Elvio Guía es el nuevo vicepresidente de la Federación Agraria Argentina

Después de 50 años, un entrerriano arribó a la vicepresidencia de la entidad que nuclea a los pequeños y medianos productores. Elvio Guía es el nuevo vicepresidente primero, tras el cambio de autoridades.

El mandato de Omar Príncipe llegó a su fin en la Federación Agraria luego de que se realizara el congreso de la entidad en Rosario.

Carlos Achetoni es el nuevo presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) luego de derrotar a Omar Príncipe por un amplio porcentaje de votos en el congreso de la entidad realizado en Rosario. El flamante presidente es mendocino y hasta ahora era Secretario de Finanzas. Durante el congreso de la entidad hubo tensiones y se plantearon objeciones a las acreditaciones de varios delegados pero finalmente se acató el resultado.

El nuevo vicepresidente primero es el entrerriano Elvio Guía. En diálogo con la prensa, remarcó que “hay muchos problemas por resolver, y tendremos que estar a la altura de las circunstancias, con una coyuntura que nos obliga a volver a enamorar a los productores”.

Guía hizo hincapié en la necesidad de “volver a representar a cada uno de los productores que tengan la producción como forma de vida y no como una unidad de negocios”. Para eso, destacó que habrá que hacer un “gran trabajo” y requerirán el acompañamiento de los productores.

Entre los principales objetivos, el vicepresidente insistió en “abrir FAA hacia afuera, en las negociaciones y las discusiones”, y resaltó que harán “lo posible y lo imposible por que los productores vuelvan al lugar en el que tienen que estar y puedan seguir haciendo lo que saben y les gusta hacer: producir”.Cambios en Entre Ríos

Matías Martiarena, será el nuevo titular de la Federación Agraria de la provincia, tras la designación de Guía a nivel nacional. También se refirió al congreso de Rosario. Señaló que fue uno de los “mejores de los últimos tiempos, bastante reñido, con posturas varias, prevaleciendo, una vez más la democracia en nuestra institución”.

Dijo que “este año”, y después de varios congresos de los que “regresábamos con un sabor amargo podemos decir que luego de 50 años, Entre Ríos tiene un dirigente”.

Sobre el nuevo presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, indicó que se trata de un “vitivinícola de Mendoza que conoce muy bien la entidad”.

Contó que la primera reunión del Consejo Directivo se llevó a cabo el viernes, luego de que “Principi dejara su mandato el jueves”.

Dijo que la idea es la de “llevar la dinámica de trabajo que tenemos en la provincia al ámbito nacional”. Remarcó que, en la provincia, la FAA trabaja con “más de 9 cooperativas”, además de “una marcada participación de la juventud agraria”.

Consultado sobre si la entidad tiene una postura política tomada, señaló que ese fue “uno de los temas que se habló en el congreso, lo que más se reclamó y lo que tiene que prevalecer”. Destacó que se “puede tener afinidad con un partido político o no, pero está más que claro que los directores e integrantes de Federación Agraria estamos para defender a los productores a capa y espada”.

Elvio querido!! No me gusta mucho escribir en las redes sociales, pero es bueno hacer público lo que uno piensa, es por eso que quiero felicitarte y darte sobre todo las gracias por ser hoy quien represente a Entre Ríos en la condición nacional de FAA, algo que hace mucho tiempo no pasaba!!! Por distintas razones nos hemos conocido muy bien, sabemos los aciertos de cada uno y también los errores que hemos cometido por eso puedo dar fe de la excelente persona que sos, sabiendo que cuando tomas los problemas das lo mejor de vos hasta que se solucionan y lo que hoy te toca no va ser fácil, hay mucho por mejorar y mucho por caminar, también se que lo haces convencido por el bien de todos y no por tu beneficio!! Orbieto querido muchas felicitaciones y sabes que estoy para lo que sea!!!