, es decir 11 millones, muy poco para la producción que se tenía estimada. Esto preocupa y mucho, más allá de que en la provincia los rindes son aceptables si tenemos en cuenta lo complicado que ha sido el 2022, pero en algunas zonas la trilla viene muy complicada, mientras que en otra se ha perdido totalmente”.

Sobre el rol de las cooperativas sostuvo que son “el sostén de los pequeños y medianos productores que si no fueran por el cooperativismo no podrían afrontar las siembras, y este es otro de los temas que en la asamblea de CAFER se planteó firmemente, específicamente el aumento de los costos de producir.” Contó que “la misma cantidad de hectáreas que financiaba una cooperativa en la última temporada, se financió al doble del valor en la presente, producto de lo que pasó con los fertilizantes, la invasión de Rusia a Ucrania, también del desdoblamiento cambiario y todos los tipos de dólar que tenemos en el país, todos lejos del oficial, además de una inflación en dólares que está limando la rentabilidad, día a día, de los productores, aunque desde el gobierno se esfuerce en decir que ~somos beneficiados~, y en esto tenemos que ser claro el único que se benefició con el Dólar Soja, fue el mismo gobierno, el gran productor y el exportador; mientras que los productores que representamos nosotros, o muchos de los que están dentro de la cooperativas no pudieron acceder porque ya habían vendido toda su soja para hacer frente a las obligaciones en los meses de mayo y junio”

Dijo que la cooperativa “es el sostén del pequeño y mediano productor, de aquellos a los que no atiende el banco, a los que no les llega una ley de emergencia, a los que nadie mira y les brinda un poco de contención, solo las cooperativas que hacen posible el entramado productivo. Por eso la Federación Agraria tiene tanta afinidad con las cooperativas que trabajan en el mismo sentido que la entidad”

Sobre el tema lechero resaltó que “se trata de una película que venimos viendo año a año, y cada vez que un tambo, sea cual fuera la escala, estamos hablando de un productor que tenía el tambo como forma de vida, no como unidad de negocio; mientras las que crecen son las que tienen a la lechería como Unidad de Negocio, pasando en limpio los que no viven exclusivamente del tambo; en tanto que la ganadería de carne está pasando por un momento complicado por la sequía y los precios internacionales. Aparentemente China volvería a comprar y esto haría traccionar un poco”. Alertó sobre la concentración porque “los pequeños productores que no tienen espaldas malvenden su hacienda y luego se les hace imposible reponer”.